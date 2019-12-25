自由開講》反滲透法是補足制度漏洞的必備良藥

顧貯拳

這些年來，我們看到很多共諜挾著制度漏洞，大膽的遊走台灣法律邊緣，許多洗錢或是為中共服務、干擾選情的行為，均很難受到定罪。而反滲透法主要就是要針對這些漏洞進行補齊，讓我們國家的民主制度以及自由的生活方式，不受到中共等境外敵對勢力的干擾！

今年習近平在提出「一國兩制台灣方案」後，我們很快就注意到中共已經把「和平統一台灣」，以及滲透作為，明目張膽地放上檯面運作，也許是去年台灣內部的介選計畫非常成功，讓中共食髓知味，希望再進一步的透過制度性安排，介入台灣的內部政治運作。

我們絕不能接受國內自由民主的運行方式，是受到敵對勢力、國家來指導，更無法容忍由其安排。但我們從去年的選舉過程中，雖然看到「紅」影幢幢，卻苦無制度處理，因此反滲透法的設立絕對有必要！

去年選舉至今，共諜、叛將及中共代理人橫行肆虐，台灣社會卻苦無制度處理及嚴加制裁，反滲透法立法確有必要。（資料照）

首先，反滲透法絕非如馬英九等國民黨打手所言，如此輕易的可以入人於罪。筆者必須強調，任何冤獄都是無法容忍的。因此，反滲透法若出現冤獄，問題在於本案過程瑕疵，而非法條本身設計目的有問題。

反滲透法要入罪必須有很嚴格的構成要件，要受到境外敵對勢力的直接或間接的指示、委託、資助在地協力者，而在地協力者必須要有明確的犯罪故意下，從事以下行為：違法捐贈政治獻金、公民投票經費；違法從事競選活動；違法進行遊說；擾亂社會秩序、妨害集會遊行；妨害選舉、公民投票......等，上述行為，才會有該當反滲透法的犯罪構成要件。

簡言之，反滲透法之處罰必須要有：滲透作為加上不法行為，兩者加總才有觸犯反滲透法之可能。

而反滲透法主要是補足政治獻金法不處理白手套的問題，以及總統副總統、公職人員選罷法未處理外國代理人的問題，而且只處以罰鍰也實在太輕。另外，公民投票法和遊說法都有罰則必須補充的問題，我們也要針對有意干擾選舉秩序等行為進行處理，補足社會秩序維護法及集會遊行法的漏洞不足之處。

總而言之，反滲透法是針對：違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉等行為進行處理，目的是在補充現行制度不足，而非刻意入人於罪。

因此，我們也要請台商、台幹、台師、台生在中國從事任何活動時，保持平常心即可，只要不跟中國政府有不當利益往來，為敵營干擾台灣內部選舉等，那就不必擔心有觸法之問題。

我們也要奉勸馬英九先生，不要故意恐嚇、惡意造謠生事。你自己當總統的時候，就已發生過國軍高階將領叛變，也出過台灣總統府員工涉及洩密府內文書給中國的種種惡例。而這些人儘管坐牢，刑度都相當低，關鍵原因之一還是在於我們制度有限。

如今再有類似行為發生，反滲透法必當能發揮其應有作用，讓台灣人民能夠幸福長久的安居樂業。

（研究生）

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