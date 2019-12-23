自由限時批》韓國瑜的「玩蛋」心術

◎辛文

兵者，詭道也。而兵不厭詐，韓國瑜深諳此道，亦不愧為「玩蛋」高手！

此次「1221」罷韓暴風雨前夕，突「示弱」欺敵，還頻呼喚韓粉前來相挺，猶以「哀兵」姿態訴求「我衹有你們了」！果不其然，在同溫層奏效。當天挺韓聚集高雄，雖比五十萬罷韓差很多，但足以反制吳敦義，威攝藍營大諸侯，為2020敗選後黨魁舖路。

然則，天不從韓願，半路殺出600萬「還」給新莊王安莉小姐事件，使原夲「羽扇綸巾」直播一天的「玩蛋」，不得已加碼，再「玩蛋」一天，期用柔情緩和李佳芬和王安莉情緒，避免影響挺韓的遊行。

不過事與願違，李佳芬21日上午衹去了台南，參加祀典大天后宮獻金花；下午並未出現在挺韓的遊行，反變成「八卦」話題，故而韓藉趕高鐵赴北為由，提前離隊。而李佳芬復視韓如空氣，22日晚則出席高雄市社會局舉辦聖誕公益活動時，對於媒體追問為何沒出席挺韓遊行？以及挺韓人數是否滿意，以及新莊王小姐等相關問題，她都一概不回應。

李佳芬復視韓如空氣，22日晚則出席高雄市社會局舉辦聖誕公益活動時，對於媒體追問為何沒出席挺韓遊行？以及挺韓人數是否滿意，以及新莊王小姐等相關問題，她都一概不回應。（中央社）

由於新莊王小姐證實其購買「仙境傳說」的630萬元中，600萬元是來自韓國瑜，時間就在韓接任北農總經理後的半年多。益發引起各方議論，致案情複雜離奇，許多疑點亦無法厘清。致使韓的家務事，兩個女人的戰爭，恐將持續延燒。

其實，韓不是「笨蛋」！衹是「玩蛋」過火，殃及家庭，傷到自巳！

再者，從韓的兩次「玩蛋」直播，不難看出他的心術，能詐能騙，亦能敵進我退，裝傻用狠。衹要看「1221」先低調説挺韓一萬人，以觀測水溫風向，一看鐵粉不離，藍營大咖吳馬等又未參加，事後立馬採攻勢，大批罷韓種切，再施壓黨中央。例如吳敦義講「衰尾查某」，輿論譁然，又遲不道歉，韓亦曾指不妥，但不理會，昨天卻主動發表聲明道歉，何故？因韓在藍營氣勢再起，吳的黨主席位子，快不保了！

復次，在韓的眼中，是眼中有蛋，心中無蛋。沒有什麽好蛋不好蛋，或壞蛋和不壞蛋，唯權力鬥爭是尚！可見他的北大9年沒有白唸，把民主台灣鬥成民粹對立，鬥向92跪中，根夲沒有「保護中華民國國家主權」理念和作為，光會在台灣喊「中華民國萬歲」，有個屁用？！

如果留意韓的「玩蛋」心術，不但有笨、傻、驢、蠢、搗、屁、酷、臭等八種蛋；還有煮、蒸、煎、炒、炸、烤烘、滷等八種製作。更能兩手交叉各拿八個蛋，而亦各有一個姓王（金平）、王（安莉），很像馬戲團團員一邊交叉抛蛋，一邊走鋼索，若一不小心，就會完蛋了！

事實上，藍營大咖都在他的「玩蛋」分類內，例如有被形容的笨、傻、驢、蠢等四蛋打麻將，有人是「相公」都還不知道，豈非糊塗蛋耶？！

當然，韓亦易夜路走多，變成商鞅「作法自斃」，像過河拆橋，又百般戲弄王金平，難道王是笨蛋嗎？！而王安莉也者，明指黃文財是她與韓國瑜等人的固定牌咖之一，合作投資賺歸王，賠由韓黃負責，算是「異類投資法丄，但衹要打麻將，李佳芬來電查勤，韓定用手指比「噓」，而韓打8小時牌，也常會過夜等，週刋都有詳細報導，豈非王也成了穿心蛋！這場連續劇恐難以善了。

2020大選所的「美國因素」重要性，遠巳超過「中國因素」。主耍是美國政府高層官員與重量級國會議員今年訪台的次數，明顯比過去多數倍；而美國政府在今年更推出多項重要立法和政策，包括3月「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）、7、8月國務院核准對台軍售、10月國會參眾兩院通過「台北法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019）、以及美國總統川普日前簽署的「2020年度國防授權法」。

在在顯示，美方對台除有共同戰略核心利益，亦有70多年雙方軍武系統合作的機密，密不可分，自不容落入中共之手，況對台又無領土野心，肇使「美國因素」長期成為影響台灣選民投票行為的重要因素，尤其是中產階級選民為最。傢2012年總統大選，美國支持當時馬英九，致蔡英文落選。

如今已不同往昔，美不分黨派朝野一致「反中共、挺台灣」，更公開向國際社會表達支持！並讚揚蔡英文總統協助配合印太區域的穩定，以及堅守民主自由的勇氣和貢獻，絕不容台灣淪為香港第二！諸此種切，己是不言而喻矣。

韓國瑜拒絕訪美，又抱92臭蛋不放，現說要親美，衹有傻蛋才會相信！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法