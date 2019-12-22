自由開講》標榜九二共識的韓國瑜想讓人民有錢？做夢比較快！

◎吳彰新



還記得周子瑜在節目中拿台灣的國旗，被黃安舉報台獨，而被迫道歉嗎？周子瑜滿臉愁容道歉的畫面恰巧在2016年選前之夜傳回台灣，引爆選舉炸彈，台灣網友不捨，也憤怒中共欺人太甚，更多網友覺醒，原來馬英九政府經營八年的九二共識、一中各表，是一場真正的騙局，即使有九二共識，也無法保證台灣人能安心拼經濟，因為台灣人只要拿自己的國旗，就可能被舉報台獨，也可能無法去中國做生意，當年周子瑜所屬的娛樂公司，慘遭中國封殺，TWICE因此放棄中國市場，迄今無法踏上中國表演。

還記得周子瑜在節目中拿台灣的國旗，被黃安舉報台獨，而被迫道歉嗎？（取自You Tube網站）





中共紅色政權從來認知的九二共識，就是一國兩制，並非一中各表，也從沒承認過中華民國的存在，中共也已經明確表明立場，可惜台灣還有許多人被蒙蔽而不自知，今年選舉，有候選人打出九二共識拼經濟，複製四年前馬英九政府時期的做法，打算以此欺騙選民。我們看到，國民黨執政時期的九二共識，讓16歲的周子瑜在鏡頭前委屈求全，忍痛說自己是中國人，拿國旗是錯誤行為，喪失中國演出機會；此外，馬政府執政八年，打著九二共識全面傾中，台灣經濟表現卻每況愈下，許多經濟數據輸給扁政府及小英政府，真相是，馬英九的九二共識拼什麼經濟？馬政府執政時期，更多資金前進兩岸資本權貴的口袋。

今天，中共變本加厲打壓台灣，並不管你是否支持九二共識。最近，波特王只是在影片中歡迎自己的中華民國「總統」，竟遭對岸公司恐嚇威脅要解除合約，波特王其實立場很單純，他們是生意人，打開門做生意就是不排斥與各界合作，就算習近平願意來被撩，波特王也會尊稱習為國家主席吧，這種情況在民主國家司空見慣，國家保障言論自由不會因為支持何種顏色而遭打壓。

最近，波特王只是在影片中歡迎自己的中華民國「總統」，竟遭對岸公司恐嚇威脅要解除合約！（打馬悍將粉絲團臉書）

今天驚傳有位在中國大型唱片公司發展的台灣女孩陳昕葳，因被中國網友發現，陳的母親曾去海南島旅行時，臉書打卡寫下「出國」兩字，被中國網友認定陳有「台獨」傾向高喊要抵制。這件事又是典型的打壓台灣人，試想，台灣人去中共統治的海南島，本質上就是去一個不同國家的地方，台灣人也拿跟中國人不一樣的護照，中華民國在台灣的定義分歧，許多藍營人士更認定是涵蓋整個中國大陸，但是一般人早就成為天然獨、天然台，老百姓根本不會認為海南島屬於台灣，說去海南島是出國，是非常自然的事情，絕大部分台灣人也不會有爭議。

今天驚傳有位在中國大型唱片公司發展的台灣女孩陳昕葳（中），因被中國網友發現，陳的母親曾去海南島旅行時，臉書打卡寫下「出國」兩字，被中國網友認定陳有「台獨」傾向高喊要抵制。（擷取自微博）

紅色政權打壓台灣日益嚴重，也不分黨派立場，就算台灣自己提倡自己的九二共識版本，也可能被當作台獨，被對岸貼上台獨標籤，意味著無法在中國發大財、大賺人民幣，因此大部分台商或台灣人能夠被允許在中國做生意發財的，他們效忠的九二共識，其實就是中共版本的，所謂台灣是中華人民共和國的一部分，中華民國不存在，沒有一中各表的餘地。如今有政治人物只為自己政治利益卻背叛台灣，他們打著九二共識拼經濟，他們拼的經濟是甚麼，難道是先讓台灣亡國去效忠中共嗎？台灣的九二共識連中共都不承認，馬政府執政表明事實，這種錯亂的共識根本也無法拼經濟，如今還在強調九二共識只是加深台灣人的亡國感。韓國瑜的九二共識想要人民有錢？做夢比較快吧！

（台北市民）

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