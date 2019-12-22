自由開講》教宗改革「宗座保密」之信仰啟示

◎林建德

教宗方濟各17日宣布廢除「宗座保密」（pontifical secret）條款在性侵案上的適用性，給了我們一定的信仰啟示。長年以來未成年的性侵案件，神職人員常以「高度機密」作為自保藉口，不只阻礙執法部門犯罪調查，也使受害者默然無語。而今「宗座保密」失效，支持者認為是「劃時代的決定」，不只有效抑止犯罪，也讓被害人得到進一步的保障。

教宗方濟各17日宣布，廢除在神職人員性侵案件中使用「宗座保密」（pontifical secret）法規。（法新社）

宗教關心著「彼岸」世界的美好，視世間一切都是虛妄不實，不問世事外也不讓人過問自家的事、信仰的事。在佛教亦有「僧事僧決」之說，內部的事內部自己來處理。

然「僧事僧決」絕不代表為所欲為，有時公開透明攤在陽光下來檢視，反而更贏得尊敬和信賴；就像寺院的財務經濟，把一切的收支盈虧開誠佈公展示出來，不只道場收款安心，而信眾亦也捐獻放心。

誠然，宗教信仰「出世間」關注，面對「世間」的規約有其特殊性，某種程度可以受到禮遇與保護，但卻也容易在保護傘的誤用下，因密室操作而藏污納垢。

事實上，「不依俗諦，不得真諦」，世俗法律與道德規範亦有遵循的必要，舉凡土地的運用、資金的流向、教育的辦學等，當一定程度受到監督和管控。如果當神父、當師父的都不道德、不守法，又如何能教導信眾們道德和守法？

「僧事僧決」有其重要性和必要性，尊重個人不同的選擇及特有的生活方式，而不許外人的介入干涉，只不過仍是有限度的。畢竟僧人還是人，僧俗之間並不是截然二分，一般人亦可成為僧人；而當以「僧事僧決」拒絕外界的了解和參與，猶如「俗事俗決」之限制「方外人士」過問世事的可能，乃至剝奪其公民權。

時代在進步、社會在開放，人心也愈來愈開化，宗教徒亦也要跟著與時俱進、俱變，莫成為保守僵化的頑固份子，悖離現實而自絕於世道人心之外。教宗方濟各之廢止「宗座保密」的開明作為，應可作為信仰者面對宗教改革的參照。

（大學教授）

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