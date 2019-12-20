自由限時批》只要流一滴血，韓國瑜就完蛋了！

杭東

當韓國瑜空中動員韓粉挺韓，以對抗罷韓聲勢之時，就已犯了「當家不鬧事」的大忌。因為國民黨在高雄完全執政，而韓市長身為高市最高治安首長，即使請假，一樣負有完全政治和行政責任。而代理市長葉匡時和高市警察局長亦有連帶責任，倘若不幸發生流血衝突，後果嚴重非同小可！

韓國瑜昨晚還在直播青年創業「玩蛋」，自說自話，故作輕鬆狀；連美國在台協會（AIT）發布警示指挺韓、罷韓雙方可能發生衝突，提醒美國公民當日盡可能避免前往遊行範圍。

韓卻在今天顧左右而言他地說，挺韓大遊行是「歡樂」，不會「製造任何衝突」，完全不做道德和法律上的規勸，無視韓粉遇上罷韓民衆，是否會有非理性行為？形同卸責之辭，並欲將「挺韓」之挑釁責任，歸咎於「罷韓」，無異將高雄二分法，自己反變成了「路人甲」，簡直荒謬至極！忘了市長維護市民安全的職責是什麽？完全「失格」到家。一旦發生衝突流血，他的政治生命自然也就完蛋了！

其實，AIT發布警訊的背後，十分嚴峻，就是美國情報單位己獲悉，中共將利用高雄的罷韓、挺韓大遊行，動員「地下黨員」（共產黨在國民黨統治區進行顛覆活動的稱呼）、紅統黨派（含已收買退役軍人）及黑道等滲入破壞，以製造流血衝突及暴亂，讓台灣大選動盪不安，從中扶㨁親北京勢力，計畫之綿密狠毒，令人驚悚憂心！

國民黨在高雄完全執政，而韓市長身為高市最高治安首長，即使請假，一樣負有完全政治和行政責任。而代理市長葉匡時和高市警察局長亦有連帶責任，倘若不幸發生流血衝突，後果嚴重非同小可！（擷取自「公民割草行動」臉書粉絲專頁）

事實上，不論中共動員滲透破壞香港的反送中運動或台灣大選，都有「地下黨員」的鬼影幢幢！台灣警方的大掃黑，或和美方合作查獲地下匯兌1020億新台幣，乃至國安單位查獲的共諜案，不難發現，過去兩蔣時代所常聽到的「匪諜就在你身邊」，並非危言聳聽！

前些年香港《開放雜誌》曾出了一本名為《我與香港地下黨》的書，作者梁慕嫻原是中共在香港所安排的「地下黨員」，她就揭發2017年當特首的梁振英，就是「地下黨」成員。梁慕嫻更指，中共根本就沒有「港人治港」，只有「黨人治港」，而「一國兩制」也根本是一場騙局。她並提及中共在香港佈署的「地下黨」潛伏了18萬至40萬之多，早就訂下了十六字方針「隱蔽精幹，積蓄力量，長期埋伏，以待時機」。

整本書的描述，與台灣面對的「紅色入侵」情節，若合符節，她指「入侵」的方法有「紅線」、「灰線」、「粉紅線」及「黑線」之分。「紅線」就是可公開身分的共產黨員，他們負責輸送資源；「灰線」則是地下黨的主幹，他們打死不承認自己是共產黨同路人，甚至可以為了掩護身分「小罵」共產黨，但是關鍵時刻為共產黨拉攏不知情者。「粉紅線」則是比「灰線」更加接近「紅線」的人物，他們可以公開吹捧共產黨，但也一樣永不暴露身分，而「黑線」則是真正長期埋伏的秘密共產黨員，不表態不暴露，直接由中共中央指揮，臥底最深的人物，他們的工作身份常是「情治國安」系統，而且職位極高。

顯然「台灣地下黨」早已成軍！據中共官方統計，在台「地下黨員」犧牲者，亦不計其數。例如1949年國民政府退守台灣，中共曾秘密派遣一千五百多名幹部潛台，他們以老師、軍人、商販、公務員等進入各部門準備接應解放軍攻台。經台灣展開肅清匪諜工作，有一千一百多人身分暴露被公審處決。而2013年年底，北京「無名英雄廣場」的牆上，則刻有已知的八百四十六人名單。

中共國台辦主任劉結一，曾在今年六月下旬還率多名幹部前往北京西山無名英雄紀念廣場，悼念當年在台灣犧牲的中共地下黨員。並呼籲在台「地下黨員」繼承先賢志業，誠令擁護自由民主的2300萬人毛骨悚然！

就在總統大選倒數，中共「人民日報」連續兩星期刊出國台辦主任劉結一的專訪與文章，強化宣傳。今天刊出題為「堅定推進祖國和平統一進程」，他稱，「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」，並統一於「一國」之內。「兩制」台灣方案、就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排，「島內有關政黨、團體和界別代表性人士積極響應」，「在一個中國原則基礎上，我們將繼續同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通。」

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，我們的兩岸政策立場一貫，中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，台灣主流民意堅決反對「一國兩制」。北京當局要發展兩岸良性互動的關係，必須認清此一事實。

然則，北京的紅調，是在唱和哪些紅統黨派及「地下黨員」，期作呼應合擊，配合武統，已是不言可喻！諸此，自是當前的國安危機，對類如此次的高雄大遊行的衝突，有如「火車對撞」，豈容掉以輕心？

目前美方除軍援、國安與台灣密切合作等外，更已遵照參衆兩院通過，經川普總統簽字生效的「2020年國防授權法（NDAA Act 2020）」，要求國家情報總監必須在台灣總統大選後45天內提出報告，說明中國干預或破壞台灣選舉的行動。報告內容應描述美國情報機構如何努力協調技術與物質，支援台灣辨認、遏止與打擊中國的影響行動，以及協助台灣增進能力，以遏止外部勢力損害自由公平選舉。並須評估中國行動的程度與細節，提供支持對象清單，以及說明每個受支持單位的作用，確認中國的策略、技術與程序。

美方如此積極「反共」，原本「反共」旗幟鮮明的中華民國豈能落後，豈容台灣淪入「共匪」之手，而失去自由民主、禍害子子孫孫？

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