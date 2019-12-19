自由限時批》600萬穿心箭，將是壓垮韓國瑜的最後一根稻草！

董森霖

什麽「發大財」、「苦民所苦」、「莫忘世上苦人多」的口號，通通都不如王小姐的一筆600萬穿心箭，也將是壓垮韓國瑜的最後一根稻草！

王小姐（本名王安莉）偏偏選在總統候選人政見會的前一天，親自電告週刋證實韓國瑜有電匯600萬，當晚猶通知韓辦：而出刊當天，亦正是李佳芬自美募款回國之時，怎麽如此巧？莫非背後有高人指點，此恐亦非只有擊潰韓的總統選情，更將連帶斷送韓敗選後搶攻國民黨主席之路，罷免高雄市長成功尚須一段時間，然毀掉韓的政壇未來，恐將成真！

韓國瑜是在2013年先匯了600萬元到王安莉的二姐帳戶內，再轉入王安莉戶頭，最後才進入王安莉的購屋履約專戶內。

令人關注的是，韓國瑜匯錢給王安莉的時間點是在2013年，距離韓2012年接任北農總經理的時間相當接近，韓又宣稱自已失業達十七年，究竟這筆錢從哪來？自有待韓國瑜說明釐清。

據王安莉的說法，「這筆錢是韓國瑜、黃文財和她一起投資LED事業的借款，其中大部分的錢是她向二姊借來的，後來發現被騙，投資有去無回，三人發財夢碎；王強調，她不是韓國瑜的小三，她直到韓國瑜在北農工作、有收入了，才開口跟他要回這筆錢，買房是因為自家理財的需求，跟韓國瑜無關」，云云。

按照韓國瑜親信、高雄輪船公司董事長黃文財發表聲明的一段說明，反予人更多想像空間，他是否為「猪隊友」？社會自有公評。

韓國瑜匯錢給王安莉的時間點是在2013年，距離韓2012年接任北農總經理的時間相當接近，韓又宣稱自已失業達十七年，究竟這筆錢從哪來？自有待韓國瑜說明釐清。（資料照）

黃文財說：「在投資方面，透過友人的介紹，我跟韓市長要共同投資大陸的LED公司，由於韓市長長期處於失業狀態，在我們兩人資金不足的情況下，我們便邀請王小姐共同投資，並且事先說好，投資的錢由王小姐來出，賺錢三個人一起分，賠錢就由韓市長跟我負責。

後來，這家LED公司倒閉了，韓市長跟我就共同欠王小姐600萬元左右。等到韓市長出任北農的總經理以後，王小姐為了投資房地產，準備購買新莊一棟房子，她跟我們提出還款的要求，韓市長只好賣掉以往投資的股票，以償還王小姐的借款。」

而媒體人黃光芹（18日）的臉書PO文，則指出「真相總是傷人」，意在言外， 認為「關鍵在李佳芬知不知情？她若完全被矇在鼓裡，夫妻關係該怎麼維繫下去？這已不只是韓怎麼跟選民交代的事了！」

黃光芹分析指出，李佳芬是相當愛面子的人，因韓國瑜這次選總統，李家全遭受波及，「如果最後他被雙殺，什麼都沒有了，卻多出個關係密切的『牌友』，不知李佳芬如何自處？」

但親信如者黃文財都巳發聲明證實此事，更指他與韓國瑜所欠下的600萬元，兩人的妻子都不知情。尤其強調李佳芬對此借貸並不知情。黃文財解釋，韓國瑜當時長期處於失業狀況，和他多次合夥投資，不難想見三人關係之密切。

黃文財在聲明中說，「由於我跟韓市長認識的時間超過30年，透過我的介紹，韓市長很自然跟著認識王小姐，又由於韓市長、王小姐都是眷村長大的小孩子，剛好會打所謂的「外省麻將」，十幾年來，若有閒暇，我們便會邀集幾個好友一起打打衛生麻將。

對於韓市長、王小姐遭到有心人士的抹黑，我一直心存愧疚。原本認為在王小姐向檢察官提出兩個小孩子的DNA檢驗，證明跟韓市長毫無血緣關係以後，有心人士便會停止抹黑。萬萬沒有想到，現在竟然還有人丟出韓市長的金流紀錄，而且還挑在距離總統大選投票日不到一個月的敏感時機點，是不是有國家機器的介入，實在令人相當懷疑。

大家可以想像一下，幾個好朋友在牌桌上一定會天南地北的聊天，聊到投資、工作等等，可以說是很正常的事情。因此，王小姐講到她侄兒剛從研究所畢業，我便幫她侄兒介紹到中華日報上班，擔任記者的職務，等到我赴高雄擔任民眾日報的總編輯，我便把她侄兒拉到民眾日報擔任編輯。後來，韓市長任職台北農產公司，透過我的推薦，她侄兒又北上進入北農工作。」

儘管韓國瑜在咋晚電視政見會後，不願對此提出說明和表明態度，拒絕聯訪時竟說「發言人己說過了」，使此事徒增疑雲重重。因為外界對韓家的豪宅買賣事件留有深刻印象，像失業期間，每月得付20多萬房貸和利息等等。例如2011年以7200萬元向台肥公司「R5無雙─日升月恆」預售屋建案，猶疑似違法向台肥借貸。經農委會今年11月指出，當時總計32戶共借貸超過13億元，目前尚有13戶共計1.68億元尚未清償。

截至目前媒體的報導，韓國瑜夫婦自1993年到現在，前後買賣房產，包括從1993年的鎮江街霖園、1996年幸安名廈、2007年板橋東方明珠、2011年內湖行善路一戶價值3千萬的工業宅出脫，買南港無雙、到2012年的雲林比佛利莊園，2016年也在溫哥華置產，最高紀錄曾同時擁有4棟。

其間，在2007年5月1日向麗寶建設，以 總價3973萬元買入東方明珠14樓D14一戶， 2010年3月9日以5820 萬元賣出。據今年11月27日《壹週刊》調查結果，又再爆出，李佳芬賣掉新北市板橋知名豪宅「東方明珠」，⼀一舉賺了1642萬元，但短報金額却少了444.4萬，導致漏稅需補81.8萬，更遭重罰40.9萬。經法官明確指出，李佳芬2012年10月30日就已收到國稅局的輔導函等。

諸此，顯然2011至2012年間，房產買賣及收益，使韓國瑜能在2013年匯寄600萬，自予人存疑。若是剛進北農就能賣股票籌措，益發給人一連串問號！

再者，2017年北檢曾以10張搜索票，查北農案至今，並未簽結，包括菜蟲案、獎金濫發、背信案挪用公款等，尚待釐清，王安莉近日還向週刊透露，檢調搜索前，黃文財曾急急趕赴麻將屋拿胃散藥等，此都有監梘錄影帶存查，看來案情撲朔迷離，十分複雜，大家都在看！

昨天韓核心、國民黨台南市黨部主委謝龍介才剛在公開活動中說出「男人如果對家庭不忠心，怎麼會對國家忠心？」沒想到事隔不到一天，砲口就射向韓國瑜，令人啼笑皆非！

而昨天在政見會中，蔡英文總統形容韓國瑜對弱勢及庶民議題的操作，說這次選舉以來，聽到韓國瑜說了很多苦人跟庶民的事情，「他當選了高雄市長，原本是有機會為高雄好好做事的，不過他趕著落跑、急著來選總統，拋下市民來追逐個人的權力，但是人民要問，高雄人發大財了嗎？如果沒有，人民憑什麼相信，他做總統，台灣就會發大財？他為了苦民做了什麼？他只是把苦民、苦人跟庶民這個當選舉工具而已。」可說一針見血！

此從網路的聲量，就可明顯看到高下，韓國瑜最新貼文的點讚數是3.1萬；蔡英文則是14萬，為韓國瑜的四倍有餘，含意巳不言而喻了！

如今看來什麽「發大財」、「苦民所苦」、「莫忘世上苦人多」的口號，通通都不如王安莉的600萬穿心箭！此也將是壓垮韓國瑜的最後一根稻草！

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