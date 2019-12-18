自由限時批》韓國瑜自己打敗自己了！

宋中

韓國瑜一句「沒有對不起高雄人」，激起了高雄人罷韓怒潮！一句「唯一支蔡英文」，民調不但沒亂，經科學修正，反使其民調一落千丈！既拒訪美又親中，還被北京丟包，內外交煎，終將自己打敗自己！

隨著「罷韓」、「挺韓」即將在本周六（21日）交鋒，綠黨今天的民調，顯示韓國瑜在高雄市的不滿意度高達57.8％，更有多達53.8％的民眾贊成罷免韓國瑜，預估有超過20萬人上街罷韓。

另一方面，韓營傳出預估亦有20萬人上街挺韓，但時至今天挺韓的聲勢，已呈强弩之末，因為四個多月的連續民調下降顯示，落後太多！截至今天兩岸政策協會的民調，蔡賴配56.5%，輾壓韓張配18.1%。也就是說，縱有百萬人上街挺韓，到投票日，一樣輸！

「Wecare高雄」號召30萬市民罷免韓國瑜。（圖翻攝自臉書）

現連北京也一樣看衰韓國瑜！像近日中國網路社群，具有官民表徵的「帝巴」網站，也一反去年支持韓的態度，出現大量嘲諷韓的負面貼文，猶調侃韓與高雄副市長李四川的直播，像是「獄友」做直播。 且此間輿論分析至今，亦多持去年獲得中共大力暗助的韓國瑜，如今顯已遭到丟包！

「帝巴」在中國是相當慓悍的網站，也一定程度代表中共官方的態度與立場。2016年曾經在周子瑜事件時，「出征」到台灣網路洗版，他們去年的言論是支持韓國瑜的，然自今年4月韓國瑜訪美後出現轉變，却叫他「韓四靠」！乃是指韓在美國，公然說出「國防靠美國、科技靠日本、經濟靠大陸、努力靠自已」，引發强烈憤怒不滿。

而在近日的「波特王」事件，韓國瑜說出的「政治歸政治、經濟歸經濟」，故意「避重就輕」，不提中共的「政治掛帥」（黨國一條鞭），刻意討好北京！

詎料，「帝巴」網站根本不領情，還瘋狂批判，直批「韓四靠真是草包一個」！對於韓市長落跑要選總統，更有「新四靠」的說法，「靠韓粉、靠郭台銘參選、靠柯文哲參選、靠朱立倫搭檔」，極盡尖酸刻薄嘲諷之能。

另在微博復有許多類此的貼文，說得很難聽，例如「韓四靠長得跟個傻屌一樣，最傻逼的口號就是發大財，不知啥原因，我一聽到他喊高雄發大財，有一種他推車拉大糞的即視感」、「就一個網紅騙子」、「國民黨真要亡了」、「都他媽什麼玩意，給小丑點臉，他還真當自已是主角」等等，不一而足。

諸如此類中國網路反應，如果沒有北京的默許，根本不可能出現，而看衰韓國瑜，則是事實！

最近臉書經一年多反覆嚴格檢核，以違反社群守則，下架擁有超過15萬人的最超大型挺韓臉書社團「2020韓國瑜總統後援會（總會）」，及在台灣移除118個粉絲專頁、99個社團及51個多重帳號、假帳號、僵屍帳號，即為例證！

如今韓國瑜的處境十分鞎困，就是北京丟包，華府關門！再者，大選募款不順，國內的許多工商大咖親美不敢支援，而美籍華裔僑領忌憚川普「反中共」立場，自亦趨消極；所以李佳芬出國到處募款有限，在美亦不過1500萬新台幣，比當年洪秀柱到美募款還少。

又如過去馬英九兩次選總統，都有江丙坤等大咖在中國為馬英九人奔走，頻開台商募款餐會，還有北京協助台商包機返台投票等情事。但到目前為止，一切都顯得低調和消風。誠是今日不同往日，韓風和韓流，亦將隨風而逝矣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法