自由開講》態度決定高度，提升沉淪一瞬間

洪昱睿

公眾人物面對突發事件的危機處理和直覺發表的評論，很多時候是讓我們看清一個人本質的照妖鏡。

網紅波特王只因稱蔡英文總統為「總統」而被中國合作方公司片面封殺，但是波特王並沒有屈服，而是展現氣魄，這受到了台灣人不分藍綠，尤其是年輕人、網路使用者普遍的讚賞。

前一陣子，藝人高以翔在中國參加浙江衛視的實境秀綜藝節目錄影時不幸猝死，在台灣有「本土天王」稱號的知名綜藝節目主持人吳宗憲，當下立即對此氣憤地表示「都是韓國人害的，韓國的綜藝節目太智障！」則引來了台灣、韓國兩地的網友及綜藝節目愛好者們痛批「扯太大」，沒想到吳宗憲竟然變本加厲，在網路上發文反擊，要大家去省思他所講的話背後的意義云云。

藝人吳宗憲。（資料照）

吳宗憲批評「韓國整個趨於變態的演藝圈」。韓國演藝圈近來確實發生不少所謂的「不祥事」，從早前的「勝利門」性醜聞相關事件，到最近接二連三的雪莉、具荷拉、車璌河等韓國年輕藝人輕生事件，但是這些和一個中國綜藝節目疑似在體能上操死一個台灣藝人，有什麼直接關係？

事發當時在中國上海的吳宗憲，其實有提到「上面交待不要批得太厲害」，請問「上面」是指哪方面的單位？「不要批得太厲害」的對象又是誰？吳宗憲又表示「韓國實境綜藝節目太過流行，導致中國一窩蜂學習」，問題是有人逼著中國的節目模仿、學習、甚至是抄襲嗎？而且能不能製作、要做到什麼程度，不應是中國方面該去判斷的嗎？

由吳宗憲一連串的發言看來，他不認為自己失言，更遑論有想要道歉、甚至化解爭議的意思了。其實有很多公眾人物都類似這樣，知道自己錯了之後，最多也最常說的是「如果有讓當事人感到不舒服，或讓大家誤會的地方，我願意在這裡道個歉」或是「我收回重講」等等。

這些在我聽來都不是真的有悔意，都只是在玩弄話術，只是吳宗憲更強硬、更拗到底而已。看看國民黨副總統候選人張善政近來對於疑似歧視女性，以及公開談論非法的選舉賭盤，事發引起爭議後所表現的態度，或國民黨立法委員陳宜民涉嫌粗暴推擠保六女警員之後，面對質疑的態度，不幾乎都是一個樣嗎？

還是老話兩句「態度決定高度」、「提升沉淪一瞬間」。

（外語工作者）

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