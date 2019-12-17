自由開講》賺人民幣有免於恐懼的自由嗎？

吳子毅

第二次世界大戰期間，美國正式參戰以前，美國國內仍然有相當多人奉行孤立主義，認為不必要為了外國彼此的征戰，讓美國人民犧牲。為此，當時的美國總統小羅斯福發表了後來聞名世界的「四大自由」國情咨文，亦即人民有「言論自由」、「信仰自由」、「免於匱乏的自由」，以及「免於恐懼的自由」，發表那天是1941年1月6日。

但論及這些自由，小羅斯福在這四大自由後面接著說的是：這些自由，是美國必須為人民捍衛的自由，而當美國人為此打仗的時候，在前線冒死的人，也知道自己是為了捍衛這些自由而戰。換句話說，敢為捍衛自由而戰，知道自己是為何而戰，才能真正擁有言論、信仰及免於恐懼、匱乏等自由。

澳洲新聞爆出中共共諜案，即「王立強」案時，親民黨總統參選發言人，曾經以此質疑政府，為何會發生此類共諜案，並把責任歸咎於蔡英文政府，搬出「人民有免於恐懼的自由」這句話，本是不值得一駁，因為該發言人完全弄錯小羅斯福的發言的大義。

網紅「波特王」與蔡英文總統合拍影片創下高流量點閱，未料，中國的商業合作方竟要求不能出現「總統」兩個字，要求刪除影片。（取自波特王臉書）

但日前台灣直播主「波特王」因為跟蔡英文總統一起直播，並稱呼總統為「總統」這天經地義的事，竟然被中國的合作廠商警告，而波特王的公司拿出台灣人的堅持，直接與之解約，一時引發風波。

中國共產黨用賺人民幣為手段，威脅外國服從中共的意識型態並非第一次，也不是只發生在台灣。不久前美國職籃NBA火箭隊就因為挺香港的言論自由問題，而遭中國抵制，歐洲足球聯賽也發生過，更早之前則是歐洲精品品牌Tiffany因為一則中國模特兒，用手遮住右眼，以凸顯手上戴著鑽戒商品，結果被認定疑似挺香港遮右眼運動，而一張由中國模特兒拍的平面廣告被突然下架，還逼著Tiffany公司發出聲明。

中國侵犯宗教自由，罄竹難書不須討論。但是，當中國藉由世界貿易組織，讓他們的經濟與全球融合之後，又藉著開發中國家地位，任意對外國廠商實施這些「政治貿易障礙」，在全球化生產與消費的這個世代，事實上，言論自由、免於匱乏的自由、免於恐懼的自由，通通都被中國共產黨所箝制。

這不只是台灣民主的問題，也不只是台灣總統大選的問題，而是中共赤裸裸的露出流氓政權的本質，難道部分台灣人還要視而不見嗎？這樣的人有資格選台灣的總統嗎？

稱呼台灣的總統為總統，一句平常話，不只暴露中共政權的流氓本性，事實上也是一面照妖鏡，你看那些不敢聲援「波特王」的、眼裏只看著在中國的事業，賺人民幣的人，這些人陷於賺人民幣的恐懼當中，除非是官商勾結，否則只要是台灣人，正正當當合法提供商品與服務，賺中國人民自願付出的錢，為什麼需要承受這些時時刻刻的恐懼、文字獄、思想檢查？這些現在不敢捍衛波特王的人，當然也不知道什麼是為自由而戰。

目前檯面上有三組候選人參選總統，更有多個政黨能拿到立法委員席次的空間，就讓我們靜靜的看這些人如何表態。因為「總統」跟「言論自由」也是中華民國憲法所賦予的，如果這些人現在不敢說，那中華民國的政治舞台也不需要這些政客的存在。

呼應1941年1月6日小羅斯福總統說的話，讓我們在2020年1月11日，就將上述不敢表態挺台灣人有免於恐懼的自由者，通通下架，捍衛台灣人民的四大自由。

（大學教授）



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