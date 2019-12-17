自由開講》不想投韓草包 「他」也讓人失望

徐穎貞

誰能告訴我，支持韓國瑜的理由是什麼？一位藍營人士說，韓國瑜到文山區，受到韓粉熱烈歡迎，時間如果回到一年前，我可能會相信台北市民真心歡迎韓國瑜，因為許多國民黨市議員能選上都是靠「沾光」；不過這一年來，韓國瑜神話破滅，草包本質現形，我觀察到，過去熱情支持韓的選民似乎也較冷靜不少，如今韓國瑜要用什麼方式說服他們支持，考驗更顯嚴峻。

過去韓國瑜被稱作國民黨的救星，現在卻是國民黨要想辦法救他，政壇上形容韓的專有名詞，越來越趨負面，像近日出現「韓國瑜病毒」，張善政慘遭「中毒淪陷」，無不讓人啼笑皆非；觀察國民黨選舉這麼多年，當紅炸子雞僅用一年時間就幾乎耗掉自己的政治紅利，在藍營內能有如此「傑出」表現的，大概就是韓國瑜一人了。

過去熱情支持韓的選民似乎也冷靜不少，如今韓國瑜要用什麼方式說服他們支持，考驗更顯嚴峻。（資料照）

現在想參選立委的國民黨人，誰還敢沾光韓流，無異是自尋死路。住在台北市的經濟藍，無不罵聲連連，說韓國瑜打選戰的「選舉機器」動不了，主要原因就是韓國瑜整天幹話，形象上也沒有感動人心的魅力；知識藍也怨嘆，韓國瑜之前與中共高官密室協商，如今還是解釋得不清不楚，加上參選以來始終提不出更好的施政願景，令人失望。忠誠的知識藍與經濟藍，一向都是國民黨鐵票，這次選舉卻產生空前的挫折感，種種氣氛也反映到韓低迷不振的民調上，可說相當慘烈。

不到一個月的投票日，可想而知綠營的策略，不外乎持續穩住基本盤，再擴大火力拉攏中間選民以及年輕人，若韓國瑜民調在倒數階段始終拉不上來，國民黨這場選舉大致上已經大勢已去，受韓國瑜民調慘跌拖累，連歷來最深藍的文山可能都會鬆動，不想再「含淚」投票受韓國瑜因素影響固然明顯，但還有一個重要原因，就是賴士葆在立委任內表現太過傲慢，不再受選民青睞。

台北選民有個特色，就是肯定求新求變，願意給新人機會，打破政治的「權力壟斷」。過去我身為投藍一族，肯定國民黨對地方的付出，但這次選舉中，我找不到持續投給藍委的關鍵理由，藍營壟斷地方多年，早已受到民眾詬病，如果投給不同政黨，或許可以讓地方變得更好、變不一樣，何不站出來改變呢？

（退休老師）

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