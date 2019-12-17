自由開講》韓粉在臉書撒野 慘遭下架

王海航

擁有超過15萬人的超大型挺中國民國黨總統候選人韓國瑜臉書社團「2020韓國瑜總統後援會（總會）」，近期疑似遭臉書官方移除，無法進入；臉書對此回應，因違反社群守則，故在台灣移除118個粉絲專頁、99個社團及51個多重帳號。

臉書更進一步強調，此51個多重帳號試圖以虛假手法來提高所貼文內容的人氣，已明顯違反社群守則；而隨著台灣總統及立委大選即將到來，也將持續主動審查平台上疑似不實行為的部分，藉以維護選舉的公正性，且將對用不實的互動手法及其餘違反社群守則等行為的社團採取相關行動。

臉書上周在台灣移除了118個粉絲專頁、99個社團，以及51個多重帳號，臉書表示這些帳號是用來管理那些粉絲專頁與社團，並試圖以虛假手法提高貼文內容的人氣，違反了Facebook的社群守則。（法新社）

事實上，世界各國對於假訊息已有多種法律上或相關政策上的規範與把關。就美國應對假訊息的規範而言，其不僅制定《誠實廣告法》（Honest Ads Act），主動要求科技公司，如Facebook、Twitter、Google等披露平台上廣告的背後買主以及其他資訊，美國社會更將之視為對俄羅斯勢力利用社群媒體干預2016年美國總統大選的回應。

在德國，於2017年6月30日通過《社交網路強制法》（Network Enforcement Law），要求社交網站在限定時間（在接受到使用者通報後的24小時內，撤除「明顯」違反德國刑法的仇恨言論；對於假新聞或是「較不明顯」、「有爭議」的仇恨言論，社群媒體公司有7天的時間可決定是否移除該貼文）刪除涉及仇恨、誹謗、假新聞等違法內容；屢屢失責的公司最高將會面臨5千萬歐元（約台幣17億元）的罰款，公司相關負責人則最高處以5百萬歐元（約台幣1.7億元）的罰款。

此外，為了使法律能夠有效執行，《社網法》亦要求社群媒體公司建立簡單、明瞭的通報系統，讓使用者能便利的舉報仇恨相關言論和不實新聞，社群媒體公司也必須每半年發表一份報告，說明他們收到多少申報案件並如何處理。

在英國，則擬成立一個專有的國安系統單位─「國會委員會」研究網路假訊息問題，委員會也將探討如何立法管制網路廣告。而在新加坡，2014年國會通過《防止騷擾法案》（Harassment Act），擴大1997年通過的《防止騷擾法案》，將內容擴大的網路霸凌與騷擾。2017年，政府開始談論假新聞，並試圖在此議題上著力。

2018年3月19日起，新加坡國會特選委員會更邀請65個機構和個人，完成長達50多個小時共八場的聽證，收集各方意見，研究和找出應對蓄意製造網路假資訊的方法，至目前為止尚未有近一步訊息。由以上幾個國家對於假訊息的相關政策足以顯示，「打假」已成為政府最重要的政策目標之一。

台灣是一個自由、民主、開放且法治的社會，對於假訊息的打擊，政府已擬修7部法案，預計有《災害防救法》、《糧食管理法》、《農產品市場交易法》、《傳染病防治法》、《食品安全衛生管理法》、《核子事故緊急應變法》等相關法律將進行修法。

假訊息已嚴重影響人民對於訊息的信任度，並且強烈妨礙社會秩序。對於一個深受中國以政治、法律、心理及假訊息強力滲透的台灣，若不加以防堵與反擊，將會促使們民眾逐漸習慣接收假訊息、相信假訊息、進而也加入散布假訊息。

中國統戰台灣手法正在迅速強化與進化，台灣民眾難道除了要抵抗國中國紅色滲透之外，難道還要接受國民黨的藍色滲透嗎？

（資訊工程師）

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