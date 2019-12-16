小葉日本台》2019娛樂大件事～嵐、澤尻英龍華、闇營業、王者天下＆……

歲末年終，不能免俗地就是要來回顧，日本藝能界2019的大事件有哪些？哪些是好事？哪些是醜聞？最夯的歌曲是哪一首？最賣座的電影是哪一部？當然還有不能錯過的，2019最猛日劇。

小葉日本台

2019結束剩沒幾天，來做一些回顧好了，首先Arashi休團前的最後一年也要正式倒數，現在起看一次就少一次，所以12／31的NHK紅白一定要看，12／31開始Netflix每月一集的嵐紀錄片《ARASHI’s Diary -Voyage- 嵐日誌：征途》不能錯過；還有呢？澤尻英龍華的涉毒有遺憾但不甚意外；宮迫博之的「闇營業」風波化危機為轉機可以寫成書了；猜一下年度真人主演最賣座的日影是哪部？答案是山崎賢人的《王者天下》；今年最棒的一曲依舊選米津玄師創作的《紅辣椒》，而如果要說年度最猛日劇，非山田孝之的《全裸監督》莫屬。以上，本次文章同樣歡迎捧場！

12／31要看Arashi的NHK紅白和《嵐日誌》紀錄片首播

二宮和也結婚了，或許是因為小隻又童顏，36歲了喔，另一半是前主播伊藤綾子，幸福恭喜。二宮在親筆信中說自出道以來作為「嵐」的成員度過人生一半以上的時間，但這次則要以一個男人的身份來向粉絲報告。嗯，這和之前大野智表達「想過普通人的生活」心情無異，非常可理解，倒數一年，珍惜休團前的Arashi首先就是2019最後一天的12／31，兩個節目一定要看。

12／31晚間的NHK紅白就不用多做介紹，嵐是第11次參戰，櫻井翔也再度擔任男子白組的主持人，雖說這個NHK紅白就是眾多歌手大拜拜，嵐的演出時間也不會特別優待，但象徵意義大，比較有Arashi陪大家跨年的感覺。

另一個更重量級的節目《ARASHI’s Diary -Voyage- 嵐日誌：征途》，這個紀錄片將從2019的12／31到2020的12／31長達一年，每個月都會播一集；這個由Netflix製作的原創紀錄片不是只有將嵐過往的精彩片段做收錄，還會有全新的活動跟拍，從未曝光，ARASHI最真實的生活模樣豈能不收？首部曲第一章，12／31下午4點見。

Arashi的NHK紅白和「嵐日誌」紀錄片首播一定要看。（圖：網路）

從《一公升眼淚》到《惡女羅曼死》，澤尻英龍華這一沾回不去了

之前是男星瀧正則因吸食古柯鹼讓今年NHK大河劇《韋馱天》被迫換角由三宅弘城接替；前陣子則是澤尻英龍華因持有搖頭丸讓明年NHK大河劇《麒麟來了》的拍攝緊急改由川口春奈救火，基本上日本演藝圈對吸毒是零容忍，這一沾上不但再也回不去，過往主演的作品也會全下架，而且後續還會有相關的求償問題，碰不得啊。

澤尻英龍華名氣大，吸毒事件格外受到關切，前陣子還在電影《人間失格》看到她，一直都滿欣賞她的演技。從《一公升的眼淚》到《惡女羅曼死》，從澤尻繪里香到澤尻英龍華，從純愛玉女變身頹靡惡女，這位話題女王曾說將繪里香改名英龍華是因為聽起來更有氣勢，究竟哪一種樣貌更接近真實的她呢？曾經大紅，曾被討厭，也曾谷底反彈，這次因涉毒事件上媒體，有遺憾但似乎又沒那麼讓人意外，身為劇迷除了可惜也只能祝福她在演藝圈之外找到自己想要活出的樣子。

澤尻英龍華這回沾上毒演藝圈大概回不去了。（圖：網路）

宮迫博之的「闇營業」，化危機為轉機的記者會

簡述一下宮迫博之的「闇營業」風波。今年6月週刊《FRIDAY》爆出包括宮迫博之、田村亮等多位吉本興業旗下藝人未經公司同意私自接演詐騙集團的尾牙表演，新聞曝光後的可大可小在於「事前是否知道對象是詐騙集團」和「有沒收取酬勞」的問題上，被點名的藝人一開始是人人自清，豈料不久雜誌連誰收了多少錢的名單都有了，這下子麻煩大了，宮迫博之他們被打成早就認識黑道和收了不少黑錢，然後吉本興業發聲明將全面停止涉案藝人的活動。很SOP的官方處置方式，風波看來就將平息，宮迫博之、田村亮等人大概也快玩完了。

如果照這劇本走，宮迫博之大概就默默的在演藝圈被消失，但他們豁出去且開了一場記者會，除了道歉，宮迫博之挑明的說會接詐騙集團的尾牙表演是因為當下有吉本興業的工作人員在場所以才放心；事件曝光後吉本興業的社長威脅只有「不開記者會，停止活動」或「開記者會，但涉案藝人通通開除」兩條路擇一……。其實宮迫博之的螢幕形象很不錯，他真情流露的反擊果然讓輿論翻轉，加上隨後大前輩松本人志也出面聲援，結果是吉本興業反倒成為只想靠藝人賺錢，一有事就急切割的公司，這又迫使吉本興業的社長開記者會道歉還淚灑會場，只是整個記者會演的效果太差了，被網友罵到豬頭。

宮迫博之的「闇營業」風波，這個「闇營業」三字也因此入選本年度日本十大流行語。整個事件的過程很有戲劇張力，如何化危機為轉機，特別是動不動就要自肅的日本社會，宮迫博之的轉守為攻，靠一場不卸責但誠意十足的記者會硬是翻轉局面，不簡單，真的可以出書上課了。

宮迫博之的「闇營業」風波化危機為轉機可以寫成書了。（圖：網路）

年度真人主演最賣座日影，《王者天下》超娛樂爽片

有在留意日影票房的都知道，能進前10的作品多半是動畫天下，今年也不例外，2019年度票房NO.1的是新海誠的《天氣之子》，超過137億日圓，那真人主演最賣座的日影又是哪部？答案是山崎賢人的《王者天下》，54億7193萬日圓，看本作不用想太多，就是娛樂滿分的大爽片。

《王者天下》是銷售破4,000萬冊的人氣漫畫，拍過兩季動畫版，故事背景是中國的春秋戰國，山崎賢人演的「信」苦練劍法立志成為秦國大將軍，屬日中合資大製作，卡司陣容堅強，吉澤亮、長澤雅美、橋本環奈、大澤隆夫都有演出。沒看過原漫畫，但聽說評價是神還原；單看電影就是打鬥場面、佈景、服裝都很強，聲光視覺效果一流，會大賣完全同意，爽片+賀歲片啦。

《王者天下》是2019真人主演最賣座的日影。（圖：網路）

另，順帶一提，2019年度真人主演日影票房，除了《王者天下》外，接下來依序是木村拓哉的《假面飯店》／44億6530萬，掀起話題的《飛翔吧！埼玉》／36億8923萬，三谷幸喜的《失憶的總理大臣》／34億9816萬，《信用詐欺師JP：浪漫篇》／27億9959萬，以及《大叔之愛．電影版》／25億日圓，這幾部都算是大家很熟也很厲害的電影，有興趣的參考看看。

今年最棒的一曲依舊選米津玄師創作的《紅辣椒》

《紅辣椒》這首歌是米津玄師作詞作曲兼製作人，日本小學生組合Foorin的首支音樂作品，2018年7月先在YouTube上架舞蹈音樂錄影帶，反應超級好，瀏覽次數迄今近1億5千萬次，到了今年的8月，米津玄師重新詮釋演唱的MV也上架，此外，本單曲也是NHK的2020東京奧運會應援曲。

這首單曲節奏輕快，好聽好學，配合旋律的舞蹈更是小孩大人全風靡，Foorin也確定受邀12／31的NHK紅白登場，所以，今年最棒的一曲依舊選米津玄師創作的《紅辣椒》。

米津玄師創作，Foorin的單曲《紅辣椒》瀏覽次數破億。（圖：網路）

最猛日劇，沒有懸念，山田孝之的《全裸監督》

最後，如果要挑年度最猛日劇，沒有懸念，山田孝之的《全裸監督》。本劇既長知識又嘆為觀止，取材自日本A片業界傳奇人物村西透的自傳，故事本身就話題十足吸引人，加上山田孝之演什麼像什麼，完全豁出去的影帝級演技，精彩過癮，在期待第二季上檔前，本劇值得一看再看再回味。本劇裸露畫面不少，但拍得很自然，眾演員不管是知名藝人或客串的現役AV女優，全都搏命演出，這或許也是Netflix製作的原創日劇才能有此規格和尺度吧。

年度最猛日劇，沒有懸念，山田孝之的《全裸監督》。（圖：網路）

除了這部《AV帝王／全裸監督》很厲害之外，秋原康原案的懸疑推理跨季之作《輪到你了》，以及菅田將暉的《3年A班―從現在起大家都是人質》也是一定要大讚，企畫很猛的發燒作，難得的是這兩部日劇都是日本電視台週日晚的10點檔，這個時段走的題材調性愈來愈有特色，應該要大大鼓勵一番。

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