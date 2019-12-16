自由開講》選不了總統當不好市長就怪高雄負債的理由伯柯文哲

蔡老師

大家生活中一定有遇過一種人，就是凡事遇到挫折或不如預期，就開始找理由怪東怪西，普通一點的是事發之後把錯推給別人，更高竿的就是抓別人小辮子編故事，既能卸責又同時轉移旁觀者的注意力。

這就是所謂的理由伯、理由嬸，而柯文哲就是當今政壇理由伯的箇中翹楚，而且柯文哲不只善於幫自己找理由，還更會幫別人一起找理由。 如果沒有柯文哲重用、又介紹親信幫忙操作網軍，絕對不會有今天的韓國瑜，但韓流反而淹沒了柯文哲，斷了問鼎總統大位的美夢，再加上韓國瑜荒腔走板的表現，一切亂了套的柯文哲只得趕緊替韓國瑜找丟下高雄不管、烙跑參選總統的理由─當然，柯文哲不是白白熱心幫忙韓國瑜，更重要的是替自己市政不佳、滿意度低落及政治前途堪慮找理由。

聰明如柯文哲，找了「高雄負債太多」當理由，一方面解釋韓國瑜烙跑參選總統，順便幫自己選不了總統搭個下台階，另一方面證明自己台北市長其實沒當得那麼差。

柯文哲或許就是太聰明，以致於相信民眾都會和他一樣，選擇性無視菊市府和韓市府都解釋過高雄市負債不是3,000億，也不是亂花錢，而是繼承過去和高雄縣的債務，以及縣市合併後原縣區中央補助款的短差。

但柯文哲可能沒想到，即使高雄市負債的成因複雜令他得以搬弄是非，但就像他的媒體聲量被韓流取代一樣，沒有新鮮感的理由，並沒有辦法拯救同樣沒有新鮮感的他，大家只會覺得老調重彈、令人厭煩。再加上柯文哲近幾個月連串失言、民調屢創新低，更讓人不意外他急著批評別人以掩飾自己的失敗。

聰明如柯文哲，找了「高雄負債太多」當理由，一方面解釋韓國瑜烙跑參選總統，順便幫自己選不了總統搭個下台階，另一方面證明自己台北市長其實沒當得那麼差。（本報資料照）

台北市擁有得天獨厚的地位，既是台灣的政治中心、又是萬商雲集的國際都會，無論政府或民間的資源都是全台之冠，但柯文哲卻什麼實績也沒有，連一顆大巨蛋都搞不定，還在縣市長民調滿意度墊底，淪落到只能靠拿著錯誤資訊指責先天條件和環境都不如台北的高雄證明自己有作事。

事實上，柯文哲最大的失敗就如同他自己講的「台北市長連任之後都在想選總統」。如果柯文哲不要嘴臉難看地和郭台銘互相算計、餓鬼假細意，又為了組黨和提名立委候選人而四處拉攏社會形象爭議的人物，好好地做好自己台北市長的本份，絕對不會落到今天這步田地。

柯文哲不專心當市長並非一朝一夕之事，滿意度崩盤只是近日政治野心圖窮匕現的後果。柯文哲老是怪罪民進黨提名姚文智害他連任過程驚險，但即使將姚文智拿下的24萬票全部「還給」柯文哲，總計82萬票還是硬生生比2014年的85萬票少了3萬票，可見台北市選民對他的第一任是失望多過滿意，姚文智不過就是理由伯的另一個理由。

理由伯總是有找不完的理由，只是不會找到自己身上而已，總之千錯萬錯都不是我的錯，就算我真的錯也有別人比我錯得更嚴重，這種出現生活中的理由伯誰都覺得煩，更何況是每天在電視上噴口水的柯文哲？一下瞎扯高雄負債太多，一下又自稱「反送中」運動的受害者，柯文哲這麼賣力找理由，就算他自己不累，大家看了也都煩了，理由伯柯文哲可以別再找理由了嗎？

（高雄市民）

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