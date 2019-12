自由限時批》捍衛民主台灣 向北京說「不」！

杭東

沒有國家主權,哪來民主自由?!中共始終不承認「中華民國存在」的事實,但只會喊中華民國的韓國瑜和國民黨,從不敢吭聲!甚至違背兩蔣「反共」遺訓,亦在所不惜!

近日中共國台辦主任劉結一更在《人民日報》刊出專文大談推動台灣的「一國兩制」和「統一進程」,就是吃定韓國瑜和國民黨不敢違逆,藐視台灣人民不敢抗拒,簡直荒謬至極!

如今台灣不僅飽受內外的紅色滲透,還得面對中共軍事威脅和統一併吞!自須團結勇敢向北京說 不! 危疑震撼的2020大選,美國朝野更是高度關切,猶宣示盡一切可能保護民主台灣!

最近美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉出席美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)演講時表示,台灣大選期間緊張情勢通常會升高,外界也擔憂外力的干預;史達偉並敦促中國不要干涉下個月台灣即將舉行的大選。

他說,「對於以某種方式干預、干涉那裡的內部事務的關切,一直都存在。」 史達偉强調,美方藉由一方面提供武器給台灣、另方面只承認北京的政策方式,盼中國與台灣雙方能「透過對話解決歧見,不要暴力、脅迫或威脅」!

美國白宮前首席策略長班農 (Steve Bannon)近日透過視訊參與「強化日本與台灣策略夥伴關係」論壇,大聲疾呼,台灣人民要勇敢站出來,向中共說「不」!

班農並罕見讚揚蔡英文總統捍衞民主自由的努力,且以「總統」尊稱(象徵承認國家主權意謂),意義深遠! 他說,全世界都在關注台灣即將到來的選舉結果,台灣人民要站出來向中共政權證明,「你們絕對無法拿走(民主)台灣」!誠是一語中的!

如今美國的軍事協防,更付諸行動不在話下,例如除性能優異的軍艦,不時巡繞台海,不久前更有兩架美軍B-52H轟炸機,在12月4日史無前例地公開飛入台北飛航情區(開啟ADS-B暴露位置),也打破過去離中國沿海頂多是偵察機的紀錄,既使在1996年台海飛彈危機,美國也沒有公開派出B-52轟炸機到中國沿海震攝。

巧的是,美國《國家利益》(The National Interest)雜誌,於12月2日才報導,美國空軍將用B-52轟炸機協防台灣,以防阻解放軍的侵台。對於「一旦台海發生戰事,美國不會來救」,蠱惑人心的說法,不攻自破!目前美軍的各種「護台」行動,就巳說明了一切!

該雜誌並報導,中國解放軍不斷建造新的航空母艦、兩棲登陸氣墊船等軍事武器準備攻台,而美軍則將以B-52作阻擾在海上的重要手段。

《國家利益》更指出,2019年8月,一位美國空軍聯隊司令透露,面對中國入侵台灣,美國有義務協助台灣防禦。依防衞台灣相關法令( 今年和去年美國會接連通過對台的《國防授權法》和《台灣保證法》等),採取干預措施!

B-52威力强大!能在5萬呎的高度,以每小時650哩的速度巡航,且能攜帶7萬磅炸彈,包括數百枚常規炸彈和32枚帶核彈頭的巡弋導彈,有無限的打擊範圍,以及空中加油的能力,性能極致!是美國在冷戰時代的「核子保護傘」!

近年參與了波斯灣、科索沃等戰役,迭建輝煌戰功,對敵方目標帶來毀滅性的結果,受到各方矚目!

其實,美國海軍作戰部長邁克爾.吉爾代上將(Admiral Michael Gilday)近日都表示,美國不可避免會與中國發生衝突,故須摒棄美中不會在中短期發生衝突的想法,美軍得隨時做好戰鬥準備!顯然美軍在圍堵中共武力犯台,有了全方位的部署準備。

《美國之音》12月12日報導指出,北京當局確實在近年面臨著種種內外危機,中國國內的經濟不斷下滑,面臨結構轉型困境;而新疆「再教育營」在西方受到廣泛批評甚至被稱為「納粹集中營」!美中關係也因貿易戰而惡化,把中國金融經濟打趴了!加上香港民眾爭自主及民選特首的反抗聲浪不斷;而台灣民進黨的民意聲望,因北京的強硬路線和香港的示範效應(香港區議會壓倒性的空前勝利),而得到穩固等。

根據國際主流媒體近來一連串報導,指陳中共已成為全世界最具攻擊性的政權,企圖成為世界霸權,引發高度關注,而民主國家陣營尤其高度關切!特別是對新疆、香港的殘暴不仁,人神共憤!且視與它七十多年無統治過的中華民國台灣,卻無時無刻欲武力併為己有,益發天理難容!無怪美國朝野一致堅決全方位「保台」!

現任美國人口研究所(Population Research Institute)所長毛思迪(Steven W. Mosher著有《亞洲的惡霸:「中國夢」為何是世界秩序的新威脅》Bully of Asia: Why China’s Dream is the New Threat to the World Order)更在14日發表專文中指出,許多美國人心中對中國共產主義巨獸的所作所為,己感到不安的模糊情緒具體化了。 他說,中共政權每年不斷地以兩位數的百分比擴增其軍事預算。根據已公開的數據,中共的軍事預算在全世界僅次於美國,而這些數據無疑低估了中共真實的軍事支出。

然則,中共亦經常訴諸非軍事手段來強制其它國家遵循它的意願,例如針對某國發布旅遊禁令,禁止出口稀土到批評其政策的國家,或是利誘收買窮國領導人接受實質是債務陷阱的貸款。中共領導人非常清楚地知道依靠經濟力量達到政治目的的做法違背了基於規則的國際秩序,但是只要他們得利,他們根本不在乎。正如鄧小平那句名言「不管黑貓白貓,能捉老鼠的就是好貓」。中共的行徑黑到了家!

毛思迪强調,朝代滅亡在中國歷史上很常見。沒有理由認為這不會再發生。這會給中國人民一個在中國的腹地擁抱民主的機會:台灣和香港是極好的先例,更是時候了。見解獨到,令人稱道。

台灣得天獨厚,有此千載難逢的歷史機遇!在70多年自立奮發圖强的今天,得道多助,而在美國幡然猛省被中國共產黨騙了廿多年,促使川普總統組成「反中共」的堅强執政團隊,連最大在野的民主黨,也口徑一致的「反中共」!朝野同心協力,以堅毅無比的決心和精神,帶動了「美國再强大」!且義無反顧力挺民主台灣,吾人更須團結努力以壯大民主台灣!積極捍衛民主、維護國家主權,在大選用選票,向中共說 不!

