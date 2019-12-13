Lin bay 好油》回頭不走路：低弱的品種權保護意識，扯農業發展後腿

一個品種如果在該國無償使用，就代表是免費的品種，也就是公開的品種，這將喪失這個品種在其他國家品種權的權利。如此一來，將導致台灣選育的任何品種，因為國內的無償使用，而喪失品種權在其他國家的權利。

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放眼全球，有許多大型農企業，像是Dole、Del Monte、Driscoll，台灣人最有印象的大型農企業，則是來自紐西蘭的Zespri，Zespri是世界上產值最高的奇異果企業，全球銷售額屢創新高，甚至還訂立了2025年銷售額要超過30億美金的計畫，Zespri到底有什麼底氣敢訂立這種目標呢？因為品種的領先。

從退場走向領先的紐西蘭奇異果

筆者之前有篇文章說明過紐西蘭奇異果產業，綠心奇異果傳奇品種「海沃德」（Haywad），雖然是紐西蘭所選育，但這隻品種早就過了品種權保護的年限，因此各個國家都能種植，在1990年代紐西蘭奇異果不敵廉價義大利、智利奇異果，後來整合產業成立Zespri公司，吹起反攻的號角，再以黃金奇異果攻下整個亞洲市場，這就是品種的領先。

而在2010年開始，面對奇異果藤潰瘍病Pseudomonas syringae pv actinidiae（PSA）之際，又輔導農民轉種植抗奇異果藤潰瘍病的黃金奇異果新品種（G3，俗稱陽光金圓頭）。

能度過這個危機仰賴的就是抗病品種的領先。

為什麼Zespri敢訂立2025年銷售額要超過30億美金的目標？

2019年12月4日，Zespri董事會宣佈開始在紐西蘭進行紅心奇異果的商業化種植，預計在2020年投入最少150公頃的種植，再過兩年左右的時間，亞洲的消費者就能品嘗到Zespri的紅心奇異果。

2019年12月4日，Zespri董事會宣佈開始在紐西蘭進行紅心奇異果的商業化種植，預計在2020年投入最少150公頃的種植，再過兩年左右的時間，亞洲的消費者就能品嘗到Zespri的紅心奇異果。（圖：網路）

紅心奇異果的問世

第一顆紅心奇異果品種是紐西蘭植物與食品研究院（Plant & Food Research，PFR）在2007年自然選育所育出，但Zespri跟PFR並沒有馬上投入商業化的種植，因為這時候紅心奇異果還有三個問題要克服：1. 對奇異果藤潰瘍病病毒的抗性 。2. 果形大小、尺寸、每公頃產量。3. 保鮮及儲架壽命。

經過了十多年的研究與選育，克服了這三個問題後，2020年正式投入生產種植，紅心奇異果因為果肉富含花青素而鮮紅，果形較金圓頭小，而口味甜美 ，好吃又更營養，未來將優先供應亞洲市場。

育種與品種授權

在現在的水果競爭中，育種是基礎，就像大樓的地基一樣，沒有好的品種、能熱賣的品種，花再多的錢行銷也沒有辦法增加收益，不管是莓果公司Driscoll、專精蘋果的T&G group，都花了許多的資源在培育新品種。

以藍莓為例，過去台灣進口的藍莓又小又酸，今年則進口一種新品種藍莓品牌名是Eureka，一顆最大可以跟10元硬幣一樣，而且高甜度brix可達16遠勝過一般甜度brix10的藍莓。

新品種藍莓品牌名是Eureka，一顆最大可以跟10元硬幣一樣，而且高甜度brix可達16遠勝過一般甜度brix10的藍莓。（圖：作者提供）

新品種的種植當然需要授權費，不管是黃金奇異果G3還是紅心奇異果研發育種單位都是PFR，這支紅心奇異果未來要多少的品種授權費目前還不清楚，但以黃金奇異果G3為例，包裝場出廠價的3%必須支付給PFR，也就是說，如果一箱黃金奇異果G3離開包裝場的售價是10美金，PFR就可以獲得0.3元美金的品種授權費用，這些費用就做為PFR的研究經費以及獎勵相關的品種研發人員。

而這3%中，有1/3的金額是用來獎勵品種研發的團隊，品種研發相關人員本來就應該共享一個好品種所帶來的商業利益，如果沒有獎金的激勵，一個品種研發十幾年，只能換來幾個大功還有幾聲生產者免費使用的感謝，那研發人員會認真研發，還是吃大鍋飯呢？

回頭不走路的農委會

在台灣品種授權的部分呢？台灣向來缺少對商業品種的保護，導致民間公司的育種以F1品系為主，就算偷了枝條不知道父母本也無法繁殖，而商業的果樹則以農委會旗下的試驗改良單位為主。

台灣過去一直有試驗改良單位授權出來的品種被偷接的問題，這幾年最有名的是黑糖芭比這個品種的蓮霧，這個品種換算下來的授權費用一棵果樹一年是60元，一共收10年約600元。但儘管是這麼低的授權費用，最後有意願購買非專屬授權的種植面積也才30公頃，而根據業界估計非法沒有授權的種植面積卻有將近200公頃。

農民不但沒有使用者付費的觀念，還透過立委施壓，立委管碧玲、邱議瑩在2017年3月15日立法院的經濟委員會都曾提出質詢，要求降低黑糖芭比蓮霧的授權門檻及權利金，讓農民願意免費種植權門檻，當時的主委林聰賢同意在10公頃的最小授權面積上讓步，但在授權費上，還是認為必要，並且認為應該要打擊非法，以保護合法授權的農民。

連林聰賢前主委都知道品種授權費不能不收，但農經系教授出身的陳吉仲主委又怎麼看待這個爭議呢？

陳吉仲主委在2019年8月16號於橋頭農會與高雄青農座談會上，針對高雄青農有關品種授權產生的問題，陳主委這樣回應：農委會所屬研究單位將來所開發出來的作物新品種，將直接無償提供給國內農友使用，國內農友不用再負擔品種技轉的權利金，藉以造福更多的農友。

天啊！陳主委真以前真的是農經系教授嗎？ 為什麼會說出這麼沒有經濟概念的話呢？還是因為今年是選舉年，所以就是大放送，連以後都包了？

一個品種如果在該國無償使用，就代表是免費的品種，也就是公開的品種，這將喪失這個品種在其他國家品種權的權利。而這也很合理，畢竟總不能說在台灣免費，在國外要收錢吧？如此一來，將導致台灣選育的任何品種，因為國內的無償使用，而喪失品種權在其他國家的權利。

舉一個例子，日本是講究品種權的國家，台灣銷往日本的文心蘭中Oncidium Honey Angle（檸檬綠）這支品種是屬於日本廠商的，所以只要銷售這個品種到日本，每一支必須繳交5日圓的品種費給日本廠商。如果台灣研發一支新品種的文心蘭，然後無償給農民使用，就形同自動放棄品種權，哪天越南只要把這支品種偷走，一樣在越南生產，然後銷售到日本，台灣是完全拿越南沒辦法的，這就是放棄品種權的結果。

台灣銷往日本的文心蘭中Oncidium Honey Angle（檸檬綠）這支品種是屬於日本廠商的，所以只要銷售這個品種到日本，每一支必須繳交5日圓的品種費給日本廠商。（圖：網路）

現行的機制中，品種授權費約有40%會到研發者的手裡，做為鼓勵研究人員從事研發，台灣對於品種研發的激勵獎金已經夠少了，未來竟然連獎金都沒有，而農委會的長官只顧著討好農民，卻沒有任何對產業的長遠考量，這種回頭不走路的主管機關，將來又會把產業引向哪一個低點呢？

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