自由限時批》親中派將在大選慘敗！

杭東

在國內外氣氛急劇變化下，海峽的兩岸關係，己由中、台「小兩岸」，演變為美、中的「大兩岸」關係大局，更已不是北京片面說了算。此一重大因素的攻防轉變之勢頭，亦將使親中派、紅統派在2020大選慘敗！

過去每當中共對台「文攻武嚇」的聲量越高，只有顯現反差越大，忽視新世紀教育、資訊的發達，民亦非毛澤東時代之民，徒增享有民主自由的台灣人民厭惡而己。

如今則不同，美國已強硬起來，並旗幟鮮明地「反中共政權」（强調和中國人民做朋友），復成了民主陣營「反中共」的龍頭，且美對台政經軍事政策作為，更有了空前的重大轉變，就是視中華民國台灣為「實質外交關係的盟國」，並列為印太區域聯盟重要的一環。

再者，美方己明確表態台灣涉及其國家核心利益（至少台灣軍售和使用美式海陸空軍各式武器達70多年，一旦機密落入中共之手，反構成美國國安重大威脅），不得不採取保護民主台灣安全的種種政策措施，避免落入中共之手。

此從川普「反中共」鷹派團隊的强勢作為（其副總統彭斯都公開發表兩次重要「反中共」政策論述），及國會通過許多「護台」法案的表現，連罕見的先進機艦都已經常出現在台灣海峽及上空等等，在在顯示，美國朝野口徑一致，是玩真的！

於今年穿越台海北返的美軍史塔森號驅逐艦。（歐新社）

其實，中共專制獨裁，倒行逆施，不得人心，完全和自由人權民主的世潮背道而馳。光是習大大和共產黨在台灣的被討厭度，便高達七、八成以上！而「一國兩制」下的香港，逾半年來的反送中運動更是血淋淋的一面鏡子，人神共憤。此事不僅改變當地社會氛圍，也深深影響台灣的民意。

據今天《遠見雜誌》與「遠見研究調查」發表的最新民調顯示，今年有30.7％的台灣人對中國的印象變差，赴中求學、工作或投資的意願大跌至18.2％；而政壇方面，國民黨認同度跌至18.0％，民進黨則上升至33.8％，回到2016年蔡英文總統當選時的情況。而「贊成與大陸統一」的比例為4.5％，大幅下降10.2個百分點，為歷年最低。在自我身份認同方面，有63.4％的人自認是台灣人，比去年增加3.4個百分點；自認是台灣人也是中國人的比例，從36.2％減少至30.2％；自認是中國人的僅2.8％。而在國家認同方面，對「中華民國」是國家稱呼的認同度高達84.7％，比去年略高2.6個百分點，11.4％的人則不認同。

據分析，除了反送中，國民黨支持度低落與內部「不團結」（國瑜黨和旺董對抗吳敦義的國民黨中央）的氛圍有關。但昧於大局變化，不識時務，不知親美遠中，卻百般討好中共，急功近利，毫無民主識見論述及改革理念作為，才是最大敗筆！

外界對於經濟與財務看好度的提升，認為，與2020年大選蔡英文頻打「政績牌」有關，包含照顧青年、老人以及弱勢族群的政策，以及重大國家建設與台商回流等等。台灣民眾看好2020年的經濟發展，有38.1％的人認為會變好，28.1％認為會變差。

簡言之，台灣反統一者高達九成以上，顯然中共促統及「一國兩制」根本無效。所以此民調也打臉國台辦主任劉結一的「和平統一、一國兩制」說法，因為台灣人民要長治久安、安居樂業，更要自由人權和民主！如果沒有自由民主的保障，任共產黨宰制奴役，一切等於打水漂！

是以，韓國瑜的「親中避美」立場，又「德不配位」亳無格局和識見，及吳敦義的「國民黨紅統化」，師心自用，乃至黨內權鬥分裂種種，均以「奪權」和「私利」為核心，漠視大小氣候的變化大局，和全民民主自由福祉。只知爭相媚共（例如恢復「國共論壇」建立兩岸新紅利的權貴政商連線），甚至成為中共同路人，更鮮見向北京說NO！復不堅守民主台灣立場，猶串連配合中共統戰不斷威嚇、詐騙台灣人民。

看到香港、新疆失去自由人權民主的悲慘例子，民心之所向，己不言可喻！

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