自由限時批》北京配合罷韓？

宋中

北京介入台灣大選，經國際媒體不計其數的報導，就連「王立强」共諜的爆料，皆已證實到了「舖天蓋地、無孔不入」的地步。如今高雄市民罷免韓國瑜行動捲起千層浪，如火如荼之時，國台辦突然「配合」韓，籲韓粉來高相挺，特舉行「惠台措施」記者會，這是「助韓」抑或幫倒忙？引發各方紛議。

若是助韓，無異替韓「抹紅」，此亦是他最痛恨的。因前兩天他才批外界給他「抹紅、抹黃、抹黑」！但因鐵粉退役上校先幫他打預防針，把他抹成「黃得不得了」，連女性總發言人都受不了要提告，結果發現是「自已人」，只好寬以待已不告了。所以國台辦配合的「盛情」，是否亦比照辦理，就不得而知了 。

若把國台辦看成幫倒忙，亦不無道理，因韓玩的民調「蓋牌」，仍不敵科學，民調機構人才濟濟，很快破解，連路透社、日本主流媒體都感佩，而接連許多不同民調單位做出來的數據，大同小異，韓已接近2016年「朱立倫防線」，即380萬上下！今天《自由時報》民調，國民黨政黨票支持度大幅滑落至15.21％，民進黨則為35.07％。

國台辦突然「配合」韓，籲韓粉來高相挺，特舉行「惠台措施」記者會，這是「助韓」抑或幫倒忙？（資料照）

另據AI、人臉辨識系統及大數據，將歷次密集參加造勢的韓粉扣除重複，得出約四、五萬人之譜，鐵粉則在三、五千範圍內。

簡言之，韓靠這批「死忠」粉絲，始終隨行，方得以「笑傲江湖」。問題在韓粉「排他性」强，而韓個人無法吸引中間、青年族群，致四個多月來的每週、月的民調直直落！而韓陣營和國民黨又已進入實質分裂狀態，貌合神離。

北京向來對台消息靈通，亦感不可思議，除抱「死馬當活馬醫」一線希望之外，更加强「軟性惠台措施」統戰，不惜「天花亂墜」，能騙多少算多少！

偏偏老共屋漏偏逢連夜雨，一個美中貿易戰，自已就快被打趴了，又有內憂外患，一個香港問題（藏、疆亦然），就搞得烏煙瘴氣，賠了夫人又折兵，自顧不暇，近廿年經濟成長，已快打回原形。外債5兆美元，連銀行都限提領一個月5萬美元。今年GNP零成長，如何「惠台」？！

而國台辦竟說要給台灣人等同中國國民待遇，真是鬼扯！現在中共給退休農民每月才70元人民幣，台灣給退休農民每月7000元台幣，約合1600人民幣。還給一輩子沒繳過稅金，沒有房地產，年齡超過65歲的，每月3400元敬老金，約700多人民幣。連老榮民的吃住醫療都免費，每月還有14000元台幣零用金，約3000元人民幣，己超過廿年了。又如何誆人耶？

至於「惠台26條措施」的解讀，更是免了。像中國每千人才擁有140輛汽車，台灣則每千人擁有333輛汽車；每千人還擁有機車598輛。和美國每千人擁有800輛汽車、日本每千人擁有591輛汽車，相差不遠。況且且在美中貿易戰下，台灣獲益更大，台商資金回台猶高達七、八千億。

無怪企業家曹興誠都批，馬英九說九二共識會帶來兩岸和平，根本是騙人！畢竟民主自由人權，是中國沒有的！

諸此種切，北京豈非是在配合「罷韓」？不禁令人莞爾。

當韓國瑜狂言，絕對不容許外縣市的人，來高雄參與罷免高雄市長這樣的遊行，卻要來自外縣市的韓粉來高「護航」，簡直荒謬至極！

而韓市政治理無能、中途落跑，卻打壓反對聲音，踐踏民主，無視憲法保障人民集遊自由權益，只想著自己奪權發大財，實在太離譜。尤有甚者，親民黨不分區立委被提名人蔡沁瑜亦在電視節目上透露，家裡小孩現在流行用「你很韓國瑜ㄟ」來當成罵人的話，韓顯己汙染了台灣的選舉文化！

Wecare台灣大遊行發起人尹立今天就痛批，韓是在搞戒嚴嗎？並直言：韓粉越囂張，就更不能妥協！義正辭嚴！韓國瑜利用話術、騙術和毛澤東戰術（不愧是唸過9年北大政府管理學院的「高材生」）拿下高雄市，現又欲泡製去年的「造勢」模式，以威懾凌人，製造大選聲勢，期翻盤選情。

可見，他有一套「兵不厭詐」做法，像「故作輕鬆」或「胡言」以「欺敵」，暗底下則密集部署數十萬韓粉造勢，以為後續台中、台北、高雄的造勢舖排，爭取翻盤機會！

是以，「罷韓」要能以其人之道還治其身。須採優勢「斷指」法，在高雄圍住斷韓之勢，毛澤東說過：「對於人，傷其十指不如斷其一指；對於敵人，擊潰其十個師不如殲滅其一個師。」再者，亦須領悟「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」的深意。

此次高雄人一定要團結起來，以斷指決心，創造罷韓優勢，並籲當局要以國安規格維護治安，絕不容發生動亂，以保障民衆安全！

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