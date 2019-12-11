自由限時批》老美揮拳紅媒 台灣呢？

辛文

今天外電報導，親共《星島日報》老闆、香港富商何柱國的專機飛抵美國，經問話三小時後，竟被拒入境。咸認是美方對管制紅媒及中共代理人，揮出了重拳，具有指標意義，值得台灣國安當局借鏡。

《星島日報》一向是世界中文報協的要角，早期屬於中立偏右的媒體，由東南亞華僑富商胡文虎於1938年創辦，總部設於香港，在美國、加拿大、英國及澳洲等地均設有分部。在1997年中共掌控香港之前，《星島日報》一直使用民國紀年，新聞報導中則稱北京政府為「中共當局」或「中共」。

1998年，受亞洲金融風暴影響，胡文虎的養女胡仙投資地產及股票嚴重虧損，為償還債務，1999年3月不得己出售《星島日報》股權給Lazard亞洲基金。但Lazard亞洲基金因在關鍵時刻得到何柱國鼎力相助，使何家成了胡仙的大債主。何柱國是香港菸草大王何英傑長孫，於2001年收購了遍及全球的華語媒體星島集團，之後還涉足網路諮詢業，影響力既廣且深。

有香港建制派人士稱，美國通過《香港人權與民主法案》後，許多富商感到不安。圖為美國總統川普及中共總書記習近平。（美聯社）

何柱國在《星島日報》得手後，同年7月16日，出現在北京，與新華社副社長何東君一起開唘「新華在線」的合作，成為中共大外宣的指標性項目，把中共的政治意圖、意識形態，潛移默化地傳遞到歐美、港、台等地。

然則，2014年發生雨傘運動時，《星島日報》始終偏頗中共，壓制港人民主呼聲，漸失公信力。及至今年「反送中」運動中，何柱國還跳到台前，把抗爭者誣陷為「港獨」分子，居心可議。當北京藉機將抗爭者魔化成14億人口的「敵人」，縱容港警近半年的濫暴濫捕、濫射催淚彈、少數實彈，墜樓、浮屍頻現，香港陷入白色恐怖，急需國際救援之時，何柱國竟助紂為虐，還發表社評「籲請國際社會 勿與惡同行」，復聲稱中共遵守「一國兩制」原則，讓香港享受高度自治，司法獨立體制；並在政治參與、言論和新聞自由等，比殖民地時期更有長足的進步云云，完全昧於新聞專業、公義、良心和事實，至此，公信力蕩然無存。

而相對地，港人的反送中血淚故事，引發國際公憤和支持，亦獲美國參衆兩院一致通過《2019年香港人權與民主法案》和《保護香港法案》，成為美國法律。川普總統更在11月27日感恩節的前一天簽署生效，使得親共媒體及代理人正式成為美國制裁對象。

北美詹姆斯唐（Jamestown）基金會，亦曾刊文披露北京政權對美國中文媒體的控制。文中指出，北京為介入中文媒體做了系統性策略和計劃，主要包括：投資控股、以在中國的商業利益利誘、安插人員等。並指，中共因在財力上支援《星島日報》，致該報漸演變成親共的華文紅媒。

其實，早在1998年，何柱國就被選為中共政協委員，致使《星島日報》在重大問題上與北京口徑一致。例如2003年，當時的特首董建華依北京意旨在港強推《基本法》第23條立法，試圖把中國司法移植到香港，為港人所強烈反對，但《星島日報》却於同年7月5、6日連發兩篇社評，力挺港府如期立法，鮮明地亮出紅媒底牌。

之後，何柱國更把歐美地區的採編大權交給了原《人民日報》編輯里戈，擔任海外總編輯，把「協調、統籌及指揮」海外八個分社的大權交給有黨媒背景者，無異成了中共的傳聲筒！

今天美中關係的快速惡化，己進入新的冷戰時代。目前美國已把央視、《人民日報》等黨媒指定為外國政府代理人，亦動手開始清理相關的紅媒，香港的《星島日報》，自具其「蝴蝶效應」。台灣當局亦理應早日完成「反滲透法」三讀跟進，才能免於紅禍，維護國安！

事實上，台灣己被國際視為一個「紅色重災區」，紅媒亦然。從流亡海外的中國學者何清漣，在今年初的著作《紅色滲透：中國媒體全球擴張的真相》，就公開揭露：從2009年開始，中國斥資450億人民幣大打媒體戰，更指馬英九執政的8年，正是台灣對中國媒體滲透「門戶洞開」的8年！所幸在2016年後漸漸回升，重歸亞洲新聞最自由的國家。

何清漣除了點名台灣兩大報系集團「與北京關係密切」，何清漣也直指台灣收視率第一的電視台是「北京暗中控制的中資台媒」。她分析這家電視台背後兩家持股公司，一為持股47％的外商、一為持股53％的台灣投資公司。「這家電視台根本百分之百由外商實質控制，而這背後金流可回溯至中華人民共和國香港特區資金成立的中資公司」。

何清漣更提醒，「可仿照美國設置『境外代理人登記法』，要求那些以『政治或準政治身份』代表境外利益的代理人，公布其與中國政府的關係、相關活動和資金資訊，否則中國買媒體、買粉專，還有假新聞的攻擊防不慎防，統一恐怕只是遲早的事。」

另據「王立強」共諜的海外爆料稱，中共不僅花了15億人民幣資助台灣網路與媒體公司，還捐錢給台灣黑社會、媒體主管、大學校長，金額每年每人達兩百到五百萬人民幣，且有大媒體和他的老闆向心，有著非常密切的關係和合作，透過這種秘密聯盟，中國官方可以控制和審查台灣新聞，不只如此，他們還提供金錢給台灣的學校、宮廟，組織觀光團，讓他們支持國民黨總統候選人及其他親中立委候選人，用海外捐款的名義，私下匯寄。

最近鬧得沸沸揚揚的「大師鏈傳媒」，因在北京落地，成為第一家獲中國同意進駐的台灣媒體，預計在明年2月同步運作兩岸網站，致遭外界質疑有「紅色力量」介入。且延攬前國安局長楊國強、前副局長郭崇信以及前軍情局長張戡平等，加入工作團隊，這疑似「兩岸情報互聯網」的編組當然引發各方關切。

這個由在兩岸經營生物科技及銷售的商界人士莊立平，籌辦的「大師鏈傳媒」，本身背景複雜，又延聘前國安局副局長郭崇信（長期負責國安局科技中心各項偵蒐與科技情報技術運用工作），擔任「大師鏈傳媒」執行長，格外引人側目。唯此事至今，仍未有釐清各方疑慮。值得當局正視。

如今隨著國際社會對中共的紅色圍堵，紅媒及其代言人的好景早已不再了。《星島日報》的下場，堪為明證！

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