照護線上》乾癬性關節炎，保養重點看清楚

近年來發現，乾癬罹患關節炎的患者其實不在少數，雖然乾癬患者不一定會併發乾癬性關節炎，但是一旦罹病，關節炎會持續進展，若未及早發現治療，恐造成骨頭、關節造成持續且不可逆的傷害。

◎照護線上編輯部

今年三十多歲的蕭先生，職業是一名駕駛，身為乾癬患者的他，由於病徵僅限額頭四周，平時以瀏海蓋住掩人耳目，倒也不以為意，直到近日正值籌備婚禮的倒數階段，他突然發指甲邊緣陸續出現紅疹，嚴重影響外觀及信心，蕭先生這才就醫檢查。

經醫師替蕭先生進行X光及超音波檢查後，確診為「乾癬性關節炎」。原以為是皮膚問題不以為意，現在卻併發關節炎，讓蕭先生轉而積極接受治療，起初半年先以口服藥物，但治療效果並不理想，所幸置換生物製劑後，病症獲得改善。生物製劑是針對全身作用，可治療乾癬、皮膚、指甲、關節，且施打生物製劑可以預防日後相關共病發生的機率。

罹患乾癬一定會併發乾癬性關節炎嗎？

高雄醫學大學附設醫院皮膚科林聖堯醫師指出，近年來發現，乾癬罹患關節炎的患者其實不在少數，雖然乾癬患者不一定會併發乾癬性關節炎，但是一旦罹病，關節炎會持續進展，若未及早發現治療，恐造成骨頭、關節造成持續且不可逆的傷害。醫師提醒，如出現指甲病徵、早上起床下背痛、關節疼痛等皆是乾癬性關節炎的疑似病癥，建議應諮詢專科醫師著手進一步檢查，以評估其乾癬性關節炎風險。

乾癬性關節炎初期常會有哪些症狀？

林聖堯醫師指出，乾癬性關節炎可能不會痛，醫師會從指甲有沒有變化開始診斷，初期指甲變化會有點類似灰指甲；再來指甲表面會有小小的坑洞，這是蠻特異性的表現。指甲坑洞有時需要比較強一點的光線，或者不同角度去觀察才會看的到。接著檢查指甲邊緣有沒有紅疹，若有的話，可能離指甲最近的關節按壓會疼痛。

醫師會詢問早上起床會不會腰痠背痛，主要是中間偏下的下背痛，隨著時間接近中午，症狀會逐漸緩解。

大部分關節疼痛的患者並不會馬上跟乾癬聯想在一起，最近遇過一個案例以為自己是足底筋膜炎，但其實是乾癬性關節炎，因乾癬性關節炎有時在阿基里斯肌腱附著點會有發炎現象。如有這些症狀會懷疑是否為乾癬性關節炎，不過還是需要進一步抽血、觸診、X光檢查、超音波檢查。

乾癬性關節炎和一般的關節痠痛要如何區分？

林聖堯醫師解釋，判斷上會看關節炎發作的部位，類風濕性關節炎是雙側對稱為主，乾癬性關節炎通常是單邊；其次，乾癬性關節炎有好發部位，如阿基里斯腱、離指甲最近的指關節、手肘、肩膀、腳踝等皆較常見，若按壓感到疼痛，醫師將安排進一步的檢查。

乾癬性關節炎能否根治？變形關節能否復原？

「乾癬性關節炎可以控制，傳統藥物通常效果不錯，但若反應不佳的患者就需要使用新的藥物，例如生物製劑。」林聖堯醫師說，「乾癬性關節炎若未積極治療，2年內高達47%會出現不可逆的關節變形，破壞速度比類風濕性關節炎還快。且關節變形一旦發生就無法恢復，症狀會一直存在，甚至若沒有治療會更加嚴重，所以醫師會建議及早診斷及早治療，將症狀降到最低，控制在穩定狀況。」

皮膚乾癬跟乾癬性關節炎可同時治療，通常患者會主動就醫是希望將皮膚乾癬治療好，因乾癬範圍太大會影響外觀讓患者自信心受損。民眾平時可多注意早上起床會不會下背痛，有沒有其他關節會疼痛等，若懷疑是乾癬性關節炎，應盡快就診治療。

除了乾癬性關節炎，乾癬還有哪些常見的共病？

林聖堯醫師強調，乾癬並非單純皮膚病，而是「全身性的發炎疾病」所以千萬不能輕忽！

因為有發炎因子在體內循環，可能會攻擊皮膚、關節、腸胃道、心血管、甚至眼睛，所以乾癬患者可能出現皮膚表現、關節炎，部分患者會有腸胃道症狀，像是腸躁症、潰瘍性腸炎（Ulcerative Colitis），或眼睛症狀，如虹彩炎。大部分都是先有乾癬，才併發其他症狀。

乾癬性關節炎的治療方式有哪些？是否需長期治療？

治療乾癬性關節炎一般先由口服藥開始，有免疫抑制劑、非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs），治療一段時間後，若效果不彰的話，方可申請生物製劑治療，乾癬性關節炎需長期治療。目前要申請通過才有健保給付，自費使用的價格會比較高。

飲食習慣、抽菸、喝酒是否對乾癬性關節炎有影響？

林聖堯醫師提醒，抽菸、喝酒會讓乾癬惡化，務必要避免。且應保持良好的生活習慣，不要熬夜，千萬不能因有生物製劑治療就持續抽菸、喝酒、熬夜，這樣很可能讓症狀再次惡化。

飲食上會建議減少糖分攝取。據動物實驗顯示，給予高糖、高脂（西方）飲食的那組老鼠，乾癬惡化最明顯。

一般建議乾癬患者飲食應保持清淡、少油、少糖，不要隨意進補，有加米酒的料理也盡量避免。至於患者很在意的蝦蟹類，目前未有明確證據顯示會令乾癬惡化，故這部分不用刻意忌口。

林聖堯醫師呼籲由於肥胖恐造成乾癬惡化，不只治療效果變差，也容易造成三高的問題，建議大家應培養規律運動習慣，並維持理想體重。最重要的是與醫師密切配合，才能穩定病情，達到理想的治療效果（化癬為夷）！

本文經授權轉載自照護線上 乾癬性關節炎，保養重點看清楚

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