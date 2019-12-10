自由開講》守護家人是公務員尊嚴的根基

郭歷軒

近日，台北市議員徐弘庭於陳情活動當下，當面對執勤員警口出狂言，揚言「肉搜執勤維安公務人員，讓其全家倒楣」。此言一出，已嚴重侵犯警眷安全，更掃落維護治安的警察人員尊嚴。

試若連治安守護者執行公務都要面對狂徒赤裸地表達對自己家人的威脅，更何況其他公務人員手無寸鐵，連自己家人遭當面威脅，都只能忍讓，守護家人的基本需求都被打擊，再好的待遇，再穩定的職場，又有何意義？

台北市議員徐弘庭。（資料照）

更令人失望的是，號稱守護公務人員與警察尊嚴，爭取公務人員與警察權益的諸多團體，竟全然沉默，僅見於「靠北警察」粉絲專頁上寥寥數語發洩。

難道眷屬的安危，就不是公務人員與警察需要捍衛己身權益的基本條件嗎？

「自己國家自己救」這理想或許遙遠，但「自己家人自己護」卻是人生在世最重要的事情，遠比18%何去何從更來得重要，倘若公務人員社團都未能及時申張最重要的「護家」權益，又何從讓人尊敬？

縱使該人事後知錯，難道要縱容政治人物動輒打擊公務人員尊嚴與權益？抑或是視政黨立場選擇性「寬容」或「譴責」，那又如何讓社會大眾尊敬呢？

身為公務人員眷屬，真看不起這些連家人安危都可以不在乎的公務員社團！

（網路數據分析人員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法