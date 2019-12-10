台灣回憶探險團》政府在世界人權日侵害我的人權：美麗島事件

說起「美麗島事件」，長期以來中華民國政權以「警民衝突」、「暴力份子破壞治安」詮釋此一事件。但就如228事件，不單純是「查緝私菸」，背後是臺灣人在戰後一年內認清中華民國落後腐敗真面目累積出來的民怨爆發！

美麗島事件大審的關係人物。由左至右，張俊宏、黃信介、陳菊、姚嘉文、施明德、呂秀蓮及林弘宣。（網路）

台灣回憶探險團

12月10日為世界人權日，也是臺灣美麗島事件在1979年發生的日子。

說起「美麗島事件」，長期以來中華民國政權以「警民衝突」、「暴力份子破壞治安」詮釋此一事件。但就如228事件，不單純是「查緝私菸」，背後是臺灣人在戰後一年內認清中華民國落後腐敗真面目累積出來的民怨爆發，美麗島事件也不是單一的「警民衝突」，背後是威權外來統治者，利用國家機器對付反抗者，從策動歹徒對雜誌社、私人住宅進行暴力攻擊及搗毀，到遊行時混入暴力份子製造事端作為鎮壓藉口，事後大肆逮捕判處死刑，兼對被逮捕者的家屬（母親+雙胞胎女兒）進行滅門屠殺，一連串有計劃的剷除兼對其它反抗者恐嚇示警的行動。

簡單來說，他們意圖昭告天下：「你們敢反抗我，下場就是如此」

想了解「美麗島事件」，就必須從中華民國政權戰後逃亡來臺，以武力進行外來少數者極權統治的脈絡談起。外來政權在戒嚴下以無孔不入的教育、媒體進行思想改造，將臺灣人改造成中國人以免自己成為實質少數，但不甘就此被不合理外來威權統治的臺灣人，依然前仆後繼的犧牲生命、家庭、自由爭取權利，推動民主化。

到了1979年民主浪潮逐漸升高，8月美麗島雜誌發行造成轟動，銷售量節節升高引起中華民國政權警覺。9月起，當局開始策動黨國份子對雜誌社的創刊酒會鬧場，之後情形愈演愈烈，雜誌社多次被歹徒搗毀。11月29日黃信介在臺北的住宅及高雄的雜誌社同時遭中華民國歹徒以斧頭等武器砸毀，警告意味濃厚，之後又於12月7日持槍砸毀屏東服務處，職員遭砍傷。

到了1979年民主浪潮逐漸升高，8月美麗島雜誌發行造成轟動，銷售量節節升高引起中華民國政權警覺。（圖片來源：高雄市政府新聞局）

雜誌社計畫於12月10日於高雄舉辦世界人權日演講活動，遭到恐嚇要求停辦，但雜誌社不為所動決定如期進行。活動當天各報紙頭版大標竟出現「高雄戒嚴司令部公告：冬令宵禁提早自十日舉行」，中華民國政權出動軍警各式部隊及鎮暴車前往現場「處理」，對活動進行恐嚇及布局。遊行開始後，一如慣例隊伍中出現「來歷不明」之暴力份子製造事端，軍警以催淚彈對民眾展開鎮暴行動，引爆大規模衝突。

事發後幾日，林義雄、黃信介在內的多名相關人士相繼遭到中華民國政權逮捕，多人被判處死刑、無期徒刑，雜誌社遭停刊並查封，雜誌一律查禁。

而威權統治的恐嚇手段並不限於法庭內，就在林義雄被拘禁期間，2月28日當天，被軍警嚴密監視的住家竟遭人闖入對雙胞胎女兒及母親亂刀砍殺，兩人慘死，兇手特別挑「228」當天下手，想表達什麼不言可喻。當然以上所有加害者，至今沒有任何人被抓到。

相信官方說詞的人民對於「破壞社會安寧的暴力份子」深惡痛絕，黨外人士遭逮捕甚至還有老師帶學生去雜誌社前叫好。（網路）

這一連串喪心病狂的惡行，卻在媒體操作下宣稱警方「打不還手罵不還口」，發動藝人探望受傷員警營造受害者形象。相信官方說詞的人民對於「破壞社會安寧的暴力份子」深惡痛絕，黨外人士遭逮捕甚至還有老師帶學生去雜誌社前叫好。

也許經歷了許多人犧牲的努力下，臺灣人的權益一點一滴的進步，他們無法再如當年一般動不動就將人逮捕處決滅門。但事情，卻不曾過去。許多人依然懷念威權時代「社會一片祥和」的美好、許多人依然歌頌獨裁統治者。

就在林義雄被拘禁期間，2月28日當天，被軍警嚴密監視的住家竟遭人闖入對雙胞胎女兒及母親亂刀砍殺，兩人慘死。林義雄（跪地左邊數來第三位）（圖片來源：https://chientewu.blogspot.com/2018/02/1980228.html）

最重要的是，他們根本從來不認為自己有錯。

「他們根本從來不認為自己有錯」「他們根本從來不認為自己有錯」「他們根本從來不認為自己有錯」

當我們要去處理過去的不義行為，加害者集團及其支持者不但不避嫌，反而用各種話術規避責任：

「事情都過了還翻什麼舊帳」

「還不趕快拼經濟」

「敢辦我？一起來滅東廠」

這些話出自當年殺人如麻的真東廠集團，無疑是臺灣最大的悲哀與諷刺。

加害者陣營不道歉、不認錯，卻主張受害者要放下、要原諒的詭異邏輯，才是事情永遠糾結在此，社會無法往前邁進的根本原因。

如果你也覺得看這些亂象看得很煩了，不妨理性客觀的想想，問題癥結何在、合理的解決之道又是什麼。

文經授權轉載自台灣回憶探險團 政府在世界人權日侵害我的人權：美麗島事件

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