自由開講》請自稱專業的林郁方，還給國有地一個乾淨的空間

張振明

2020選舉進入倒數階段，每位候選人各出奇招，就是要搶盡選民目光。

不過，筆者身處的中正、萬華選區，選情激烈之餘，竟然出現一個奇怪的狀況。前立委林郁方，打著「專業國防外交立委」的名號打算東山再起，沒想到卻在選戰過程中，到處把自己的布條、海報，貼在國有地、國有建物的外牆，有些國防部用地甚至還貼有「禁止私自張貼廣告」的公告，讓人不知林郁方到底是「專業國防立委」還是「專業佔國防用地立委」。

筆者在萬華居住逾40年，過去每逢選舉，全台北市必插滿選舉廣告、旗海飄揚。後來，候選人逐漸開始自我約束，到2014年，台北市議會終於通過《台北市競選廣告物管理自治條例》修正案，刪除競選旗幟、布條廣告可設置在開放公共設施的規定，亦即候選人只能在法定選舉期間，於私人處所、辦事處才能插旗、掛布條。

自此以後，雖然選舉味淡了不少，但市容卻因此乾淨、順眼許多。

前立委林郁方，打著「專業國防外交立委」的名號東山再起，沒想到卻到處把自己的布條、海報，貼在國有地、國有建物的外牆，也帶動本區另一位參選人徐立信爭相亂掛布條，造成市容混亂不堪。（圖片取自草包沒有派對-韓總嘉言錄臉書社團）

沒想到，今年林郁方宣布回鍋參選之後，不知是否離開政壇四年對他來說太久，或是忘記上次選舉就有不能亂掛布條的規定？筆者在選區內，就多次看到他在閒置國有建物、國有空地圍牆上張貼競選文宣，舉凡海報、布條...不勝枚舉。

甚至，就在國防部政戰局管轄的眷村改造基地的圍籬上，國防部已公告「依公務人員選舉罷免法52條第2項規定，不得張貼選舉廣告物」，結果林郁方仍視若無睹，大剌剌地把「外交國防讓專業的來」的海報，堂而皇之的張貼在國防部公告旁，引人側目。

筆者查詢資料後，發現林郁方此舉不但違反選罷法52條，恐被裁罰十萬至一百萬元以外，更可能違反刑法320條第2項的竊占罪、民法179條的不當得利、184條的侵權行為等多種觸法行為。

且這樣的風氣也帶動本區另一位立委參選人徐立信爭相亂掛布條，造成市容混亂不堪，整個選區內只剩現任立委林昶佐遵守法律，實非選民之福。筆者呼籲林郁方既然自稱「專業國防立委」，就不應該再繼續佔用軍用地、國有地，還給市民一個乾淨、環保的選舉。

（退休小學教師）

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