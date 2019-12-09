法操》【台灣法律史】奠定台灣國際法地位的清治時期

清朝對台灣其實一直都沒有興趣，如同當初清朝在和鄭家談判時，其實有意要讓台灣成為另一個日本或朝鮮，成為周邊利益的政治共同體。

◎法操司想傳媒

隨著歷史的推演，我們終於要進入清朝治理時期。清治時期，是台灣第一次也是最長的一次，台灣和中國屬於同一個政權。而第二次就是大家熟知的，1945年至1949年。而要了解當代的法律，就需要先了解他們的統治政策。

以清朝為例，統治台灣初期，清朝採取很多法律措施，用來防止台灣漢人社會坐大、防止原漢之前衝突、防止駐台官兵的坐大，這些法律規定，都必須從他基本統治政策來了解。就讓我們透過王泰升老師透過臺大開放式課程《台灣法律史：從前不教的一門課》的第四堂課，去回顧我們和中國同屬一個政權的200年時期。

鄭家時期，台灣本來有機會可以成為獨立主權國家？

清朝對台灣其實一直都沒有興趣，如同在法律史第二堂課中所提及的，當初清朝在和鄭家談判時，其實有意要讓台灣成為另一個日本或朝鮮，成為周邊利益的政治共同體。但談判破裂，清朝改用武力奪取台灣。不過在奪取台灣後，清朝也沒有馬上在台灣設府縣，他們當初想甚至要留澎湖，放棄台灣。

直到1684年清朝才在台灣設府縣，也就是這個設府縣的舉動，改變了台灣在國際法上的地位。當19世紀西方概念來到東亞之後，朝鮮和日本變成主權國家，但因府縣的設置，所以台灣在當時並非獨立的主權國家，而這個影響也持續到了現今。

防台而治台的政策

清朝之所以會開始建設台灣，是基於施琅「屏障」說，為了避免東南各省被影響，才打動清朝。1874年牡丹社事件，讓清朝了解到威脅不是來自台灣，而是更外層的政治勢力的威脅。從陸權國家的思維出發，將台灣要塞化。1884年又發生清法戰爭，清朝宣布台灣要設省，1885年清朝總理海防事務衙門，從此可以看的出來，台灣設省是清朝海防政策的一環。

清朝治理模式下所生的「制度性貪汙」

在台的文職官，最高為台灣道，正三品官；武職官則為台灣鎮，正二品官。清朝皇帝希望文官和武官能夠在台灣互相牽制。且當時朝廷怕地方官在台灣坐大，會定期換駐守官員，所以採官民共治的結構。（詳細層級如下圖）

為了方便治理，在衙署內有很多的人是使用當地居民，例如吏役，這些人因為是替公家服役的，所以不會有薪水。以吏役中的胥吏為例，他們協助民眾處理文書作業，但連幫寫東西的紙筆都要自備，在這樣的狀況下民眾麻煩他，自然也會給他一些錢，而他們也拿得心安理得。

而主官出門在外，總是要養一些自己的人幕丁（協助寫審案的師爺和自己人的家丁），從正規收入中，並不足以讓他支應出這麼多支出，所以主官貪汙的情況也非常常見。在清朝，官員拿錢其實是在灰色地帶，甚至可以解釋為一種規費，例如當時差役，經手一案可以拿多少的錢已經是有一定的價格了。

「立法從嚴」的傳統中國統治技術

但清朝其實還是有貪贓枉法的概念，不過並不是所有的貪污都會被送辦，因為官府規定，本來就有「非規則」的性格，辦與不辦是「人」決定的。而清朝也有官僚體系上下監督制度，但原本立意良善的制度，在現實的狀況下就會變成，有政治勢力（或聽上面話的時候）基本上不會被送辦，但若上面要找你麻煩或失勢後，這些嚴格的法規就會變成最好的統治手段。所以在官場上常常會出現，官官相護或是為上頭馬首是瞻的情況。

台灣是台灣人的台灣！

或許會有人認為，現今的台灣已經不一樣了。過去清朝不在乎台灣是因為台灣當時尚未開發。但王泰升老師提醒大家，雖然現在的時空條件不一樣，不過我們要從「結構性」的因素去看，中原政權會不會把中國當成中心，把台灣當成邊陲。台灣在歷史上一直被當成基地：

荷蘭→東亞貿易基地。

鄭家→反清復明基地。

清朝→海防基地。

日本→南進基地。

戰後→復興基地。

但自己成為為別人而存在的基地，是好事嗎？面對劉銘傳，當初以建設清朝海防基地的心態來建設台灣，雖然的確造成台灣某程度的進步，但動機跟結果應該要分開。以台灣角度出發，劉銘傳的動機並非如此高尚。我們真的有必要用國小、大學的名字來紀念他嗎？

「從歷史的轉型正義來講，台灣就是台灣人民的台灣。不為別人存在，為自己存在。」

在轉型正義的過程中，如何區分誰是台灣人民，這就是相當重要的一個環節，居住在這塊島上的人民，怎麼被法律加以分類，透過理解過去，才能展望未來。

資料來源：臺大開放課程王泰升老師《台灣法律史》

本文經授權轉載自法操 【台灣法律史】奠定台灣國際法地位的清治時期

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