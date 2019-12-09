自由限時批》「下架國民黨」又掀風浪！

杭東

本來「下架吳斯懷」（將國民黨政黨票壓制在168萬以下，以防國會「紅統化」），一度因「卡神」楊蕙如網軍案受挫，國民黨撿到槍，是有機會可以扳回政黨票。

詎料，黨內爭功及操急缺謀，反偷「機」不著蝕把米，還賠了夫人又折兵，淪為得為將台大醫院急診室變成「老K貴賓室」而道歉。而葉毓蘭發言不當致歉，加上立委陳宜民又毆打女警被提告，辱警之餘還得向警界及社會道歉（韓朱更要求挺吳的陳宜民公開道歉），肇致「下架吳斯懷」力道更擴大回升，掀起「下架國民黨」聲浪，得不償失！

如果當初吳敦義不是私心，汲汲於「公報私仇」（對早年被謝長廷擊敗拿下高雄耿耿於懷），見獵心喜，未能妥謀（例如由黨團約見外交部長，而非率衆衝撞外交部，結果便會大不同），即下令全黨動員，還有議員大老遠跑到日本找謝長廷抗議不成，又動員立委衝撞外交部粗暴抗爭，辱駡官員及維安員警，不慎輕傷，卻大動作送台大醫院急診室，佔用重症病床，欲借題發揮爭取社會同情，結果狠遭台大醫師及工會修理，徒增社會「討厭國民黨」氛圍，選情再逢「連夜雨」！

台大醫院麻醉醫師石崇志在臉書表示，「急診是因為選情告急，重症是因為權位比較重。」批評這是「民代特權喬床、關說，就會得到特別待遇」。（圖擷取自石崇志臉書）

當兩名女立委陳玉珍、林奕華被送往臺大醫院時，還引起不少民眾反彈，因為當天下午大批國民黨人士聚集在醫院內部，疑似擋住醫院內部的急救區；吳敦義到現場時，也被懷疑一度擋住重症急救區的通道。連韓國瑜前往探視，亦引起不小的騷動。對此，一名張姓醫師無奈地在台大醫師石崇志的臉書留言表示：希望「早點演完早點走人。」

陳玉珍因輕傷緊急送往台大醫院，不料卻被發現所躺的病床，是保留給病危的急診患者。無怪台大麻醉科醫師石崇志，會在臉書PO文諷評，「急診是因為選情告急？重症是因為權位比較重？我知道我不是權貴，但在生命危急病危時，我知道被送到台大醫院的每一個患者，會得到很好的照顧，因為台大急診會把病危重病的患者當成首要任務。」

石崇志指出「台大急診即使再滿，遇到緊急重症患者，一樣會全力搶救，不分貧賤富貴，T開頭的急診床號，就是保留給這群最病危的急診患者。不過這樣的風骨，已經蕩然無存。急診是因為選情告急，重症是因為權位比較重。」誠是一語中的！

台大醫院企業工會更在7日發布聲明，敬告所有黨派政治人物，停止利用醫療資源造勢。並強調「想要讓醫療人員扮演背景來造勢，真的可以停止了！」可說是義正辭嚴。

8日，國民黨團終於灰頭土臉地認錯，發出新聞稿道歉，並表示「百分之百認同台大醫院工會與醫師相關的建議與提醒」，表達誠摯歉意。

然則，此事件仍餘波蕩漾，又加劇韓朱聯手對吳的鬥爭。吳朱不和已非新聞，但韓在8日成立全國競總邀朱立倫擔任主委時，却刻意强調「韓張朱」為「鑽石鐵三角」，吳敦義自然就一邊凉快了。而朱一再推拖，至今接任，自有2020後的盤算，像是侯友宜現在才同框，便顯示朱侯己有實力，與韓、吳已成「三强分立」局面，國民黨內鬥勢必越演越烈了！

至於老K的「紅統化」顯著，亦令香港民主人士憂心，像8日重現80萬「黑潮」的人權大遊行，除「五大訴求」不變之外，最令人矚目的是高舉「今港明台」標語，當是最值得吾人省思的！

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