自由開講》陳椒華回應 投書「有沒有反電磁波的人都買3C股票的八卦？」一文

（陳椒華臉書）

◎陳椒華

針對「《2019.12.4自由開講》有沒有反電磁波的人都買3C股票的八卦？」一文，本人回應如下：

1、「反對電磁波濫用」和「反對利用電磁波」不同，作者能區別吧？基於公共利益，我覺得我有義務出聲，要求3C產品製造業者，電信業者，有義務自我要求，所提供的服務盡量要做到不傷害。在便利與資訊膨脹的現在生活，電磁波已經成為無可避免的生活產物，不會也更不可能全面禁用，只是反對過度使用，呼籲民眾小心使用，比照法國，15歲以下孩童於校園內禁止使用，亦重視學童不該因沈迷於使用手機而降低學習成效。

2、我三十年前確實曾經買台積電股票；可是，只要台積電違法，製造污染，我仍然會就事論事地批評。其他我曾經投資的公司，亦同。本人沒有反對使用電、手機及3C等相關產品，只是建議政府應訂定電磁波安全規範及標準，呼籲民眾安全使用，故也沒反對3C產業。而經友人建議購買之無線上網產品公司股票，本人是可向該公司建議其應研發低電磁波產品建議，購買其他公司股票亦是，可建議產業升級做好污染防範降低汙染。而如果我要求台電改善火力發電的污染防治，依作者的邏輯，我家還應不應該用電？

3、5G是否有電磁波頻率高及耗電高問題，電磁波標準如何訂定，相信NCC會召開公聽會，而5C產業之必要及安全性，時代力量亦會關注。

4、本人服務學校之教師評鑑項目包括教學、研究與服務三項，2011年後本人將重心擺放在教學與社會服務項目，以社會實踐改變生活為目標，包括進行田野調查，擔任政府專業監督委員，如六輕、中科及南科等監督委員，成績亦獲肯定，可受公評。



5、本人所進行之環保社運推動項目，包括保護水資源、要求清淨空氣等，都是基本環境權主張項目，並非為反對而反對，相信社會自有公斷。一個月以前，我所做的事都不是為了今天要選舉；我因利他而為。而作者現今所寫，還必須認真看我的財產誠實申報，以似是而非的論點說荒謬的話攻擊我，真難為你了！

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3、《曾韋禎專欄》進步到「反璞歸真」的程度？

（2020年時代力量不分區立法委員名單第一名）



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