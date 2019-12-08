法操》二戰戰火延續到台灣法庭！

除了歷史記錄，台灣也留下許多和二戰相關的遺跡和建築，甚至二戰戰火的影響仍延續到21世紀的台灣法庭上，就是本次要為大家介紹位於國境之南的屏東恆春潮音寺所衍生的產權爭議！

潮音寺，是位於臺灣屏東縣恆春鎮貓鼻頭的佛寺，供奉太平洋戰爭期間因船艦在巴士海峽被擊沉而身亡的日本與韓國人。圖為潮音寺與和平紀念碑。（維基共享）

◎法操司想傳媒

第二次世界大戰期間，台灣作為日本「不沉的航空母艦」，台灣島本身在日本的軍事計畫中扮演很重要的角色，因此台灣許多重要機關、基地都曾遭受美軍劇烈空襲，台灣周圍海域也發生過大大小小的海戰。二戰後期，許多台灣人（包含原住民）被徵召入伍變成日本兵投入戰爭，台灣人、台灣島都確確實實參與了第二次世界大戰。

除了歷史記錄，台灣也留下許多和二戰相關的遺跡和建築，甚至二戰戰火的影響仍延續到21世紀的台灣法庭上，就是本次要為大家介紹位於國境之南的屏東恆春潮音寺所衍生的產權爭議，一起來看看吧！

太平洋戰爭

二戰期間日本不斷透過運輸艦運送大批軍力投入菲律賓和印尼戰場，美軍則在巴士海峽襲擊運輸艦和戰艦，巴士海峽一時間變成「魔鬼海峽」、「運輸船墳場」，時常有陣亡的軍人遺體漂向恆春，粗估總共有近10萬人。

1944年8月19日，日本的運輸艦玉津丸載著部隊和船員近5000人前往菲律賓馬尼拉，途經巴士海峽時被美軍棘白鯧號潛艇擊沉，船上韓籍、日籍軍人幾乎全數罹難，僅不到百人生還，當時23歲的日籍軍人中嶋秀次和多名戰友在海上漂流數日，最後只有中嶋秀次被貓鼻頭居民救起。

建寺慰靈

多年後中嶋秀次仍然無法忘記當年同袍在身邊一個個死去的情景，也不時夢見他們。不忍同袍亡魂無處安息，中嶋秀次自己捐出數千萬日幣，同時向遺族募款，1981年終於在當年被救上岸的地方附近建造了潮音寺，祭祀在玉津丸事件中罹難的軍人。

由於購買當時法規規定農地不能分割過戶，潮音寺的土地一直登記在原所有人鄭永烈名下，後由鄭永烈的繼承人鄭清炎繼承。但民國89年農地已可辦理分割登記後，鄭清炎為避免遭請求辦理所有權移轉登記，分別在民國94年到98年間將潮音寺的土地分割賣給第三人，導致潮音寺一度面臨拆遷的命運，為此中嶋秀次親自到台灣打官司。所幸經屏東地方法院認定中嶋秀次與鄭永烈的買賣契約有效、鄭清炎和第三人的買賣是通謀虛偽交易無效，一審判中嶋秀次勝訴，雙方最後在二審程序中和解，潮音寺得以繼續保存下來。

軍國主義興起的日本發動侵略，進而導致第二次世界大戰，台灣當時是日本的殖民地，沒辦法決定自己的未來，只能任人宰割。台灣經歷慘烈的太平洋戰爭，許多台灣人都身死南洋或是遭盟軍轟炸身亡，任由戰爭摧殘。只有夠強大，才能有真正的和平，台灣一定要謹記此事，走向正確的道路。

參考資料

維基百科

自由廣場》台灣多少潮音寺

臺灣屏東地方法院 100 年訴字第 520 號民事判決

本文經授權轉載自法操 二戰戰火延續到台灣法庭！

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