自由開講》國民黨鐵王座韓家軍重兵戒備，謝龍介兩千雞排鋪梗破陣？

林宜瑾

被踢出國民黨不分區安全名單，且表態將角逐國民黨主席的台南子弟謝龍介，連日強調韓國瑜選票「將大勝蔡英文總統90萬票」，此舉製造十足話題，昨天龍介兄更加碼丟出祭品文，表示「韓國瑜沒有贏超過90萬票，就要在台北、台南和高雄各發900份雞排」。

謝龍介此般操作，到底是在挺韓、還是卡韓？台南市長黃偉哲一語突破盲點，「想要吃謝龍介雞排的人，就趕快去投給蔡英文」。畢竟，在謝龍介做莊的情況下，這樣的賭盤設計等於是在鼓勵想吃雞排的人，不要投韓國瑜而去投給蔡英文總統。

事實上，謝龍介很清楚，韓國瑜不可能贏蔡英文、更不可能贏超過90萬票，龍介兄是利用誇張表述來爭取媒體曝光，一方面利用韓國瑜製造全國版面話題，一方面利用支持韓國瑜爭取韓粉好感，更利用韓國瑜埋梗，旨在鋪排選後「發雞排、聚人氣」的造勢活動。

謝龍介連日強調韓「將大勝蔡英文總統90萬票」，更加碼表示「韓沒贏超過90萬票，就要在台北、台南和高雄各發900份雞排」。（資料照）

而龍介兄的判斷是否合理？答案是肯定的。首先，國民黨不分區安全名單推出投共叛將吳斯懷這種擺明支持兩岸統一的人選，顯見國民黨高層已經失去回應台灣民意的能力，只是陷入爭相競逐「統戰紅利」的泥淖。除非有像謝龍介這樣的人選挺身改革國民黨，把目前促統的藍營高層拔除；否則，現階段國民黨這艘統戰破船已是不得不跳。

再者，按理來說，總統候選人會設法增加中間選民的支持，因為中間選民才是真正影響勝負的關鍵。但韓國瑜面對失言失格的言行，不但沒有要調整的意思，反而不斷加重口味突顯「個人特色」。為何如此？

事實上，我們能從韓國瑜言行回推他的策略目標，及他對選戰情勢的主客觀認知。觀察韓的選票來源，由內至外可分為三個層次：鋼鐵韓粉基本盤、國民黨支持者及中間選民。首先，只要有最激進的鋼鐵韓粉支持，藍營高層不敢發難挑戰韓國瑜；其二，鞏固國民黨支持者，才有辦法取得超過三成支持；最後，爭取到中間選民，才有辦法贏得總統大選。

結果，我們看到韓國瑜持續走偏鋒，拒絕修正個人路線、放棄爭取中間選民的認同。由此可見，韓已認知自己的選情持續惡化，甚至連鞏固國民黨支持者都出現困難，因此不得不退縮防線，力求確保韓粉及藍營的支持。

既然贏不了總統大選，那韓國瑜眼前拚的是什麼？在韓的戰略布局中，真正的對手已經不是蔡英文總統，而是國民黨內其他幾顆「太陽」。蔡英文充其量是韓的政治提款機，透過攻擊蔡英文凝聚韓粉支持、並確保壓制其他藍營太陽，維持個人熱度直到選後以「改革者」姿態登高一呼，全力競逐黨主席大位。

對此，台南子弟謝龍介絕非省油的燈，眼前把握機會一面輔選、一面厚植個人實力，更以兩千七百份雞排爭取全國新聞，積極累積能量且鋪排選後造勢，確保韓國瑜落選、百家爭鳴之時，有機會爭取黨員支持角逐國民黨主席大位。

對此，筆者同為台南子弟，盼望龍介兄前進國民黨中央推動改革，特別要打破中國共產黨滲透、綁架國民黨高層的那個「統戰緊箍咒」，讓台灣的政黨政治，能在國人共享的相同國族認同之下，不用再擔心哪個政黨會接受統戰出賣主權，而能真正回歸專業、理性的政策討論。

（台南市議員）

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