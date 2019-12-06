自由開講》問政服務都擺爛 林郁方還想捲土重來？

◎盧霈蓉

《自由時報》昨天刊出「林昶佐批縱容「吳斯懷們」 林郁方回嗆︰這4年是你在當立委」報導，看到林郁方氣急敗壞批評對手沒有修法遏止吳斯懷等退役將領到中國、又扯對手母親在中國擔任會計師，真的是讓筆者直搖頭，無法理解在國民黨在中正萬華再次推出這位在中央沒有認真修法、地方服務又擺爛的前立委出戰，對本區居民到底有什麼助益？

林郁方從2002年就開始擔任中正萬華的選區立委，仗恃著其「專業國防」立委名聲，多年任內幾乎沒有為重要的民生議題發聲，也從不去其他委員會關心重要法案，但因為中正萬華居民「惜情」，一路讓他當選立委，到後來，他甚至連開會也不去、身為立法委員也不提案立法，導致被公民監督國會聯盟評鑑為不良的「待觀察立委」，卻還嗆聲提告，最後擔心被法院認證才不了了之。

立委林昶佐前日（四日）於臉書分享文宣「拒投林郁方（左），下架吳斯懷！」林昶佐還說，多年來這些媚共的高官將領們被民眾唾棄，林郁方過去這些國民黨軍系立委長年窩在國防委員會卻假裝都沒看到，包庇且縱容「吳斯懷們」！（擷自立委林昶佐臉書）

《自由》報導寫到，林郁方批評林昶佐在立法院沒有認真修法，才會讓吳斯懷跑去中國。但實際上，立法院今年7月才三讀通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，規定退役的少將以上軍官，未來如果再去中國參加中共各式政治活動，最重將被剝奪月退俸、或是罰鍰1千萬元。由此可見，林郁方這幾年也不關心立院動態、跟進時事，卻又想回鍋立委，豈不怪哉？

林郁方在立委任內，本人和服務團隊難以親近也是人盡皆知，許多服務案件有時還需要「跨區」請其他立委協助，而他最大的政績「萬大線」，更是一波三折。萬大線從2002年由當時擔任市長的馬英九提出，結果拖了5年還是無聲無息。當時，馬英九為林郁方站台，說只要林郁方當選，就會在立法院爭取萬大線預算，萬大線就會通過、動工。

2008年林郁方當選，不料，萬大線一路到2011年立委選舉前，都還是一片死寂，而國民黨卻用「假動工」方式為林郁方繼續助選，一直到2016年，辛辛苦苦期盼了14年的萬華居民才真正看到機組進場，萬大線真正開始動工。

林郁方上一次的敗北，正是中正萬華居民看透了國民黨和林郁方用一條捷運欺騙了大眾14年、換取自己的政治職位，如今，林郁方又喊出「拼完捷運拚都更」、「加速長期照顧制度」，難道我們還要用另外一個14年等待他的都更、長照嗎？

（青創業者）

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