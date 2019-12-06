自由開講》國民黨的不分區紅統名單連自己人都看不下去想跳船？！

◎劉欽生

近日，國民黨大陸部副主任，台大政治系教授左正東大動作辭去國民黨職務。先前他雖然作為一位黨內主管，但他仍表達自己實在無法容忍國民黨這樣的不分區名單。他在臉書上說：「儘管黨內總統初選三位候選人都聲援反送中運動，黨的文傳會多次聲明支持香港民主，反對一國兩制，但年輕世代對「民進黨支持香港、國民黨支持中共」的看法依然根深蒂固，正說明黨的語言使用、表達方式，乃至於黨在青年世代的印象，都有很大的問題。」

甚至他還表示國民黨始終無法走出太陽花的陰影，始終讓國民黨成為年輕人世代的笑柄，這樣的黨未來堪憂。然而，對於這份紅統的不分區立委名單，吳敦義仍無回心轉意的意思，似乎吃了秤砣鐵了心要熬到明年1月11日。

近日，國民黨大陸部副主任，台大政治系教授左正東大動作辭去國民黨職務。先前他雖然作為一位黨內主管，但他仍表達自己實在無法容忍國民黨這樣的不分區名單。（資料照）

然而，事實上除了左教授時至今日仍對於國民黨不分區名單感到憤怒外，前國民黨主席朱立倫，最近出席蔣萬安競選總部成立造勢，被問到國民黨的不分區名單時他竟爆粗口說：「聽到的是一片罵聲連連、幹聲連連。」但荒謬的是，面對這樣的名單朱立倫無膽指出問題，還鄉愿的說仍要投給國民黨，難怪總統初選會被韓國瑜壓著打！



反倒是韓國瑜國政顧問團廉能政府組顧問、律師葉慶元曾在媒體表示，「中共治下的港警，現在在逮捕年輕的抗議民眾之後還使用武力毆打，這樣也挺得下去」，並譴責不分區立委第二名，前新黨不分區立委候選人葉毓蘭：「你就回去新黨擔任不分區。不支持國民黨中央和總統參選人的政策，留在我們國民黨幹嘛，慢走不送」。不過葉慶元顧問雖然看起來很兇狠怒批，挺港警的不分區立委，卻似乎沒有看清楚，葉毓蘭可是高掛韓國瑜國政顧問團警政治安、毒品防制組顧問，若葉毓蘭應該走人，是否顧問也須辭？而這樣是否合乎韓國瑜的愛與包容呢？

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團成員、律師葉慶元，11月在臉書質疑警大前教授葉毓蘭（左）挺香港警察的言論不當，不僅要求葉「知所進退」、「你就回去新黨擔任不分區嘛！」。（資料照）

此外，這份不分區立委名單，還引來區域立委極大的反彈。例如國民黨台南市立委參選人蔡育輝就砲轟提這份讓人失望真的可以去跳海。台北市立委蔣萬安也認為這份名單應該要由候選人出面向社會解釋。而這樣的紅統名單，似乎也讓火往韓國瑜身上燒。例如選區在左營，有許多退休軍公教和眷村的黃昭順就在近日悄悄的將和韓國瑜合照的看板撤除。而新北市長侯友宜則是至今拒絕與韓國瑜同台，王金平最近參加國民黨立委造勢活動，拒絕表示支持韓國瑜。



總之，不分區立委名單之火，已經和紅媒代言人韓國瑜出現加成作用。而吳斯懷身為國軍退役將領，聽習近平訓斥也就罷了，還大膽在臉書表示自己認同促統與不反共。簡直是讓人怵目驚心，向這樣的人進入國民黨到底還得了？國民黨的紅統不分區立委名單，只要一日無解，外界的憂慮，尤其是國際社會對台灣關心的國家，例如美日等，必定極為憂心。而國民黨站在國家前途的十字路口，請最好趕快懸崖勒馬，莫讓台灣未來萬劫不復！

（自由業）

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