自由限時批》韓國瑜的「撈」形畢露！

逸民

如果認真看待韓國瑜的言行,你就輸!因為不是他「夠不夠格」的問題,而是他「賭運好」,光是高雄市長,就讓他「撈」到名和利!光是選舉補助金、政治獻金,便讓他「發大財」!而有了市長職權,更讓他在大選「不怕輸」,現看苗頭不對,便趕緊回防怕「罷免」,拼命說軟話,豈能信耶!

妙的是,最近韓市長竟要他的新聞局長「公開募款」,而且「大小通吃」(小額和企業都要)。眉角在「合法」讓和高雄相關企業(建商)看著辦!此與過去他在選黨主席時的名言:「能混就混,能撈就撈!」若合符節,無異使韓的「撈」形畢露!

有人說,李佳芬「代夫出征」,四方募款,功不可沒!且在東南亞和馬來西亞、柬埔寨等地,收獲頗豐;況且韓國瑜自「請假出征」以來,行程少、造勢亦少,直播洗內褲、炒菜、講話則多,十分儉省,加上隨行的韓粉又多自理,怎麽錢會不夠呢?!

強調自己是「農家子弟」,又接連爆出違建農舍、買賣豪宅及砂石案等爭議的李佳芬,今天又帶著14萬7仟的LV包赴美勸募,若以民調低、選情又拖累國民黨立委,募款仍能有獲?只能說是「撈多少,算多少」,自予外界想像空間。

韓國瑜最愛講「天意」和「民意」,又有一批「鐵粉」隨行左右,隨時上網「霸凌」、甚至「出征」,狂妄得不得了,現連老天爺也看不下去,在他獲國民黨提名當天,中央黨部魚池「龍魚」突躍出身亡,民調果然一路下滑;連回防高雄時,愛河更躍出一堆魚群上岸死亡,類此不祥徵兆,並不因他玩「欺敵」絕招,籲韓粉民調「唯一支持蔡英文」便能混淆視聽倖致,而今卻是惡名在外,成為國際笑話!

近日路透社就以一則題為《在選票的背後,台灣總統候選人告知支持者,接受民調時說謊》(Behind in polls, Taiwan president contender tells supporters to lie to pollsters)來報導台灣的總統大選。

報導指出,台灣將在明年的1月11日舉行總統大選,主要的在野黨競爭者韓國瑜告訴他的支持者,在接受民調時應該要撒謊,以欺騙執政黨以為自己獲勝。

須知,民主國家大選都重梘「誠信」和「願賭服輸」的精神。韓自鳴得意的玩「空城計」絕招,就是「玩世不恭」痞子的極致,誰教老實誠樸的高雄人上當?!如果此番不能成功罷免,豈非鼓勵政治「撈客」大行其道,害人害已!

