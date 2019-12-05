自由限時批》韓國瑜的「撈」形畢露！

逸民

如果認真看待韓國瑜的言行，你就輸！因為不是他「夠不夠格」的問題，而是他「賭運好」，光是高雄市長，就讓他「撈」到名和利！光是選舉補助金、政治獻金，便讓他「發大財」！而有了市長職權，更讓他在大選「不怕輸」，現看苗頭不對，便趕緊回防怕「罷免」，拼命說軟話，豈能信耶！

妙的是，最近韓市長竟要他的新聞局長「公開募款」，而且「大小通吃」（小額和企業都要）。眉角在「合法」讓和高雄相關企業（建商）看著辦！此與過去他在選黨主席時的名言：「能混就混，能撈就撈！」若合符節，無異使韓的「撈」形畢露！

有人說，李佳芬「代夫出征」，四方募款，功不可沒！且在東南亞和馬來西亞、柬埔寨等地，收獲頗豐；況且韓國瑜自「請假出征」以來，行程少、造勢亦少，直播洗內褲、炒菜、講話則多，十分儉省，加上隨行的韓粉又多自理，怎麽錢會不夠呢？！

強調自己是「農家子弟」，又接連爆出違建農舍、買賣豪宅及砂石案等爭議的李佳芬，今天又帶著14萬7仟的LV包赴美勸募，若以民調低、選情又拖累國民黨立委，募款仍能有獲？只能說是「撈多少，算多少」，自予外界想像空間。

如果認真看待韓國瑜的言行，你就輸！（本報資料照）

韓國瑜最愛講「天意」和「民意」，又有一批「鐵粉」隨行左右，隨時上網「霸凌」、甚至「出征」，狂妄得不得了，現連老天爺也看不下去，在他獲國民黨提名當天，中央黨部魚池「龍魚」突躍出身亡，民調果然一路下滑；連回防高雄時，愛河更躍出一堆魚群上岸死亡，類此不祥徵兆，並不因他玩「欺敵」絕招，籲韓粉民調「唯一支持蔡英文」便能混淆視聽倖致，而今卻是惡名在外，成為國際笑話！

近日路透社就以一則題為《在選票的背後，台灣總統候選人告知支持者，接受民調時說謊》（Behind in polls, Taiwan president contender tells supporters to lie to pollsters）來報導台灣的總統大選。

報導指出，台灣將在明年的1月11日舉行總統大選，主要的在野黨競爭者韓國瑜告訴他的支持者，在接受民調時應該要撒謊，以欺騙執政黨以為自己獲勝。

須知，民主國家大選都重梘「誠信」和「願賭服輸」的精神。韓自鳴得意的玩「空城計」絕招，就是「玩世不恭」痞子的極致，誰教老實誠樸的高雄人上當？！如果此番不能成功罷免，豈非鼓勵政治「撈客」大行其道，害人害已！

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