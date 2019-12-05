胡，怎麼說》吳敦義下全黨「總攻擊令」，目標是...

中國國民黨黨魁吳敦義昨天下達全黨「總攻擊令」！好「威」喔，百萬黨員一齊發砲攻擊，那還得了，豈不把人炸成齎粉？但是，攻擊目標卻是...「卡神」楊蕙如。

吳敦義下的全黨總攻擊令，不是說說而已哦，朱立倫隨即發砲配合助攻，韓國瑜及韓陣營全軍攻向卡神案，藍營媒體及名嘴傾巢而出，全力加油添料點火，國民黨立院黨團「抬棺」到外交部抗議，4個市議員還跨海去日本向台灣駐日代表處抗議...。不過，在抗議肅殺之氣的背後，卻被拍到有人轉臉就笑容滿面...。

這個黨、這個黨魁，這個針對卡神所涉網路攻擊案下的全黨總攻擊令，到底是怎麼回事？國民黨軍的「戰術想定」是什麼？以為以動員全黨的人力、資源、物力，把「卡神」打穿、打成齎粉，就可以逆轉2020年總統及立委大選的選情？

4個國民黨市議員還跨海去日本向台灣駐日代表處抗議，不過，在抗議肅殺之氣的背後，卻被拍到有人轉臉就笑容滿面。（本報資料照）

不過，回憶去年9月的日本關西機場假新聞事件，製造假新聞的「罪魁禍首」就是中國網軍，而為假新聞「推波助瀾」出最大力量的，就是藍軍，藍粉、紅粉合流在1124選舉前，藉著關西機場假新聞事件痛擊民進黨政府。

昨天出來抬棺抗議的國民黨立委，不就是當時藉關西機場假新聞痛批民進黨政府的那些人嗎？吳敦義啦、藍營媒體及眾名嘴啦，當時為了替韓國瑜等人助陣造勢拚選舉，炒作關西機場假新聞，哪個沒份啊？國民黨應該砲口對內先掃射幾輪，再對外發砲才對吧！

卡神做的事卡神自己擔，證據查到那就辦到那，該負的罪責誰都不能逃。這是機器人或什麼AI模擬器都會出現的標準答案，對於已進入司法程序的卡神所涉案件，目前的情況大致就是這樣。

國民黨為了救選情，硬要政治無限上綱，又在加油點火以求火中取栗，就由它去吧。不過，即使全黨總攻擊砲打卡神案，激起再大的硝煙，也掩蓋不了你們主張九二共識、立場親中舔共，更不會因此讓你們陣中大將吳斯懷、葉毓蘭等等隱沒不見...。

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