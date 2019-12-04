自由限時批》台灣紅色滲透嚴重，反滲透法應速三讀！

杭東

台灣民主一向有如呼吸空氣般自由，如今却被中共「霾害」不時汙染，竟亳無國安上的嚴密設防，常年不自覺地被滲透。連國際上的中國通學者，也已多視台灣為「紅色滲透重災區」。再不及早完成「反滲透法」立法，則步香港、新疆的後麈，絕非妄言！

不論從國內層出不窮的共諜案，且至今天仍有工黨主席鄭昭明與中校退役的兒子鄭智文遭控涉嫌為中國發展組織，兩人在海外多次和中國情報人員會面交流，更同意對方循「北平模式」協助統戰。台南地檢署依違反《國安法》起訴鄭姓父子，分別求刑3年、3年8個月。實不容掉以輕心！

中國政治、經濟學者何清漣的新書「紅色滲透」在3月出版，她認為，部分台灣假新聞是出自中共的操作，有必要立法因應，她也表示，台灣因為被中國視為核心利益，而無法避免這股「紅色滲透」。（路透）

而在澳投誠的「王立强」共諜案，復牽出經常往返台港的大咖向心夫婦（其中國新創投資公司是國防科工委的軍情系統）等，日前研判敵情專家黃澎孝猶指，向心可能是中共元帥葉劍英的外孫，其母親葉向真是文革闖將，父親則是鋼琴家劉詩昆。擔任副總理鄒家華（葉劍英元帥的大女婿，而葉劍英次子葉選寧則是軍情系統的頭子）秘書時只有25、26歲左右，當是根正苗紅的紅二代子弟。令人怵目驚心！

再者，滲台系統盤根錯結，非常複雜，一是以黨領政，所以會出現一個部會的上級組織有兩個，同時受到國務院跟黨中央的指揮；二是「對台小組」，向來由國家主席跟總書記擔任組長，所以會有最高決策者的指示，各單位依指示，再找合適的單位相互配合。若總書記更迭，對台小組可能換一大半，須重新執行上面的意志。

目前中共的諜報部門，最重要的是軍情系統，負責蒐集軍事與科技情報。另有非武力性質的統戰系統，進行收買、分化台灣。但萬變不離其宗，就是以達到「併統台灣」為目的！

不用說美國川普總統倚重的中國通白邦瑞（Michael Pillsbury），把中共稱霸全球的野心和策略作為，透過著述或講演，描繪得淋灕盡致，亦成就自白宮、副總統彭斯、國務卿以下的執政團隊，成為「反共鷹派」！

流亡海外的中國學者何清漣更在今年發表《紅色滲透：中國媒體全球擴張的真相》一書中，就曾提到，「2008年以後，北京勢力滲透台灣媒體走的完全是陽光大道，無須隱身」，直言「台灣成為紅色滲透重災區」。

同時，台灣新聞自由度下降的原因，還包括某台商購買媒體後影響編輯政策，使其喪失獨立性。編輯部根據老闆的政治立場轉向，導致其新聞自由的程度受到懷疑，連累了全台灣在國際上的觀感。」書中引用台灣大學新聞研究所教授張錦華的觀點，強調台灣媒體形同被中國政府「收買」的現象，其實已經是國家安全層級的問題，「最後有可能就是中國大陸『不費一兵一卒』、『兵不血刃』地實現統一，這無疑讓台灣的民主政治和國家安全面臨雙重危機。」

今年八月，路透社報導就指出，台灣有至少五家媒體被中國收買做為他們宣傳新聞的工具。蔡英文總統受訪證實，非空穴來風。諸此，在在令人怵目驚心！

事實上，中華民國憲法和中華人民共和國憲法，從立國基礎上就不同，我們是以民有、民治、民享，用民主選舉組成各級民代、政府及國家領導人，重視自由人權為法治的核心價值及理念，此和中國共產黨的一黨專政、專制完全不同，根本是「兩國兩制」，誰也不屬於誰！像英語系國家，如英美加澳等，縱有民族、血緣、文化關係，但都各自擁有憲法、獨立、自主互不隸屬權利，誰也不能用「民族意識」併統對方，其理至明！

國民黨政府雖因國共鬥爭失敗退到台灣，但也把中華民國憲法帶到台灣施行，及至兩蔣因時勢所逼，已「不反攻大陸」，改以建設台灣落地生根發展，並全面勸退老國代，爾後民主化浪潮興起，中華民國總統選舉亦於1996年3月23日舉行，是中華民國有史以來第一次總統、副總統的公民直選，也是動員戡亂時期結束後的第一次總統、副總統選舉，為繼1993年新加坡總統選舉之後，華人地區另一以直選方式產生國家元首的選舉。

簡言之，中華民國台灣巳是民主獨立的國家，而70年來從未被中共統治過，如今中國却以武統或滲透相廹，欲併吞我主權，自是「敵對國家勢力」，無庸置疑！

中共領導人習近平年初發表「習五條」以來，北京當局持續從外交、軍事、政治、經濟、社會、文化等多重層面加大對台施壓、恫嚇，包括強斷我邦交國、針對性軍事威嚇、片面限縮中國遊客來台自由行、抵制金馬獎等文化交流、滲透分化台灣社會、逼迫台灣人民及企業政治表態等，意圖迫使我方接受「一國兩制」，已嚴重衝擊台海和平穩定現狀。諸此種切，吾人更須强化國安，維護主權，而「反滲透法」，尤須及早三讀，才是正辦！

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