歷史上的今天》當一個女性政治人物被殺，至今仍未找到兇手的懸案！

彭婉如逝世至今 23 年，我們的社會是否真的更加重視性別平等了？從某個總統候選人一直不斷講出性別上的刻板印象，甚至摧毀大家好不容易往前進的性平教育，無疑不斷加深性別之間的對立。

◎玟嶸／法律白話文運動

23 年前的今天，為調查彭婉如案，警方展開大規模搜索。



彭婉如是誰？

彭婉如畢生為女權奮鬥，曾任婦女新知基金會秘書長、台北市婦女救援基金會董事等。後為更有能量爭取女性權利而加入民進黨，並成為民進黨婦女部主任，極力推動婦女參­政四分之一保障條款。

彭婉如畢生為女權奮鬥，曾任婦女新知基金會秘書長、台北市婦女救援基金會董事等。（圖由民進黨提供）





但在通過四分之一保障條款的全代會上，卻沒有看到彭婉如的身影。之後歷經警方搜查，終於發現疑似遭到性暴力而身亡的彭婉如遺體。



案發後續

雖然找到了遺體，但警方的搜索卻一直沒有進展，這 23 年間經常傳出的線索，也都被證實是空穴來風。

彭婉如命案遲遲無法偵破，破案獎金更高達二千二百萬元，刑事局還在官方網站公佈協尋被害人衣物、駕照證件、相機、信用卡、手提包等物證，可惜無法突破。（中央社）

在彭逝世之後，社會有了許多改變，在立法院擱置許久的《性侵害犯罪防治法》通過，台北市政府也成立婦女保護中心，設置 24 小時的婉如專線。1997 年彭婉如基金會成立，繼續彭婉如生前未竟之志。

而也因為媒體報導追訴權時效即將到期，民進黨內，彭婉如的同志們也推動追訴期的修法，在今年追訴權時效有了重大的修法，未來犯最重本刑為死刑、無期徒刑或 10 年以上有期徒刑之罪者，這些犯罪若發生死亡結果，追訴權時效將不受 30 年的限制。



追求更平等的社會

彭婉如逝世至今 23 年，我們的社會是否真的更加重視性別平等了？從某個總統候選人一直不斷講出性別上的刻板印象，甚至摧毀大家好不容易往前進的性平教育，無疑不斷加深性別之間的對立。

彭婉如逝世至今 23 年，我們的社會是否真的更加重視性別平等了？從某個總統候選人一直不斷講出性別上的刻板印象，甚至摧毀大家好不容易往前進的性平教育，無疑不斷加深性別之間的對立。圖為總統候選人韓國瑜（下）及其夫人李佳芬（上）。（打馬悍將粉絲團臉書）

或許這樣的發言令人讓人感到灰心，讓很多努力的人自我懷疑，但同樣也可以看到許多身影，在不同崗位為更平等的社會努力。

相信我們都會走到那條路上。

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