自由限時批》北京急了！

莫紅

北京急了！原以為到口的燒雞却飛了。因為多年部署台灣大選的綿密計畫，只因選不對人，已錯失先機，原還以為可苦撑突破，但半途殺出「五眼聯盟」的王立强共諜案，把好好的一步棋全崩了，真是天佑民主台灣！

不論是「王立强」共諜的說法，或是流亡美國中國富商郭文貴多次直播，都是指北京支持韓國瑜（原先有所謂的「三槍」另包括郭台銘和柯文哲）。最明顯的莫如旺董了，他不僅旗幟鮮明和郭董為敵，大力挺韓，後更不爽吳敦義搞了個「紅統」的「不分區立委」名單，比他還跑在前面！

國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照）

如今韓國瑜聲勢盛極而衰，連續五個多月的民調，都救不起來！韓還要玩「大數據」圖以「唯一支持蔡英文」，混淆掩飾敗象，此連旺董都看不下去，近日更直播表示對韓「失望」云云。

其實，韓可供台灣民主多元社會檢驗的事惰太多，不論是滿嘴髒話──堪稱歷來總統候選人之冠，連女性和青少年都受不了，還有什麽花天酒地，自己卻發選舉財，買賣豪宅案，假庶民身分被戳破，又爆立委任內搞砂石特權，以及「落跑市長」等等，類此言行不一的騙術，又無高度、格局、識見能承擔大位責任，以致備受質疑！

當韓國瑜昨向高雄市民喊話「高雄幾十年沒出過總統，這次讓高雄出一個總統」，沒想到楊秋興今早在臉書以〈真不要臉的韓國瑜〉為題發文寫道：「請問你是高雄人嗎？當初你空降到高雄來，高雄人胸懷大量接納了你，誰知道你背叛高雄，成為逃跑市長！如今『韓國瑜草包』已家戶喻曉，更嚴重的是你『無品』，高雄人已經看破你的手腳，你還要繼續騙嗎？國民黨提名無德、無能、無才的參選人，高雄人還會繼續受騙嗎？台灣人還會受騙嗎？」

諸如此類的訊息，聽聞在北京耳中，自是懊惱不已！旺董的「跳脚」（並未「跳船」）亦是當然。但中共最頭痛的，除身陷困境的美中經貿、科技戰，還有香港問題在火燒屁股！

如今老美又藉「王立强」投誠案，大搞反滲透抵制中共，無異使其腹背受敵！

偏偏中共軍工科技特務要角之一的向心夫婦，復在台灣被拘留。向心的外公又是中共十大元帥之一的葉劍英，且為另一元帥聶榮臻之女、軍工科技特務頭子聶力的得力助手。而退將許歷農、吳斯懷等，亦曾與聶力在「兩岸黃埔情」論壇切磋。在在令人側目！

再者，中共滲透台灣大選的各路人馬及金流、資源等，己紛紛落在「五眼聯盟」手中，連透過台商的滲透作業流程，亦已陸續掌握，此為中共統戰空前的大挫敗！

加以香港區議會選舉的大崩盤，川普更以美參衆兩院壓倒性通過的「香港人權法案」相煎。同時，中美貿易戰的損耗，己造成中國財金經濟的全面下滑，成長率歸零！已陷入四面楚歌，而台灣大選更成了燙手山芋！怎不憂心如焚耶？

近曰「美國思想領袖頻道」訪問了中國問題專家林蔚，更勁爆地說，中共的體制已走到死胡同，己是「走投無路了」！一個和習近平關係密切的高層幕僚還告訴他說，中共政權一旦垮台，就像是房子還在，政體卻發生了變化。

林蔚強調，中共的菁英都很清楚現今的共產體制已經完了，亦已進了死胡同。不知道下一步該怎麼走，因為處處是地雷，踏錯一步就可能會粉身碎骨！

由此不難看出，川普的「反共」團隊，已正在全方位研究如何應對中共的垮台、内部多方勢力的投誠，以及政治體制轉型等等，而中共是否會像前蘇聯瞬間解體，只有留待時間證明了！

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