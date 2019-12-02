小葉日本台》一頭白髮的木村拓哉＆日影指標的映畫大賞

中年大叔的木村拓哉應該是怎樣的帥法？答案就在來年新春日劇SP《教場》。甫落幕的本屆金馬獎已是華語電影的指標招牌，專業度和含金量無庸置疑，那日片呢？看完帥氣的中年大叔，當然不能錯過幾個日影重要的映畫大賞及得獎作品。

小葉日本台

中年大叔的木村拓哉應該是怎樣的帥法？答案就在來年新春日劇SP《教場》，穿著警官制服，一頭白髮，黑框眼鏡，板起臉孔，超有魅力，帥到掉渣，這款木村造型有被驚艷到，整個氣勢比當法國料理廚師強！另，本屆金馬獎頒獎典禮滿好看的，至少節奏流暢，而且最佳改編劇本的入圍影片視覺設計有貓亂入，當然要拜。金馬獎已是華語電影的指標招牌，專業度和含金量無庸置疑，那日片呢？各單位辦的電影獎項不少，最新剛發表的是【報知映畫賞】，最佳作品是《蜜蜂與遠雷》，前陣子上映演《失憶的總理大臣》的中井貴一則是勇奪獲最佳男主角。本次文章寫兩個題目，木村拓哉的《教場》以及日影幾個重要的映畫大賞。

木村拓哉的《教場》，冷酷寡言的白髮教官帥到爆

還算年輕的木村拓哉扮檢察官是T恤牛仔褲的久利生公平，有點年紀後再當檢察官則是西裝筆挺，完美菁英模樣的最上毅／《檢方的罪人》，這番轉變，帥度很可以。秋季這部《Grand Maison東京》，木村演的是法國料理廚師尾花夏樹，劇本身算好看，不過人家主角是待過巴黎米其林星級的「天才」主廚，所以那個造型設定不管是捲髮還是穿搭，似乎還是儘量讓木村年輕化，木村身材沒垮是他的本事，但感覺就特色普普，平了點。

中年大叔的木村拓哉應該是怎樣的帥法？之前曝光的日劇SP《教場》海報，裡頭的那位木村拓哉眼神銳利，氣場強大，帶點冷酷老練的臉孔加上一頭白髮，不僅好威而且帥呆了，這款造型應該是個人看中年大叔的木村拓哉最滿意最具魅力的一次了，這個角色叫風間公親，幹過刑事，現為警察學校教官。

木村拓哉在《教場》的冷酷老練加上一頭白髮，好威。（圖：網路）

《教場》是富士電視台60周年慶製播的日劇SP，排定時間是2020新年期間的1/4和1/5連兩夜播出，卡司除了木村拓哉，還有工藤阿須加、林遣都、川口春奈、三浦翔平、大島優子等，此外腳本出現的這位是好久不見的君塚良一，就是《大搜查線》系列的名編劇，看到他的名字滿開心的。本劇改編自長岡弘樹的原著，小說中文版多年前早就出了喔。

《教場》即教室，指的是警察學校操課訓練的場所。光有正義感不如回家打怪，因為制服很帥，薪水不低？這種半吊子動機快快打包吧，不要以為進警校就一定當得了警察，這位教官「風間公親」擺明的警校並非培養優秀警察的機構，而是篩掉不合適學員的場所，為求結業錄取，雖是同梯，彼此間的猜疑嫉妒、拉扯競爭，明的暗的小動作沒少過。小說是由六個短篇構成，看似不相干的個案卻有著因果的關聯性，2013年度《週刊文春》十大推理小說的第一名，書好看，有興趣的可先一睹為快，至於日劇會如何改編滿令人期待。

「風間公親」是怎樣性格的教官？原著作者長岡弘樹描繪出的是有別一般暴力型的魔鬼教官，冷酷寡言，曾對學生說「他的魅力在於曾經傷害過人」，對學員遇到的各種問題，他的出招處理既像名偵探又像大魔王，但最終總能有耐心的守護好學生，滿頭白髮的風間公親是作者的設定，這回滿頭白髮造型的木村拓哉算是忠於原著的角色化身。新款的木村大叔形象，至少現在網路上是大好評。

電影旬報、日本電影金像獎、東京影展……日片指標的幾個映畫大賞

前陣子看金馬獎頒獎典禮，陽光普照，致自由！金馬獎頒獎典禮從小看到大，本來以為日影的頒獎典禮大概也長一樣，規模盛大，熱熱鬧鬧，入圍者排排坐，粉絲尖叫聲不斷，宣佈得獎者那一瞬間是多麼的淚與感動，還有就是穿插的表演節目很有看頭，但並不是，日本人的冷靜即便中了影帝影后多半仍是沒什麼心情起伏的鎮定再鎮定，有的獎項甚至是先公佈得獎者再擇日授獎。我猜台灣的金馬獎頒獎典禮當初或許是拿奧斯卡那一套當範本沿用至今，不過數十年下來質量有做起來，這般高規格的頒獎典禮就很能襯托出份量。

年度最早公佈的報知電影賞，最佳作品《蜜蜂與遠雷》

日影每年的產量頗大，全世界排第四，不只票房，各獎項的競爭向來激烈，能脫穎而出絕對都是指標。日本的各式映畫大賞不少，頒發時間多半在2月至4月之間，這和奧斯卡相近，就年初盤點去年度的電影，而其中最早公佈的是報知電影賞，獲獎者11月發表，頒獎儀式12月舉行，這是由報知新聞社主辦，迄今44屆了，本回主要榜單如下。

最優作品：《蜜蜂與遠雷》，最佳男主角：中井貴一／《失憶的總理大臣》，最佳女主角：長澤雅美／《假面飯店 》、《信用詐欺師JP》，最佳導演：佐藤信介／《王者天下》

最佳外國片：《小丑》等。

報知電影賞的頒發在年末，時辰上算是年度各重要獎項發表的前哨戰，得獎名單具一定的參考價值，另，本屆最優作品《蜜蜂與遠雷》，直木賞作家恩田陸小說改編，松岡茉優、松坂桃李、森崎溫、鈴鹿央士四人共演，台灣上映檔期暫定2020/02/27。

本屆報知電影賞最佳作品是《蜜蜂與遠雷》，松岡茉優、松坂桃李主演。（圖：網路）

藝術與票房兼具的日本電影金像獎，是枝裕和二連霸

日本電影金像獎，第43屆預定2020年3月舉行。這個金像獎很受一般影迷重視，電視有轉播，星度各方面也很足，之前的兩屆最優作品都由是枝裕和獲得，本屆是《小偷家族》，去年是《第三度殺人》，再住更前一屆是庵野秀明執導的《正宗哥吉拉》，基本上都屬年度票房閃耀的作品。

這個金像獎是由日本電影學院獎協會主辦，只是該協會的投票成員主要由松竹、東寶、東映、角川等大公司成員組成，所以得獎名單難免被質疑，北野武就曾表示大概就松竹、東寶、東映，偶爾有日活的電影輪流獲獎，除了這三四家外，其他公司的電影很難拿獎。話雖如此，但看歷年榜單個人倒是覺很OK，就是藝術之外加了些商業價值，好處是至少1990之後的獲獎作多數看過，台灣的片商也多半有引進。

是枝裕和的《小偷家族》國內外影展受賞連連。（圖：網路）

亞洲規模最大東京國際影展，張作驥和侯孝賢都拿過獎

再來介紹的東京國際影展，今年邁入第32屆，鍾孟宏導演的《陽光普照》有入選「世界焦點」單元。這個展是日本國內唯一獲得FIAPF（國際電影製片人協會）承認的A類競賽型國際影展活動，堪稱亞洲規模最大，每年十月舉行。東京國際影展除了主競賽外，還設有以日本獨立製片電影為主的日本單元、鼓勵亞洲新導演為主的亞洲單元、涵蓋世界焦點的國際單元等等，最大賞為東京大獎，另有表彰卓越貢獻導演的黑澤明獎等。

國際級影展，非只聚焦日本電影，台灣導演張作驥曾在1999年以《黑暗之光》獲第12屆東京國際影展最大獎「東京（櫻花）大獎」，除此，侯孝賢也在第18屆中獲得「黑澤明獎」，而去年（第31屆）影展的「亞洲未來」單元競賽片，呈現蘭嶼人真實生活的《只有大海知道》亦有入圍。

鍾孟宏導演的《陽光普照》入選本屆東京國際影展「世界焦點」單元。（圖：網路）

電影旬報賞、藍絲帶獎＆每日電影獎，日本頗具權威的三大電影獎項

還有幾個滿權威具份量的電影大賞。電影旬報創刊於1919年，是世界上歷史最久的電影雜誌，這個雜誌名氣很大，約A4大小，單色印刷，沒什麼彩圖，內容多半是深度影評，一個特輯可以多達20多頁，「電影旬報賞」又稱《電影旬報10佳獎》，每屆選出10部日片和10部外片，已辦92屆了，每年二月頒發，本屆的Best One由是枝裕和的《小偷家族》獲得。

「藍絲帶獎」是由東京七大報的電影線記者組成的「東京電影記者會」所評選，每年一月發表授獎結果，二月舉行頒獎典禮，本屆（第61屆）的最優作品是這部「素人導演以及演員共同創造的超級娛樂大作」《一屍到底》。

素人導演大爆紅的《一屍到底》獲本屆藍絲帶獎。（圖：網路）

最後介紹的「每日電影獎」則是由每日新聞社和體育日本主辦，1946年設立，最大賞是日本電影大獎、此外還會同時頒發日本優秀電影獎和外國優秀電影獎。73屆了，這一屆的日本電影大獎依舊是《小偷家族》，另，獲日本優秀電影獎的是瀨瀨敬久導演的《菊與斷頭臺》，這部得找來瞧瞧，而獲外國優秀電影獎的是馬丁．麥多納執導的《意外》。

以上。日影不比平常電視台播的日劇，個人看日影的依據，除了那種一看大卡司就捧場的之外，通常多半會拿這些電影大賞當指標，至少信心度會強一些，大家參考囉。

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