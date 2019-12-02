韋恩的食農生活》西雅圖咖啡認罪100％阿拉比卡攙偽羅布斯塔，繳回犯罪所得1千萬！

這次事件的爆發讓西雅圖咖啡的商譽毀於一旦，但與其用閃躲狡辯的態度，不如用坦蕩的方式來面對社會，還可能有獲得原諒的機會。消費者們如果有買到這些西雅圖的產品，也別忘了前去退費。

韋恩的食農生活

之前因為懷疑100%阿拉比卡咖啡豆標示有問題，而引發西雅圖咖啡與提出質問的食力媒體互槓的事件，今天以士檢偵辦西雅圖咖啡攙偽案昨實施搜索、傳喚並命被告繳回犯罪所得告一段落。

西雅圖咖啡被踢爆，以低價羅布斯塔咖啡豆冒充高價的阿拉比卡咖啡豆販售牟利。（資料照）

偵查內容為檢察官與調查局調查後發現馥餘公司近年來為降低成本牟取不法利益，向上游公司購買阿拉比卡豆、羅布斯塔豆後，將原僅做為濾掛式咖啡原料使用之羅布斯塔豆豆，攙入、混充或假冒為阿拉比卡豆，而包裝成「西雅圖Legendary義式綜合2LB」、「西雅圖ESP羅馬綜合深焙咖啡豆」、「西雅圖ESP米蘭綜合中淺焙咖啡豆」、「西雅圖嚴選早餐綜合咖啡豆（中焙）」、「西雅圖嚴選老饕綜合咖啡豆（深焙）」、「傳頌綜合咖啡2LB」、「傳頌濃縮綜合咖啡2LB」、「西雅圖ESP極品經典綜合咖啡豆」、「西雅圖ESP精緻義式焙煎綜合咖啡豆」、「西雅圖ESP曼巴綜合咖啡豆」、「西雅圖ESP居家綜合咖啡豆」、「西雅圖極品咖啡（極品深焙-特調綜合咖啡豆）」、「西雅圖極品咖啡（極品深焙-家常綜合咖啡豆）」等13項產品，並在包裝上標示「100％阿拉比卡豆」，透過自營之「西雅圖咖啡」直營店、加盟店及家樂福等賣場通路陳列販賣，致消費者選購時，因誤信其包裝上標示所宣稱之咖啡豆品種及品質而購入，目前初估獲取不法利益達新臺幣上千萬元。因認被告等3人違反食品衛生管理法第15條第1項第7款規定，觸犯同法第49條第1項之攙偽食品罪及刑法第255條第1項標示不實罪，嫌疑重大，但尚無羈押之必要，分別對被告劉姓總經理、李姓廠長及何姓員工等3人諭知交保300萬元、20萬元、5萬元，被告劉姓總經理並於今日上午即刻繳回犯罪所得1千萬元，且願儘速以馥餘公司名義向消費大眾道歉，表達積極配合調查及辦理後續回收換貨事宜，以示其誠心悔過之意。

結果下午（11/26）西雅圖咖啡就發出了道歉公告了。

我想這也是一種標準的食品詐欺案，就是掛羊頭賣狗肉，號稱100%阿拉比卡豆，卻摻入了羅布斯塔豆。因此西雅圖咖啡的產品也在今天陸續被賣場下架，算是咎由自取。

只是如今水落石出（雖沒審判，但是被告的總經理似乎認罪），韋恩對西雅圖咖啡（馥餘公司）感到非常的難以諒解，因為從食力從10月以檢驗分析報告挑戰該公司以來，該公司就一直在打迷糊仗，或是用恐嚇提告的方式回應，實在很難服眾。所以韋恩整理過去該公司的多種搖擺不定的說法，其中就有很多不合理處：

●西雅圖咖啡一開始回應是採用「阿拉比卡與羅布斯塔接枝的混種豆：阿拉布斯塔（Arabusta）

●被人嘲笑接枝不是混種後，改稱用的是阿拉比卡與羅布斯塔的種間雜交種「Timor提摩」咖啡豆

●爾後西雅圖一再對外聲稱會送產品到法國實驗室檢驗，結果只送了兩種熟豆應付

●即使今天都在檢察官前認錯了，但是對消費者公告的理由還是不見反省，仍然避重就輕。藉口為去年產地缺貨，所以更改為同等級原料而不及標示以及外籍員工用錯極少部分原料。試問誰會把阿拉比卡與羅布斯塔當成同等級原料，而用錯極少數原料會有不法所得1千萬要吐出來？？

之前韋恩針對此一事件也有提出諸多疑問，以及解釋很多觀念上的澄清，可以參考前文：阿拉比卡咖啡別吵了，品種與檢驗的迷思

這次的調查歷程，也對食品詐欺的追查做了一個很好的示範。食力運用科學化的分析檢驗，推測其可能有攙偽，但是就像韋恩常說的，分析檢驗只是輔助，必須要加以溯源調查等證據才能做完整的判定。因此這次調查局很明快地去查廠，才能很快地找到西雅圖咖啡用的不是阿拉布斯塔、也不是提摩，而是羅布斯塔，這鐵錚錚的證據，才讓西雅圖哪非無從抵賴。這調查權只有公權力才有，所以必須政府主動、明快，才有辦法完成。

總之我想這次事件讓西雅圖咖啡的商譽毀於一旦了，與其用閃躲狡辯的態度，不如用坦蕩的方式來面對社會，還可能有獲得原諒的機會。消費者們如果有買到這些西雅圖的產品，也別忘了前去退費。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 西雅圖咖啡認罪100%阿拉比卡攙偽羅布斯塔，繳回犯罪所得1千萬！

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