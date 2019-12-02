深思熟綠》永不日落的《野保法》31條，永不見天日的生命

人工飼養保育類野生動物雖訂有「落日條款」。理想上，在政府能夠確實掌握「全國人工飼養野生保育類動物」的前提，這些被人類豢養的野生動物生命自然凋亡以後，此法即功成身退，並能確保未來不會再有無辜的生靈遭受不當飼育。但，事實真是如此嗎？

彭楚雲／綠黨智庫研究員、京都大學公衛碩士

張竹芩／綠黨副秘書長、德州大學傳播博士

台灣雖然於1989年開始施行《野生動物保育法》（後稱野保法），卻因為政府執法不彰，台灣依然是走私、販運及飼養各式珍稀動物的天堂。

《 野保法 》施行後五年（1994），因為台灣依然未能有效阻止老虎和犀牛產品的非法交易，美國因而對台灣依據《培利修正案》實施經濟制裁，才促使了立法院加快審議通過了《野生動物保育法修正案》。

由於過去法律規範不足，原本就遭受人工飼養的保育類野生動物，已無法回到原野外棲地，因此《野保法》31條規定本法修正案施行之前，已飼養或繁殖之野生動物不得再進行繁殖，飼主也必須向地方主管機關申請登記列管，並接受查核。這就是一般俗稱的人工飼養保育類野生動物之「落日條款」。雖然落日期限沒有明定，但理想上，在政府能夠確實掌握「全國人工飼養野生保育類動物」的前提，這些被人類豢養的野生動物生命自然凋亡以後，此法即功成身退，並能確保未來不會再有無辜的生靈遭受不當飼育。但，事實真是如此嗎？

登記即可就地合法？假轉讓，真買賣？

在政府未能確實掌握全國人工飼養野生保育類動物數量下，遭非法繁殖飼育的動物們只能仰賴民眾檢舉才得以曝光。但舉發以後呢？因為政府沒有能力和資源照護動物，非法飼養的動物不僅不會被沒入（也就是被政府沒收），甚至不肖業者僅需繳交低額罰鍰、再補登記，飼養即就地合法。再加上《野保法》第 31 條第 2 項規定：在中央主管機關指定公告保育類動物名錄後，因「轉讓」取得保育類動物及其產製品均可登記；就是這個後門，讓「假贈與」之名的野生動物買賣行為繼續存在，非法繁殖行為也仍舊有利可圖。

《野保法》31條這項落日條款的存在，使此法施行了30年後的今天，遭受不當對待的野生動物處境依然不見天日。

當牠們只剩活著

當善於爬樹的馬來熊被關在狹小籠內，無法爬樹、也沒有磨爪設施，讓長長的指爪嵌進了熊掌，傷口流血化膿；獅子老虎這種大型貓科動物，需要較大的活動空間，卻被關在狹小籠內。缺乏豐富化的環境，讓讓牠們眼神空洞地在籠內昏睡，再再出現刻板行為......只是，地方政府接獲這些來自動保團體及民間憤怒的控訴，進行查核後，卻總是回應「查無不法」。

在政府未能確實掌握全國人工飼養野生保育類動物數量下，遭非法繁殖飼育的動物們只能仰賴民眾檢舉才得以曝光。但舉發以後因為政府沒有能力和資源照護動物，非法飼養的動物不僅不會被沒入，甚至不肖業者僅需繳交低額罰鍰、再補登記，飼養即就地合法。（圖擷取自「貿易殘酷」報告）

可惜的是，地方政府並沒有說謊。依照現行管理辦法：「動物之飼養、繁殖場所及設備，須依動物種類及習性，予以提供適當之食物、飲水及充足之活動空間，注意其生活環境之安全、遮蔽、通風、光照、溫度、清潔及其他妥善之照顧，並應避免易遭騷擾之環境」。若照現行法條稽查，就算發現動物因緊迫或環境單調出現嚴重刻板行為，只要動物還留有一口氣，沒有明顯外傷，只能判定其「健康無虞」。就算執法單位希望嚴格執行，也無法源依據。 現行管理辦法看似包山包海，但此刻動物照養福利，卻被解釋空間極大的文字敘述給概括犧牲。

解方

我們主張：第一步，阻止非法繁殖飼養繼續發生，成立專案小組進行全面普查，確實掌握全台飼養保育類野生動物數量及現況。 除此之外，許多動物保護檢查工作也涉及「強制處分權」，因此有賴專責動物保護警察執行。政府應著手立法研議「動物保護警察」來專責辦理動保刑事偵查、強制處分之執行與不當飼養或虐待動物案件。

再來，政府應明確規定動物照養福利，給出具體的標準，才是根本解決之道。另動物福利查核項目應包含動物行為衡鑑，人工飼養動物若明顯出現緊迫（例如鸚鵡不正常拔羽）或刻板行為（例如老虎在狹小籠內來回踱步），也須接受查核改善。

最後，對於照養環境不符合規範的飼主，其飼養之野生保育類動物應依法沒入，沒入動物後之飼養經費由原飼主負擔，同時政府應提升國內野生動物收容中心的收容能力與經費，包含獸醫及專業照護人力。

在台灣，許多野生保育類動物處境亟待救援，能夠致力減少那些被人類支配、卻毫無能力反擊之生命的苦難，是進步社會的一個標記，也是我們對台灣作為亞洲進步價值的先趨者，我們應當有這樣的自省能力。

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