韋恩的食農生活》Ikea 的PP材質塑膠杯，居然也會驗到塑化劑？！

在這個PP產品上怎麼會出現塑化劑了呢？是Ikea 標示有誤？是分析報告有誤會？要不然就很可能是這個PP原材料混到了含有塑化劑的其他塑膠回收料？！

韋恩的食農生活

近日（26日）食藥署公布邊境管理查到 Ikea 自印度進口的「TROLIGTVIS隨行杯，其上蓋以正庚烷（25℃，1小時）溶出試驗結果，塑化劑的鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）1.6 ppm超過標準，遭到退運或銷毀。

依據「食品器具容器包裝衛生標準」，隨行杯塑膠類其溶出試驗正庚烷 （25℃，1小時） 鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）合格標準為 0.3 ppm以下，所以可以說是超標了5倍多。

所幸這是上蓋，未必會與飲料直接接觸，大家不用太擔心。

（圖片來源：食藥署丶Ikea）

只是韋恩覺得反而該擔心的是，這隨行杯依照Ikea 官網的公而資料，蓋子與本體都是PP作的，依原理PP是不需要也不應該使用塑化劑的，理應較安全。

所以已過世的林杰樑醫師說過「塑化劑對健康的影響（任何塑膠食物容器除5號PP外，都不適合再加熱或裝滾燙熱食」。

甚至這次事件的新聞報導，記者也訪問了台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌，楊醫師表示，「⋯⋯如果外出帶水杯講求輕便，建議選用耐熱較高的五號聚丙烯（PP）製品⋯⋯」。所以說法好像矛盾了。（記者與編輯也該打）

但是韋恩覺得這不科學啊？在這個PP產品上又怎麼會出現塑化劑了呢？是Ikea 標示有誤？是分析報告有誤會（我覺得可能性很低）？要不然就很可能是這個PP原材料混到了含有塑化劑的其他塑膠回收料。

這也是食品業者很不喜歡或是非常謹慎於使用回收塑膠料作包裝的原因。

總之目前原因不明，在塑膠充斥的今天，回收系統又可能將多種塑膠材料混雜在一起，我們自保之道只有儘可能減少使用塑膠容器，多使用不鏽鋼丶玻璃或是陶瓷材質裝食物了。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 Ikea 的PP材質塑膠杯，居然也會驗到塑化劑？！

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