自由限時批》韓「特權」抓狂了！

宋中

韓國瑜除了是「豪宅」買賣的「假庶民」，「王立强共諜案」爆料的資助對象；現在又多了一個立委黃國昌口中「砂石關說」的「特權」，又再引起社會側目！

黃國昌的說法，有憑有據，還跑到雲林實地調查了兩個星期。他指韓國瑜時任立委、妻子李佳芬當雲林縣議員，好不厲害！彷彿是「中央地方服務一條龍，圈地挖砂石」，於1998年在濁水溪盜採砂石，消息一經傳出，引發各界議論。

原來韓氏夫婦和時任省議員周錫瑋等，去施壓政府蓋了一條根本不需用的堤防，還把整個地圈起來，當他們家的砂石場，砂石一直挖，河川一直往下掉；又拿納稅人的錢，幫他們家蓋堤防，橋墩裸露，國家復再編預算修這些橋，濫用權勢，從中漁利，莫此為甚！進而破壞國土安全，更是兹事體大，自備受社會高度關注。

韓國瑜除了是「豪宅」買賣的「假庶民」，「王立强共諜案」爆料的資助對象；現在又多了一個立委黃國昌口中「砂石關說」的「特權」。（圖：本報資料照）

而韓國瑜居然狡辯，說他的岳父李日貴過去曾經營之砂石公司，時序早在韓認識李佳芬之前，他未曾參與，更絕無利用立委職權做任何不法或特權施壓之事，更諉說是「選民陳情」！？韓國瑜猶在今（30日）再度於臉書撂狠話「老話一句當選後，我若貪污放棄假釋把我關到死。」簡直荒謬至極！

當立委時就敢耍特權，又當「落跑市長」選總統，還「騙」不夠嗎？！現在還肖想大位？令人瞠目結舌！

再者，韓國瑜夫婦至今仍不敢出來面對，發言顛三倒四，前後矛盾，堪為典型的政客作為。

從黃國昌踢爆韓國瑜濫權圖利李佳芬家族過程，以「選民服務」作藉口，施壓手段細緻，令人咋舌，但走過必留痕跡（當事人簽名，往來公文及會議、勘查等）。無怪黃國昌今日上午受訪時痛批，「韓的邏輯已超過民主政治可想像的範圍」，再下戰帖「歡迎來辯論」。

黃國昌所提的「國家出錢蓋堤防，韓李圈地挖沙牟利」時間軸包括：

1. 1997年12月24日，韓國瑜參與「濁水溪沿岸砂石洗選場用地取得困難」協調會。 2. 1998年10月，第四河川局辦理堤防改建工程（1306萬）。 3. 1999年2月，第四河川局接管河川用地。 4. 1999年5月，堤防改建工程完工。 5. 1999年10月18日，林OO出示混淆公文日期。 6. 2000年5月23日，工程完成驗收。2000年6月1日，登錄為國有土地。 7. 2002年4月18日，經濟部同意「大通砂石」將農牧用地變更為礦業用地。 8. 2005年12月7日，廢止礦業用地，變更許可。

黃國昌指出，到了2005年，這件事還沒結束，這塊地仍舊由李佳芬家族所佔有。他指韓國瑜和李佳芬，可能對這些事情心知肚明，才會說是「冷飯熱炒」。他並預告這衹是part1，還有後續，想不到現在就不敢面對。

今天郭台銘攜手郭家軍在推出「0-6歲國家養2.0」版時，還特別叮囑李縉穎「絕對不可以做砂石，絕對不可以從砂石賺錢」。連柯文哲都感嘆，這場選舉對韓國瑜損耗太大了！

事實上，韓國瑜在當上高雄市長，和拿下國民黨總統初選提名之時，得意忘形，還狂妄地說，他靠的是「天意」和「民意」。

然則，世事無常，禍福難料。韓國瑜的民意，由去年底、今年7月的高峯，到7月中至今，卻是溜滑梯，一落千丈！

而在他被國民提名的當天，中央黨部門前的魚池，突有一條「龍魚」躍出而亡，連「永懷領袖」的大理石基磐，亦想不到會裂開。

諸此，不就是「天意」和「民意」的惡兆？！否則老天爺不會不斷地剝掉他的層層外衣，讓人們看到他的「花天酒地、發大財、買賣豪宅、假庶民、搞砂石特權等等」，以及「落跑市長」的騙術和真面目。原來他是一個不「適格」、「德不配位」總統選人！如今的民調「死亡交叉」，亦是剛好而已，無怪他抓狂了，竟呼籲「同溫層」的韓粉（究有多少？），「唯一支持蔡英文！」只不過是一種機關算盡的「放大絕」（學者看法最多是調查機構崩潰而已）此無異是韓國瑜自已打敗自己的哀鳴罷了。

今天媒體就報導，原韓粉臉書粉專「韓國瑜總統-台灣安全人民有錢」，前天突然倒戈，更名為「韓唬爛選總統-國瑜安全佳芬有錢」，該粉專發言人受訪表示，原有買家贊助一個月25篇文支付5000元，老闆口音很重，是中國的那種「鄉音」，自從「王立強共諜」事件爆發後，粉專就無法聯繫上老闆，因此粉專小編群決定照心中所想，支持蔡英文，並為先前做「對國家不好的事情」道歉。

顯然，言論自由，是不能以妨害國安的自由為自由，更不能如「王立强共諜」事件所悉，拿中共統戰的錢，來發展的中共代理人組織，甚至支持特定的總統候選人，騙取民主台灣，終淪為香港、新疆的悲慘命運，能不戒慎恐懼乎！

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