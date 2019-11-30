紐約地途》紐約市最有過節氣氛的五個景點

年底計劃到紐約感受聖誕節氣氛的朋友，知道該去哪些地方了嗎？我們幫大家準備好了。

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隨著感恩節結束，紐約年底的過節氣氛將來到最高潮。不僅紐約客自己忙著出門血拼準備禮物，外地遊客來大蘋果過聖誕迎新年，更是將全年紐約市觀光熱潮推上巔峰。當然這個時候的紐約也是「盛裝打扮」準備好迎接這一個月左右的假日季節。但紐約市這麼大，觀光景點這麼多，什麼地方最能感受到歡樂的過節氣氛呢？

就讓筆者來排名列出紐約市裡五個最有過節氣氛的景點，保證一定感受到滿滿的聖誕佳節氣氛，趁興而來，盡興而歸。

第五名：布魯克林Dyker Heights聖誕村

雖然假期季節的主要景點活動都在曼哈頓，不過，如果你願意多花點時間入夜之後搭地鐵深入布魯克林西南邊的戴克高地第十與第十二大道，80到85街之間的這幾個街區，那麼你將會有置身於歐洲聖誕村的錯覺。這個從1986年開始的當地社區慶祝聖誕節的傳統，幾乎每戶人家都會把自己的家和門前的庭院草坪，用很誇張的方式裝設各式各樣童話故事玩偶，七彩燈光，爭奇鬥豔。每年十二月晚上這裡的街道都是車水馬龍，甚至都有遊覽車載遊客專程來參觀。雖然從最近地鐵站走來這裡要15到20分鐘左右，而且12月的夜晚有時候也是寒風刺骨，但如果沒有來看過，或是很久沒來了，其實還是很值得專程來看看的。

戴克高地聖誕村：搭D 線地鐵到布魯克林71階，再步行到80街與12大道。

布魯克林戴克高地的聖誕村每年都有超過十萬人專程來這個義大利裔社區感受過節的氣氛。（圖：作者提供）

第四名：Fifth Avenue between 60th St & 50th St

私人住家要佈置的很有過節氣氛，勢必要花不少錢，一般民眾多半就在窗戶上裝飾點彩色燈泡，意思意思。但是在曼哈頓第五大道從60街往南到50街這一段路，是許多奢華百貨公司和服飾珠寶品牌紐約旗艦店的所在地，這些企業為了迎接十二月假日季節的購物旺季，砸錢佈置店家可是一點都不會手軟。從Bergdorf Goodman百貨公司的櫥窗、Louis Voitton旗艦店門面巨型藝術裝置，到Cartier旗艦店建築外牆經典紅色緞帶與黃金豹，即使真的只是Window Shopping也會心情愉快，如果運氣好飄起雪來，那就是一幅夢幻的電影場景了。

第五大道從60街到50街之間的百貨公司和精品名店，在假日季節都佈置得美輪美奐，不論是購物或只是閒逛，過節氣氛濃厚。（圖：作者提供）

第三名：Oculus-Brookfield Place

曼哈頓下城世貿中心附近的重建算是大致完成，這裡又成為來紐約旅行必訪之地。雖然世貿遺址和9-11紀念館的氛圍依舊是感傷肅穆，但是建築如巨獸一般的世貿交通轉運站Oculus和靠近哈德遜河的Brookfield Place這兩個高檔購物中心近幾年在十二月的假日季節也結合成為一個觀光購物，感受假日氣氛的熱門去處。Oculus內的Westfield 購物中心每年會針對聖誕節做不同主題佈置，在如白色聖殿一般的寬廣空間內許多應景的設施非常適合家庭活動。Brookfield Place則是有色彩繽紛電腦控制的互動燈光秀Luminaries，加上這裡的精品名店也都是佈置的金碧輝煌，充滿節慶氣息。而這兩個地方有地下走道互通，完全不需要走到戶外，就算外面狂風暴雪，也不影響室內歡樂的氣氛。

世貿中心交通轉運站Oculus的Westfield購物中心與哈德遜河畔的Brookfield Place結合成一個高級商圈，是曼哈頓下城最有過節氣氛的景點。（圖：作者提供）

第二名：Rockefeller Center

提到紐約的聖誕節，絕對不能不提到在洛克菲勒中心廣場的「那棵樹」。每年十二月初這棵精挑細選的聖誕樹完成裝飾與點燈之後，也象徵紐約市的假日季節正式開跑。廣場周圍真人比例的玩具兵雕像，吹著號角的白色天使以及聖誕樹下的溜冰場，是這個時候來紐約的觀光客一定要拍照打卡的景點。加上隔著第五大道與聖誕樹相對的百貨公司Saks Fifth Avenue的假日櫥窗，和建築牆上每半小時上場的燈光秀，都是滿滿的過節氣氛。而在第六大道辦公大樓前廣場水池上的大型聖誕燈飾裝置藝術，都在提醒人們聖誕節就在眼前。不過這裡實在人潮太多，多到連過馬路都要做流量管制，晚上來這裡可能反而會因為人擠人，覺得過於擁塞而減低觀光的樂趣。所以對筆者來說，洛克菲勒中心只排到第二名。如果想看閃亮繽紛的聖誕樹（燈光從早上五點到晚上十一點半是亮著的），在不被人群干擾的情況下照相，其實是可以在每天清晨五點到七點之間天還未亮或剛亮，上班人潮也還不多時來，這個紐約聖誕節聖地就全部屬於你的了！

洛克斐勒中心的聖誕樹和百貨公司Saks Fifth Avenue的假日櫥窗秀在12月時幾乎可以說是紐約聖誕節的另一個代名詞，只是人潮過多，行進困難，不免影響參觀者的興致。（圖：作者提供）

第一名：Winter Village at Bryant Park

筆者心目中紐約市裡最有過節氣氛的景點，是在第六大道與42街口布萊恩公園（Bryant Park）每年十一月中所搭建維持約兩個月時間的Winter Village。Winter Village的主角是比洛克菲勒中心大兩倍多的溜冰場。雖然來這裡人也非常多，但因為腹地較大，溜冰場四周還有空間放著桌椅，可以讓民眾休憩，聽著應景的音樂，喝杯熱巧克力看民眾溜冰。圍繞著溜冰場的是近兩百個臨時搭建很小巧玲瓏的玻璃屋攤位，販售各種獨特精緻的手工藝品和各國美食，是選購聖誕節禮物或買紀念品的最佳去處之一。這裡當然也少不了裝飾的非常亮眼的聖誕樹，不論是溫暖的冬陽或下雪的夜晚，在這裡總是會讓人覺得每天都是聖誕節。

模仿德國聖誕村的概念，Winter Village at Bryant Park集購物，溜冰，美食和休憩於一地，是紐約最能感受到聖誕節氣氛的地方。（圖：作者提供）

除了上面提到這五個非常有過節氣氛的景點之外，上西城哥倫布圓環旁的Time Warner Center購物中心和中央公園入口旁的假日市集，還有十二月中五個星期天的紐約地鐵假日復古列車也很有節慶氣息，都是值得去體驗的景點和活動。

年底要來紐約感受聖誕節氣氛的朋友，你們知道該去哪些地方了吧！

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