自由限時批》國民黨已淪為中共「尾巴黨」了！

杭東

化名「王立强」的共諜案給了台灣一面照妖鏡！讓妖魔鬼怪一一現形，更讓人看到國民黨已不再「反共」了，處處隨北京起舞，已淪為中共的「尾巴黨」了！

更令人瞠目結舌的是，國共正明火執仗地「裏應外合」，藉2020大選吃掉民主台灣！

此絕非是危言聳聽！像共諜案根本是「五眼聯盟」（英美紐澳加五國國安情報單位團隊合作）偵辦的國際大案，其中涉及台灣大選部分，才邀台灣配合偵辦，又非「橫空」出現，而是中共早已滲透有之！北京依其慣性自然跳出來否認，還揑造「王立强」是「假間諜」、「詐欺犯」等，然國民黨竟不惜配合演出，却忘了中共才是要「併統」民主台灣的主要敵人！理應呼應政府嚴正查察，維護國安，而非和中共唱和批民主選舉產生的政府！更忘了「兩蔣」的「反共保台，堅守民主」遺訓！豈非「離經叛道」，自我作賤，成了中共的代理人！

像在今天立法院民進黨團將「反滲透法草案」逕付二讀，國民黨團卻始終蠻悍杯葛；學者並促立專法、修兩岸條例以維護主權，復遭推阻，司馬昭之心，則不言可喻矣。

據今天的週刊勁爆，「王立强」尚未曝光的投誠報告中，除了披露中共間諜組織曾透過海外捐款方式，金援當時參選高雄市長的韓國瑜外，也另外捐贈給十位特定陣營的政治人物。雖以英文拼音，但翻譯成中文卻都真有其人，而非虛構。去年我盟邦就已揭露境外勢力，計畫以2020年扶植親北京政權為目標，對台啟動訊息戰，當時操作的標的，就是去年底的九合一大選，國安局今年5月在立院報告中也明確指出，中共刻正複製俄羅斯併吞克里米亞島的模式，散播爭議訊息對台灣進行認知作戰。

中共刻正複製俄羅斯併吞克里米亞島的模式，散播爭議訊息對台灣進行認知作戰。（路透、本報照合成圖）

直自今年十月間，王立強向澳洲尋求政治庇護，便坦誠滲透大學、媒體，甚至揭發中國針對台灣選舉採取系統性的干預，以及指控香港上市公司中國創新、中國趨勢董事會主席及首席執行官向心與其妻龔青為中國特務等。

諸此，在在令人怵目驚心！然而涉案的國民黨種切表現，却亦形同「不打自招」！讓人驚愕不已！

正如鬧得沸沸揚揚的「不分區立委名單」，幾己「紅統化」！最富爭議性的退將吳斯懷，一旦進入立院國防委員會，自有「洩密」的國安危險性！而吳斯懷猶曾轉文談「以前反共，現在促統」，無異「認賊作父」，公然「叛國」！但吳敦義硬是不撤換，更已引發社會公憤！

簡言之，國民黨無異已視中共「非敵人」，豈非是自拆「中華民國」招牌，認無「國家主權」的罪人？類此「通敵」行徑，令人側目！

其實，十年前南山人壽的併購案，便傳出有中資積極介入，背後更有中共太子黨色彩（包括肖建華、曾偉、李聞雷等人），更傳出跟時任閣揆吳敦義的兒子吳子廉熟識，而在此次國民黨內的不分區紛擾時刻，這樁十年前的併購案，背後牽扯的複雜關係又再度被提起。

如今吳敦義的執意妄為，除衝擊韓國瑜已雪上加霜的選情，更重創藍營立委在五五波激戰的區域立委選情，形如「同歸於盡」！而益發引人關注的是，似是為了搶先向中共「輸誠」，出此下策？值得持續觀察。

同時，香港更是一面血淋淋的鏡子，讓人看清了中共猙獰兇殘的真面目！而國民黨和韓國瑜的對港爭自由反送中言行，莫不赤裸裸地配合北京「暴亂」的說法，無視港人爭「真普選」的人權和民主訴求，竟視同「暴民」！對習大大的「以暴制暴」竟不吭聲！

而今港人面對中共，勇敢不懼，不惜犧牲奮鬥，贏得世人尊敬！像此次區議會泛民主派獲得壓倒性勝利，就是例証！

美國總統川普在感恩節前立即簽署《香港人權與民主法案》，港人一片歡呼。香港眾志秘書長黃之鋒28日召開記者會，就表示將盡快收集各界意見，向美國建議制裁名單。香港學者分析，像律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超及特首林鄭月娥可能會上首批制裁名單。

由於《香港人權與民主法案》授權美國總統，對嚴重侵犯香港人權行為的中、港官員及個人進行制裁，包括：法外引渡、肆意拘留、酷刑或強迫認罪等其它侵犯人權行為，可凍結他們在美資產、取消簽證或拒絕入境等。

是以，川普簽署香港人權法案成了港美關係的里程碑，是美國對港政策的重大調整。

顯然，林鄭月娥自反送中運動爆發以來，一直遭到港人強烈譴責，漠視民意，一味聽從北京指令；英國民眾早前在「世界變革平台（Change.org）」發起連署，要求英方撤銷香港特首林鄭月娥一家的英國國籍，目前連署人數已近30萬。

至於美國的制裁，表面上對沒有在美資產人士不構成影響，但只要被列入制裁名單，任何銀行只要與美國有業務來往，都不能處理有關人士的存款、轉帳等操作，實質效果等同凍結資產。

復次，美國通過《香港人權與民主法案》對其他國家起到一個示範效應，加拿大、澳洲等國家已有意仿效美國做法，這些港人熱門移民國家若相繼作出類似法案，將會限制有關人士日後移民選擇，會帶來一定阻嚇性，造成「骨牌效應」。相信會對不少香港官員及公務員構成壓力。

今天的美國朝野，幾已明確表態抵制中共的邪惡專制霸權（而對台灣無領土及主權的野心），如果台灣的國民黨昧於民主反共理念及國際大勢，不惜「紅統化」，置2300萬人自由民主福祉不顧，圖小我利益，勢將自我毀滅，殆可預言！

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