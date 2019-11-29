歷史上的今天》30年前死刑宣判，至今爭議不停！

邱和順在 2011 年經最高法院駁回上訴，死刑定讞。期間被羈押了近 23 年，是台灣史上被羈押最久的被告，也是世界上罕見的司法情況。

◎孟翰／法律白話文運動

陸正案邱和順等六人遭判死刑

30 年前的今天，邱和順等人被判處死刑。但你相信嗎？這個三十年前的官司，到今年的今天還在打。

綁架

1987 年 11 月，苗栗縣一名保險業務員柯洪玉蘭遭到強盜分屍；同年12月，新竹市一名國小學童陸正在補習班下課等候家人來接送時失蹤，之後家屬接獲來自歹徒的勒贖電話，並依指示交付了贖金，卻始未見孩子歸來。



1987年12月21日，新竹市東門國小四年級學生陸正，在傍晚補習班下課後遭歹徒綁架，繳付贖金後仍失蹤未回。（圖：取自網路）

隔年，台北市刑警大隊秘密證人的指述，逮捕了邱和順等 12 名被告，「飛象過河」辦理這兩起苗栗及新竹的案件，自行宣布破案。1989 年，邱和順等人因柯洪玉蘭案以及陸正案，被判處死刑。



自白

雖法官作出有罪判決，不過這兩案件並沒有任何客觀證據證明邱和順等人犯案，且柯洪玉蘭頭顱和四肢、以及陸正的屍體至今都未被尋獲。

我們都知道，檢察官要起訴、法官要判有罪，一定都要有證據，那為什麼邱和順會被判死刑呢？

全因為被告等人在警詢時的「288 份自白筆錄」——「被告跟警察承認自己有犯案」，因此法官就認為被告有做、有罪。

邱和順（中左）被判死刑，同案被告林坤明（中右）。（資料照）



刑求

因為被告自白內容多處前後矛盾、也與許多客觀事實不合，例如經法醫判斷柯洪玉蘭是因為掐絞窒息而死。

但邱和順說是拿刀子是拿刀子刺死的，陸正案的勒贖字條上指紋和被告等人全部不合，而且陸正在新竹失蹤時，邱和順等人正在苗栗。

但哪個人會沒做的事情卻自己說有做呢？嗣後，被告上法庭後全部翻供，否認自己犯案。指出所有的自白都是在被警察刑求的情況下做出來的。

從現存的警詢錄音當中，可以明確聽到員警刑求逼迫的事實、亦有當時辦案的員警時隔多年後，本於良心出面證實被告曾遭警方暴力虐待。

王清峰女士擔任監察委員期間，親自聆聽一百多份筆錄的警訊錄音，並於1994年提案糾正承辦本案的 10 名警員和 2 名檢察官「強暴脅迫」及「草率結案」。

法院於 1998 年，亦依妨害自由及偽證罪，判決其中 4 名員警有罪確定。



等待

邱和順在 2011 年經最高法院駁回上訴，死刑定讞。期間被羈押了近 23 年，是台灣史上被羈押最久的被告，也是世界上罕見的司法情況。

至今，有許多義務律師團及人權團體為邱和順努力，即便提起非常上訴、再審數次，仍未改變邱和順有罪判決。其他的共同被告已認罪協商，而被減刑出獄，但邱和順堅持拒絕認罪，只求無罪判決.......

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