自由開講》反滲透法的立法是台灣眼下最重要之事！

◎邱志偉

近日共諜案沸沸揚揚引起國人高度恐慌，過去執政黨想推中共代理人法，總被指為會輕率入人於罪。然而，值此時刻，在國外媒體都已經高度關注台灣內部遭到中國滲透的問題，在學校與媒體和文化等各層面，通通受到中共無聲入侵時，豈能一在掉以輕心？我也想奉勸國民黨諸君，值此時刻應該全國團結抵禦共產黨的滲透，切莫再為敵護航！

目前被國安和司法單位調查中國創新投資行政總裁向心、和其妻子龔青夫婦疑似涉犯國家安全法，由於他們倆人在共碟爆發時刻出現在台灣，且出境時間過於敏感，很快就被國安單位攔檢。在澳洲《時代報》（The Age）、《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Hearld）、《60分鐘》（60 minutes）等媒體大幅報導的共諜案中，向心夫婦被指為重要的中共爪牙，在台灣執行多方滲透計畫。而經濟部也確實證實他們所屬的公司過去曾想來台投資，但因為國安理由被政府拒絕。

我相信類似這樣的事件絕非孤例，台灣的共諜滲透事件繁多，而且無孔不入。只要中共去我國主權化，不放棄武力統一乃至於併吞台灣的決心不變，我相信類似的滲透行為絕不會結束。即便中國對澳洲主權沒有企圖，都派出大量人員滲透入澳洲房地產與政商界，請問台灣有可能避免嗎？

只要中共去我國主權化，不放棄武力統一乃至於併吞台灣的決心不變，我相信類似的滲透行為絕不會結束。（資料照）

所以我希望透過這個反滲透法的立法，針對破壞我國選舉秩序的行為，妨礙選舉公正的各種介入行為，甚至對台灣的政府各階層的滲透行為，都務必需要立法嚴辦。這位化名的投誠共諜都已經言之鑿鑿地表示，台灣政界和商界，乃至於教育界及媒體界都有人遭到中共滲透，這已經干擾與妨礙台灣的內部正常秩序，我們豈能裝聾作啞？國民黨委員們又為何不願意和大家共同捍衛國家主權？

我再次強調與呼籲，中國滲透行為必須正視，反滲透法的立法和國安五法同等重要，切莫用有色的偏差眼見視之。我們大家都同坐一艘國家主權的大船，沒有人能在這艘被滲透，被鑿洞的大船中獨活。反滲透法是讓國家若已有破網時緊急補上，不要讓這艘大船已沉時才擔心就為時已晚！請國民黨委員和大家站在一起支持反滲透法！

（立法委員）

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