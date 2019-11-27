自由限時批》共諜案己成了國際偵辦的大事！

宋中

其實，外媒報導的「共諜案」，並非只有涉及台灣的國家安全，而已擴及美、澳國家安全的範疇，而且都是中共惹的禍！刻正由「五眼聯盟」（Five Eyes。美、英、紐、澳、加）全方位擴大偵辨中（像美國中央情報局、英國秘密情報局等單位），台灣則是紅禍重災區之一！

再者，共諜早巳全面滲透台灣，於今尤烈而己。

就像在美的中國學者何清漣（著有《紅色滲透》等書）所形容的，就像「房間裡的大象（elephant in the room）」 生活在台灣的每個人過去都能感知、察覺到的中共「無所不在」，卻又對此噤若寒蟬。誠是一語中的！

簡言之，中共在全球的「紅色滲透」，一樣不遑多讓！諸如經貿的併購、軍事和科技的竊取、政治、議會的賄賂、文教的統戰、擴大外宣系統、網路資訊戰等等，無孔不入，進而影響各國的國安，建立霸權地位，自易和美、俄等强權利益衝突，形成肌肉競賽，爭奪霸主，明爭暗鬥、爾虞我詐不在話下，致亦形成民主陣營和中共極權的爭鬥。

自陳是中國間諜的王立強，向澳洲媒體坦承自己從事干預台灣選舉工作。（取自網路）

此次的「化名王立强共諜案」，只是適巧在台灣大選期間發生，屬於「國際性」國安問題，台灣身為受害者之一，更須積極配合！

所以，國共居然不約而同，均以「詐騙犯」或「政治操作」硬拗，試圖以訛傳訛，徒見無知和心虛！只要查查Google，便知各國對假新聞、假資訊的網路操控，影響治安、政治及選舉、文教、國安等，早巳深惡痛絕！

是以，美英德等國會和政府，紛撥巨款和人才，以强化網路安全防治工作，並因涉及國安，更有各國聯防組織及作為。例如「五眼聯盟」便以五國分享情資、國安策略的聯絡網，召開會議，從今年7月間，就曾一連舉行多天討論合作事宜。美國國會還舉行多次國安聽証會，並立法配合執行。

故而自稱「王立强」共諜在澳洲投案尋求政治庇護，並非是偶然的。

他除了指稱中國在台灣（王宣稱，中國創新透過管道對台灣的媒體投下大筆經費，與特定電視台建立祕密聯盟，讓中國除了可以控制媒體，連台灣的宗教、特定政黨都被滲透，真實性仍待檢調追查）、香港等地進行滲透，澳洲亦然。

今天的媒體猶報導，「王立强」還點名，今年初被澳洲政府禁止入境的中國富商黃向墨，和他的諜報上司向心有來往。而黃向墨在2015年曾以統戰組織「澳洲中國和平統一促進會」會長名義來台，在台商牽線下來台「探路」，當時並擬拜會朝野政黨。

王立強向澳洲媒體提到中國對澳洲的滲透「幾乎無處不在」，遠超乎澳洲當局的想像。像中國富商黃向墨「其實不是大咖」，黃也需要對他的諜報上司，也就是香港中資公司「中國創新」和「中國趨勢」董事會主席向心彙報。黃向墨幾年前曾帶澳洲商人和政治人物去中國廣州見向心。這名潛伏澳洲的真正要角，以一家能源相關企業做掩護，主導共諜在澳洲的活動。

根據澳媒報導，黃向墨長年透過向澳洲朝野政治人物捐款等方式試圖政治影響，之前，曾被譽為政壇明日之星的澳洲工黨參議員鄧森，就因不當收受黃的旅遊捐款醜聞而辭職。

根據王立強的說法，黃向墨與向心會面的目的，是在獲得資金，建立關係網。

港媒亦曾報導，目前定居香港的黃向墨持有香港身份證、在港開設公司，並已改回原名「黃暢然（HUANG Changran）」。

而自由時報復曾揭露，2015年6月澳洲統派團體「澳洲中國和平統一促進會」會長黃向墨以華人企業代表團名義率團高調訪台，30幾位成員中，有9成兼任澳洲和統會重要職務，等於是傾中的統戰團體大舉來台。

由此可見「王立強」共諜案，已涉及「五眼聯盟」各國的國安，對台灣而言，可說是一大意外的收獲，更應「槓上開花」，以維護國安，才是正辦！

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