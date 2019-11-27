自由開講》你知道情投意合的「約砲」也會有刑責嗎？

◎洪瑋廷

貴刊上週報導「小六女童「約砲」15歲少年 法官判雙方互賠20萬」， 一名國小六年級女童小美主動透過通訊軟體，跟15歲少年阿強（均為化名）「約砲」，小美家長事後發現氣憤提告，案經新北地院少年法庭審理。民事 求償部分，經新北地院審理後，判決互相賠償新台幣20萬元。

現代人利用通訊或社群軟體，輕易便能快速交友，年齡層從社會人士乃至於中、小學生都不奇怪。情慾流動更是一發不可收拾，但你（妳）知道情投意合的「約砲（性行為）」也有可能涉犯刑法嗎？

你（妳）知道，情投意合的「約砲」也有可能涉犯刑法嗎？（情境照，經授權同意使用）

類似案件層出不窮 ，原本以為飛來艷福，誰知最後竟吃上官司，謹說明與未成年人性交之相關刑法規定如下。

一、是否違反意願：

討論「與未成年人性行為」的前提為合意性行為，否則，應屬刑法「強制性交罪」，處3年以上10年以下有期徒刑（刑法第221條第1項），或刑法「加重強制性交罪」，對未滿14歲之男女犯強制性交罪者，處7年以上 有期徒刑（刑法第222條第1項第2款）。申言之，與未滿14歲之人性行為 ，若屬違反意願，應適用加重強制性交罪；若屬合意，始依準強制性交罪 （刑法第227條第1項）相繩。

基此，可別以為情投意合的性行為就沒事，依刑法規定，只有當雙方都滿16歲的情況下，才不會涉犯準強制性交罪，依年齡進一步說明如下。

二、年齡（合意性交為前提）：

（一）被害人未滿14歲： 行為人18歲以上，對於未滿14歲之男女為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑（刑法第227條第1項）。

（二）被害人14歲以上未滿16歲： 行為人18歲以上，對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，處7年以下有期徒刑（刑法第227條第3項）。

（三）行為人未滿16歲： 即雙方均未滿16歲，此時雙方「同時」為被害人及行為人，雙方均可提出告訴，可別以為只有女方才能提告。此時，如家長堅持提告，雙方很可能形成「互相傷害（互告）」的局面，小情侶陷入熱戀，卻無奈要對簿公堂。

（四）兩小無猜條款： 為此，刑法定有「兩小無猜條款」即刑法第227之1條：「18歲以下之人犯前條之罪者，減輕或免除其刑。」惟反對意見認為，兩小「不一定」 無猜，未成年人心智尚未成熟（不知如何拒絕、爭取團體認同），將之除罪化仍有風險。

（五）告訴乃論： 未成年人涉犯刑法第227條準強制性交罪須「告訴乃論」（刑法第229之1條）。另刑法第18條定有未成年人得減輕其刑（14歲以上未滿18歲 ），或不罰（未滿14歲）之規定，惟仍可依少年事件處理法辦理，並非全然無責。

（執業律師）

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