自由開講》中國共諜案的事實不應被轉移焦點！

◎劉欽森

一位化名王立強（Wang Liqiang）的中國特務日前在澳洲的第九頻道新聞網（Nine Network）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）上接受專訪表示，自己是中共投誠澳洲政府的間諜，並且承認他曾經涉入香港與台灣的諸多選舉與政治暴力事件。但此話一出，立刻引來許多退役情報人員以及國民黨側翼紛紛喊冤表示此是必然為謊言。而北京政府立刻出示王立強涉及詐欺的判決書，沒想到此判決一出，澳洲才表示這非他本名，瞬間北京被打臉。無論如何，這位共諜到底叫甚麼名字並非重點，而是他所指涉的內容究竟是否屬實？

共諜案爆發後，北京政府第一時間立刻出示王立強涉及詐欺的判決書，但沒想到此判決一出，澳洲才表示這非他本名，瞬間北京被打臉。（圖取自中國裁判文書網）

ASIO澳洲情報總監勃吉斯（Mike Burgess）在這場節目公布之後，立刻證實這個共諜投誠案目前已有掌握並調查一陣子了。台灣或許不清楚澳洲情報單位是甚麼角色，但這單位澳洲安全情報組織（英文：Australian Security Intelligence Organization，ASIO），其實是跨國合作的情報單位。而這個合作聯盟就是大名鼎鼎的情報界的五眼聯盟（Five Eyes），成員共有：澳洲、加拿大、紐西蘭、英國和美國。因此，我們已經可以確知，這份共諜自白所稱的案件內容，必定已經這五國共同研擬了解真實性，經過一陣子後才公布。加上目前北京政府染指大洋洲地區，挖走台灣多個邦交國，美澳政府早就想對中國紅色的入侵予以反擊，因此，有關國民黨側翼人員根本可以不必在屬實性質上打轉。

ASIO澳洲情報總監勃吉斯（Mike Burgess）（左）在這場節目公布之後，立刻證實這個共諜投誠案目前已有掌握並調查一陣子了。（圖取自twitter.com/MikePBurgess）

此外，北京政府所出示的判決書，所指稱的姓名已經遭到打臉，王立強根本只是受訪時的化名，我們看到澳洲節目所用的名字是：（Wang Liqiang）根本沒有中譯，北京政府哪來的名字證實？就算退萬步言，王立強在中國也是菜市場名，假如你上網到中國裁判書查詢，你會找到十幾頁的判決書，從詐欺到欠債等各式不等判決，北京隨便拿一個根本是假名的判決，竟然國民黨許多人照單收？實在讓人不解！

而被這位共諜爆料的中國創新投資公司，長期為中共工作，剛好負責人就在台灣，也立刻遭到逮捕，根據新聞報導：「法務部調查局昨在桃園國際機場攔截欲出境的中國創新董事會主席兼行政總裁向心、替任董事龔青夫妻倆，歷經今天整日訊問後，稍早將兩人移送台北地檢署複訊，全案將朝違反國安法方向偵辦。」啟人疑竇的是，為什麼向心、龔青夫妻倆竟然會在叛逃共諜爆料之後，匆忙來台又立刻在節目播出之後慌張離開台灣呢？若說真的絕無此事，共諜爆料純屬子虛烏有，那又為何這些人會急忙來台？還已經被調查局已涉犯國安法偵訊多時？國民黨等人要不要再多想想，這些事情真的是你們口中的笑話嗎？

啟人疑竇的是，為什麼向心（右）、龔青夫妻倆竟然會在叛逃共諜爆料之後，匆忙來台又立刻在節目播出之後慌張離開台灣呢？（取自網路）

而且我們不能低估的是，國安法才剛修正，最新的國家安全法第 2-1 條：「人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人為下列行為：一、發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。」最重要是加入香港進入國安法所處罰的範圍。剛好這位叛逃共諜所指稱的就是長期在香港活動的活動。

總而言之，我們請國民黨誠懇的和我們共同打擊共諜。而最簡單的方式，最輕鬆的自清方式，就是把自己國民黨不分區立委名單內去聽過習近平訓話的，或是支持港警的，還有去參加習近平一帶一路活動的人全部勸退吧！王立強案事涉國家安全，不可兒戲，舉出錯誤的說明也不能轉移中國介入台灣選舉的事實！

（專攻中國研究）

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