歷史上的今天》戒嚴時期最大台獨運動與他有關：台灣獨立運動先驅 蘇東啟誕生日

蘇東啟生於日治時期，曾考入日本中央大學政治系，並參與抗日運動，是戰後台灣黨外民主運動及台灣獨立運動的先驅。

96 年前的今天，曾涉入戒嚴時期台獨大案，並且為戰後台灣黨外民主運動及台灣獨立運動的先驅，蘇東啟的誕生日。



蘇東啟是誰？



蘇東啟生於日治時期，曾考入日本中央大學政治系，並參與抗日運動，是戰後台灣黨外民主運動及台灣獨立運動的先驅。

1951 年蘇東啟首次參選雲林縣議員落選，但 1953 年至 1960 年蘇東啟都以最高票當選，連任四屆的雲林縣議員，甚至其針砭時弊的作風，於民間有「蘇大砲」之稱，後來被中國國民黨開除黨籍。

蘇東啟生於日治時期，曾考入日本中央大學政治系，並參與抗日運動，是戰後台灣黨外民主運動及台灣獨立運動的先驅。（圖：http://liruhome.blogspot.com/2014/08/blog-post_574.html）



蘇東啟政治事件和雷震案有關？

但是，1961 年 9 月 18 日，蘇東啟與其妻蘇洪月嬌在自家宅邸被逮補，國民黨大規模逮捕 300 多人。



1960 年，蘇東啟與李萬居支持雷震《自由中國》半月刊，及籌組中國民主黨，惟其後警備總部以涉嫌叛亂罪名拘捕雷震。1961 年，蘇東啟又在雲林縣議會提案特赦雷震，竟獲全體議員通過。

1960 年，蘇東啟與李萬居支持雷震《自由中國》半月刊，及籌組中國民主黨，惟其後警備總部以涉嫌叛亂罪名拘捕雷震。（圖：國立台灣歷史博物館）



並且張茂鐘、蘇東啟等人計劃奪取軍事訓練中心，發動武裝革命，以推翻蔣經國政權實現台灣獨立，期間也陸續說服許多台籍戰士。



但蘇東啟與其妻蘇洪月嬌被逮補，並遭國民黨大規模抓 300 多人，其後軍事檢察官起訴 47 人，覆判判決書有 50 人涉案，為首的蘇東啟由死刑改判無期徒刑，被控意圖顛覆政府。

1956年，蘇東啟（左）與蘇洪月嬌（中）等合影於臺北的北投，兩人所抱者應有一人係次女蘇治芬（1953生）（維基共享）



驚人的「泰源事件」



1970 年，因為受到「台灣自救運動宣言」鼓舞，蘇東啟與鄭正成、陳良等6人發動泰源事件，但是失敗被捕，鄭正成被判 15 年，其餘人遭槍決。到了蔣介石1975年去世，蘇東啟及詹益仁才減刑出獄。



一直到 2018 年 10 月 5 日，促轉會舉行「平復司法不法之第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，公告撤銷 1270 位政治受難者有罪判決，而這起戒嚴時期的台獨案件，共有 41 人於名單中。

1970 年，因為受到「台灣自救運動宣言」鼓舞，蘇東啟與鄭正成、陳良等6人發動泰源事件，但是失敗被捕，鄭正成被判 15 年，其餘人遭槍決。泰源事件五烈士。（圖：網路）

政治世家的延續？

而後來的雲林縣立委以及縣長-蘇治芬，也就是蘇東啟的女兒。

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