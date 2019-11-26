胡，怎麼說》香港啟示-民主才能止暴制亂，但中共沒有也給不起！

388:59，香港區議會選舉，民主派以這個比數擊潰親中建制派，與上次（2015年）比較，民主派大增263席、建制派狂瀉240席，這是香港最新的民意抉擇，也是一次反送中VS.送中的變相公投，反送中擊倒勝送中！

388:59，香港區議會選舉，民主派以這個比數擊潰親中建制派，與上次（2015年）比較，民主派大增263席、建制派狂瀉240席！圖為香港建制派政黨民建聯在選舉大敗後，主席李慧瓊（右三）帶領其他候選人於25日下午向支持者鞠躬致歉後離去。 （美聯社）

我觀察到的是，選前到選舉的這幾天，香港相對十分平靜。半年多來，中共、港共政府、建制派、中共黨官媒、親中港媒等，一鼻孔出氣的為港警殘酷暴力鎮壓反送中運動辯護，都宣稱這是為「止暴制亂」、同一個口令就是「恢復秩序」，選舉這幾天的平靜，卻以實證重重打臉中共的說法、揭穿了專制暴政為暴行編造的謊言。

民主，才能止暴制亂！你送中、我反送中，大家都可以用手中的一票表達意見，選舉結果就是人民意志的形成及凝聚！

專制暴力，才是社會動亂的禍首！港共政府在北京當局授意下，派暴警狂暴鎮壓，狂射濫射上萬顆催淚彈、數不清的布袋彈、更開真槍實彈射殺人民，還以武力暴力攻進及圍困香港著名學府中文大學、理工大學，港府派暴警犯下的種種暴政暴力惡行，就是製造動亂的罪魁禍首！

港府派暴警犯下的種種暴政暴力惡行，就是製造動亂的罪魁禍首！（法新社）

民主選舉、自由表達，既是止暴制亂的光明因子，中共為何不用？因為中共根本沒有、當然給不起！中共專制政權手中有的就是暴力、它有的就是滲透、控制、利用、收買、洗腦等暗黑利器。

香港人民從迫近的專制暴力、切身的危機感中覺醒自救，被年青人的勇敢肉身對抗暴政激發出俠氣俠心，伸出援手救人，才會有泛民主派在選舉中大勝的結果。

但是，民主派選舉大勝利，只是暫時保住一線生機、頂住及延續反送中的一縷命脈，中共專制政權絕對不會因此順從民意給港人民主（雙普選），因為它沒有、也給不起，它也不會認敗、更不會向人民道歉、下台。

中共及港共的黨、官、媒選前大肆宣傳「沉默的大多數」香港人民，挺港警、支持止暴制亂、恢復秩序，選舉結果讓它炮製的「沉默的大多數」成了天大的謊言、天大笑話、洗腦到無腦才會相信的胡說八道！

但它這次敗的這麼慘，卻睜眼假裝看不見、還說瞎話，它只會找替罪羊（像親中港媒竟把敗選怪罪暴徒暴亂），未來必有一翻黨內整肅，但香港在中國治下、中國在中共一黨專政鐵框架中，中共必將利用專制權力掌控的政經社文媒合面掌控，伺機殘暴又陰險的向民主派開大反撲！

香港區議會選舉昨日落幕，建制派在此次選舉大敗，現任立法會議員何君堯（左）連任失利，昨日還在臉書直播上指控，此次區選背後有「超級國際機器」操控。 （美聯社）

面對中共專制政權，香港人民剩下的真的不多，但必須掌握每一個機會、珍惜每一票，都要挺住，這次勝選、下次、下下次、只要有投票，次次都要勝選，才能保住一絲自由民主的元氣。

台灣同樣面對中共無所不用其極的入侵，只有在每次選舉，都用選票封殺中共操控的親中、舔共一家親的政黨及候選人，才能避免中共有機可乘、趁虛而入！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法