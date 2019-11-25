法操》【成大mp3事件】檢察官搜索大學宿舍

2001年4月11日上午，警方聲稱接獲檢舉，指控成功大學學生宿舍有學生私自架設網站下載mp3音樂，要求進入宿舍搜索。當時警方並沒有出示搜索票，但仍然進入學生宿舍搜查學生電腦。檢方的搜索行動引發學生激烈反彈和寒蟬效應，一時之間人人自危。

國立成功大學。（資料照）

◎法操司想傳媒

1949年，「因部分學生煽惑人心，擾亂秩序，為保障多數純潔青年學生」，大批軍警進入台大、師大校園逮捕學生，是為台灣的四六事件。將近五十年過去，這次不是軍隊，而是檢察官和警察進入大學宿舍搜索，也就是著名的「成大mp3事件」。為什麼檢警要搜索學生宿舍？檢警有權力這樣做嗎？

2001年4月11日上午，警方聲稱接獲檢舉，指控成功大學勝利一舍有學生私自架設網站下載mp3音樂，要求進入勝利一舍搜索。當時警方並沒有出示搜索票，但仍在成大生輔組長的陪同下進入勝利一舍搜查學生電腦，發現學生電腦裡確實有下載的mp3音樂檔案。後來檢察官也到場，最後總共搜索了6間寢室，扣押了14台電腦主機。

檢方的搜索行動引發學生激烈反彈和寒蟬效應，一時之間人人自危。成大學生組成自救會主張下載和擁有mp3音樂無罪，並發起連署得到其他大學支持，財團法人國際唱片業交流基金會（The International Federation of the Phonographic Industry,IPFI）則主張學生侵害著作財產權，對學生提起告訴。

後來被告的學生自費登報道歉，成大校方也針對此事件修改校規，台灣IPFI撤回告訴，事件最後和平落幕。

成大mp3事件落幕後引發許多爭議和批評，首先，下載mp3音樂是不是著作權法第51條，供個人使用目的重製已公開發表之著作的合理使用情況，當時的實務和法院都沒有明確見解，一味促成學生「承認過錯」反而讓這個爭議沒有機會透過司法程序釐清，說不定學生們根本就不用受罰。

其次，雖然依據當時有效的刑事訴訟法第128條規定，偵查中的搜索票由檢察官簽發即可（同條雖在已2001年1月修正改為一律由法官簽發搜索票，但該次修正條文在同年7月才施行，所以案發當時仍然適用修正前法律），但一開始警方沒有搜索票就進入學生宿舍搜索，已經違法且嚴重侵害人權。

從此一事件後，就很少聽到有國家公權力強力進入大學校園進行強制處分，可以說是臺灣的進步。對照香港警察這一陣子對於大學校園的強力處置行為，或許我們該慶幸臺灣已經走過那段艱辛的歲月。

參考資料

成功大學MP3事件／維基百科

成大MP3事件落幕 結局讓人遺憾 批判的聲音 不該就此結束／苦勞報導

2001/04成大MP3事件／焦點事件

成大MP3事件的著作權問題／台灣法律網（原載於「新視界 ePublishing」第七期，2001年5月）

本文經授權轉載自法操 【成大mp3事件】檢察官搜索大學宿舍

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