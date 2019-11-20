自由限時批》「郭宋」黨將取代「韓吳」黨！

辛文

現在的親民黨，已變身為「郭台銘和宋楚瑜」合作的「舊瓶新酒」政黨，香醇迷人，迎合厭煩藍綠的民心需求！而「國瑜黨和吳的國民黨」勾心鬥角，爭權奪利，淪為「又老又紅」，變成陳腐的老酒，又臭又噁！讓人掩鼻遠離。

這齣新戲碼，正因「不分區立委」大戰，不難看出端倪，亦直接間接衝擊「英、韓、宋」的「三脚督」總統大選，宋有郭加持，聲勢大振，扶搖直上！韓則高雄失守，房事燒屁股，氣衰勢弱，已呈疲態下墜！小英刞因綠營大團結，力挺香港「反中共」，堅持聯美保台民主主權，呈持盈保泰之勢，穩住連續74週民調第一！

台灣的政治變化莫測，沒有什麽不可能！像韓國瑜的潮起潮落，宋楚瑜和郭台銘合作的捲土重來傳奇，國民黨的反共到親共的沒落等等，在在都令人嘖嘖稱奇。（資料照）

由於宋楚瑜此次的「終局之戰」，已無懸念，勇往直前，贏得郭董信任，全力相挺，兩人合作無間，此亦無異是郭董的「第二戰」、2024的試金石，能不全力以赴嗎？

從今天親民黨公布的不分區立委名單就有郭的影子，十分亮眼，讓外界刮目相看！翻新了親民黨的面貌！把連國民黨上下一致批「爛」的名單，完全比了下去，國瑜黨和國民黨還有明天的希望嗎？

例如親民黨不分區立委提名的前五名，滕西華（身心障礙聯盟秘書長）、李鴻鈞（立委、親民黨秘書長）、宣明智（聯電榮譽副董事長）、劉宥彤（永齡基金會執行長）、陳怡潔（立委、親民黨團幹事長）等，就有賣點，引人注目；而也囊括老中青及女性和各行業的菁英，其中包括如施壽全（馬偕醫院前院長）、蔡沁瑜（永齡基金會副執行長）、高瀚男（德國音樂博士）、游文人（中華大學講座教授）、黎淑慧（明新科技大學副教授兼多元族群文化中心主任）、林昊宜（原住民青年代表）、趙偉伶（義守大學行銷管理講師）陳一夫（廣先堂生技製藥總經理）、吳方宜（國際人道救援組織志工）等，合計22人，皆是一時之選，遴選審慎，不全然都是親民黨過去的黨員，而是專業能力非常強，在各領域的傑出人才，並且關懷弱勢，令人稱道。

簡言之，不分區立委名單，是綜合政黨的高度、格局、理想、形象的表徵，是否為國為民，大公無私，一目了然！

像「國瑜黨」的墮落和國民黨貪婪媚共，爭國共合作的兩岸紅利買辦權，在在受到社會批判和不齒！

例如韓國瑜和旺董合作圖謀大選利益，一般皆知。韓還簽了「無色覺醒十大主張」，裡面的內容包括：幫助台灣人認識共產黨、推行一國兩制及簽和平協議，兩岸要政經融合為一、要研究逐步統一階段等，令人怵目驚心！

而由吳敦義主導的國民黨不分區名單中，竟將警大退休教授葉毓蘭挺港黑警列第一後，輿論嘩然，仍改列為第二；還有排名第四的退將吳斯懷，曾到中國聽習近平訓話，在共媒電視教共軍如何打美軍，一旦進立院國防委員會，豈不將軍事機密私底下都洩密洩光？自令社會憂心，而這樣的人居然代表國民黨！他所產生的國安問題，誰負責？今天吳、葉雖有道歉動作，却未見退出，無疑是為保吳敦義敗選後的黨主席位子，類此師心自用，真是可鄙可悲！

儘管各黨的不分區名單將在22日登記定案。但截至目前公布的國民黨、民進黨、親民黨、時代力量、民眾黨、綠黨等（將與其他政黨共同爭奪34席的不分區立委）。也不難看出，國民黨已岌岌可危矣！連10席的安全名單，都將難保，况且親民黨的政黨票，在郭宋努力下，可望重現宋在2000年總統第二名的票4,664,932張（36.8%。當時第三的連戰則為2,925,513張，23.1%）「榮景」！

目前泛藍恐將分裂投票，將使國民黨政黨票會出現不到三百萬票的危機！（6名上下的席次）民進黨推估的14席安全名單，或時代力量、民眾黨的預期，均將會有變數。而新黨、國會黨是否瓜分1至2席，則困難重重。

按照親民黨如虹的氣勢，及符合不滿藍綠民心需求，顯然將是第三勢力龍頭，民衆黨可能會邊緣化。

今天台灣的政治變化莫測，沒有什麽不可能的！像韓國瑜的潮起潮落，宋楚瑜和郭台銘合作的捲土重來傳奇，國民黨的反共到親共的沒落等等，在在都令人嘖嘖稱奇！更是一面鏡子！頗值得省思。

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